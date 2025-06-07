Росія б’є не у відповідь, а на знищення, - Зеленський. ВIДЕО
На тлі атаки РФ по Харкову 7 червня президент Володимир Зеленський заявив, що "це російські удари не "у відповідь", а на знищення".
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз у Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня, і фактично всю цю добу вони бʼють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер – авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав глава держави.
Він наголосив, що це російські удари не "у відповідь", а на знищення.
"Цілковитого знищення життя – вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах і селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне", - сказав Зеленський.
Президент додав, що за більш ніж 11 років війни Росії проти України росіяни "принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, – руїни та смерті".
"Ми маємо цьому й надалі протидіяти. Я дякую всім у світі, хто допомагає, хто робить це. Не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються. Росіяни готуються продовжувати війну та ігнорують усі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати", - додав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову 7 червня.
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Тільки в ударі було б більше ракет.
Але щось пішло не так...
Шо Мосфільм і Лєнфільм вралі показивая благородство русскіх людєй ?
Для кацапів вони - прєдатєлі россіі.
Далі тільки Аляска...
Точно всі?
А в Україні оно тільки 25 %.