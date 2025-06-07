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Новини Відео Звернення Зеленського
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Росія б’є не у відповідь, а на знищення, - Зеленський. ВIДЕО

На тлі атаки РФ по Харкову 7 червня президент Володимир Зеленський заявив, що "це російські удари не "у відповідь", а на знищення".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз у Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня, і фактично всю цю добу вони бʼють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер – авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав глава держави.

Він наголосив, що це російські удари не "у відповідь", а на знищення.

"Цілковитого знищення життя – вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах і селах на окупованій території справді видно, що означає прихід Росії. Єдине, про що піклуються окупанти, – це про військову інфраструктуру та про свою можливість вивезти з України все цінне", - сказав Зеленський.

Президент додав, що за більш ніж 11 років війни Росії проти України росіяни "принесли вони на нашу землю нове тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт, – руїни та смерті".

"Ми маємо цьому й надалі протидіяти. Я дякую всім у світі, хто допомагає, хто робить це. Не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію – ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються. Росіяни готуються продовжувати війну та ігнорують усі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати", - додав Зеленський. 

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову 7 червня.

Дивіться також: Не всі у світі засуджують російські удари. І саме цим Путін користується, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) обстріл (29195) росія (66070)


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Топ коментарі
+7
Сама для того ти їм віддав цемаха, вагнерів, розмінував Чонгар, відводив війська, будував дороги для наступу кацапів
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07.06.2025 21:17 Відповісти
+5
А як розвивалася б ситуація якби ви не взяли відповідальність і не санкціонували розкриття інформації по цій операції павутина?
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07.06.2025 21:11 Відповісти
+5
Точно так само.
Тільки в ударі було б більше ракет.
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07.06.2025 21:15 Відповісти
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А як розвивалася б ситуація якби ви не взяли відповідальність і не санкціонували розкриття інформації по цій операції павутина?
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07.06.2025 21:11 Відповісти
Точно так само.
Тільки в ударі було б більше ракет.
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07.06.2025 21:15 Відповісти
Ніяк би нічого не змінилося. Удари наносилися до "Павутини", удари наносяться після "Павутини". Один лише шлях - зробити так, щоб удари по ним теж стали відчутними. Щоб з тобою рахувалися - інколи потрібно показувати (використовувати) зуби.....
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07.06.2025 21:17 Відповісти
Орки, до удару, писали що готувався масштабний наліт на наступний день після Стамбула. Типу як відповідь на передбачувану відмову України підписати капітуляцію.
Але щось пішло не так...
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07.06.2025 21:30 Відповісти
А ось і відосік.
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07.06.2025 21:12 Відповісти
Танєможетбитьтакого нікада!
Шо Мосфільм і Лєнфільм вралі показивая благородство русскіх людєй ?
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07.06.2025 21:12 Відповісти
На нари мудадзвона!
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07.06.2025 21:12 Відповісти
Харків, це буде у тому числі показове катування харків'ян - русскіх українців, що не здали кацапам своє місто.
Для кацапів вони - прєдатєлі россіі.
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07.06.2025 21:17 Відповісти
Сама для того ти їм віддав цемаха, вагнерів, розмінував Чонгар, відводив війська, будував дороги для наступу кацапів
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07.06.2025 21:17 Відповісти
До речі - недобиті бомбери, які брали участь в останньому нальоті, орки перекинули в Анадирь.
Далі тільки Аляска...
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07.06.2025 21:17 Відповісти
Парадокс. Раша-ЗМІ стверджують, що воюють в Україні з НАТО. Але тікають до кордону з США......
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07.06.2025 21:18 Відповісти
Не здивуюсь коли Трамп їх там сховає...
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07.06.2025 21:23 Відповісти
Наслідки для України виборів у 2019 році, Оманських, зриву ДОЗ, вагнергейта, мертвечука, симоненка, коломойського, та ригоАНАЛІВ в органах державної влади!
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07.06.2025 21:18 Відповісти
Колись ти бачив мир в очах путіна - і розводив війська та проводив розмінування - де москалі робили прориви у 22-му. До тебе теж намагались достукатись і пояснити ворожу москальську натуру. Тепер цей мир бачить Трамп. Спробуй достукатись до нього і щось йому пояснити.
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07.06.2025 21:18 Відповісти
Геноцид рашиських варварів проти українського народу ,влада безпорадна ,світ мовчить ворог знищує народ.Всі розуміють що рашисти розуміють тільки силу ,якщо відповіді нема по ворогу тоді ворог робить все що заманется і їм за це нічого не буде.
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07.06.2025 21:18 Відповісти
«Всі розуміють... » ?!
Точно всі?
А в Україні оно тільки 25 %.
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07.06.2025 21:23 Відповісти
Піздіш багато. Їбаш ракети!
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07.06.2025 21:19 Відповісти
Вовка---стой там, слушай сюда! Да ясно давно и даже Хмельницкому, что на поражение лупят!!! Другая тема кипит. Мы когда *************** начнём на поражение куярить-А???
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07.06.2025 21:56 Відповісти
Президенте,а в відсутності фортифікацій під Сумами хто тобі винен?"Світ"?Порошенко?Трамп?
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07.06.2025 22:04 Відповісти
Потрібно значить відповідати дзеркально і починати знищувати цивільних кацапів і їхнії дітей, без цього війна буде продовжуватись !
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07.06.2025 22:47 Відповісти
 
 