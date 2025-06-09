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Новости Видео Оккупация Мариуполя
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Новые военные базы оккупантов ежедневно фиксируют в Мариуполе, - горсовет. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска продолжают размещение новых военных баз, и фиксация таких объектов происходит почти ежедневно.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр изучения оккупации, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечают об увеличении темпов милитаризации временно оккупированного Мариуполя. Новые военные базы фиксируют почти ежедневно", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, одна из баз с полноценной охраной и въездом через шлагбаум находится на территории КП "Коммунальник". Еще одна размещена на территории "Азовстали", где ранее было всего два поста наблюдения.

Кроме того, в Кальмиусском районе города зафиксирована повышенная активность оккупационных войск. Там создают полноценный военный городок, отмечается в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19691) Мариуполь (5724) Донецкая область (10001) Мариупольский район (36)


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Це таке відновлення, Українського Маріуполя, сруськамірським лайном!?!?
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09.06.2025 11:10 Ответить
а що, хтось мріяв, що там збудують курорт світового значення..., треба не рахувати кількість військових баз, а системно по ним працювати...
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09.06.2025 11:16 Ответить
Хай будують і накопичуються,а потім накрити,тварюк свинособачих..
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09.06.2025 11:28 Ответить
Рузьге!
Які нах бази - ондо бояра стигне, видихається...
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09.06.2025 11:42 Ответить
Закінчуйте фіксувати, почніть ліквідувати
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09.06.2025 11:45 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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09.06.2025 12:47 Ответить
ну..дек..балістікою ж вє..іть... Щоб баз нових більшало і надалі
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09.06.2025 12:24 Ответить
 
 