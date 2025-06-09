Новые военные базы оккупантов ежедневно фиксируют в Мариуполе, - горсовет. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска продолжают размещение новых военных баз, и фиксация таких объектов происходит почти ежедневно.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр изучения оккупации, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечают об увеличении темпов милитаризации временно оккупированного Мариуполя. Новые военные базы фиксируют почти ежедневно", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, одна из баз с полноценной охраной и въездом через шлагбаум находится на территории КП "Коммунальник". Еще одна размещена на территории "Азовстали", где ранее было всего два поста наблюдения.

Кроме того, в Кальмиусском районе города зафиксирована повышенная активность оккупационных войск. Там создают полноценный военный городок, отмечается в сообщении.

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