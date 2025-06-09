Нові військові бази окупантів щодня фіксують у Маріуполі, - міськрада. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська продовжують розміщення нових військових баз, і фіксація таких об’єктів відбувається майже щодня.
Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації, передає Цензор.НЕТ.
"Зазначають про збільшення темпів мілітаризації тимчасово окупованого Маріуполя. Нові військові бази фіксують майже щодня", - йдеться у повідомленні.
За інформацією міськради, одна з баз із повноцінною охороною та в’їздом через шлагбаум розташована на території КП "Комунальник". Ще одну розміщено на території "Азовсталі", де раніше були лише два пости спостереження.
Крім того, у Кальміуському районі міста зафіксована підвищена активність окупаційних військ. Там створюють повноцінне військове містечко, зазначають у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Які нах бази - ондо бояра стигне, видихається...