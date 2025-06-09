УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12022 відвідувача онлайн
Новини Відео Окупація Маріуполя
2 810 8

Нові військові бази окупантів щодня фіксують у Маріуполі, - міськрада. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська продовжують розміщення нових військових баз, і фіксація таких об’єктів відбувається майже щодня.

Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначають про збільшення темпів мілітаризації тимчасово окупованого Маріуполя. Нові військові бази фіксують майже щодня", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міськради, одна з баз із повноцінною охороною та в’їздом через шлагбаум розташована на території КП "Комунальник". Ще одну розміщено на території "Азовсталі", де раніше були лише два пости спостереження.

Крім того, у Кальміуському районі міста зафіксована підвищена активність окупаційних військ. Там створюють повноцінне військове містечко, зазначають у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе сідає на плече пораненому окупанту і відриває йому голову. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17842) Маріуполь (3243) Донецька область (8816) Маріупольський район (39)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це таке відновлення, Українського Маріуполя, сруськамірським лайном!?!?
показати весь коментар
09.06.2025 11:10 Відповісти
а що, хтось мріяв, що там збудують курорт світового значення..., треба не рахувати кількість військових баз, а системно по ним працювати...
показати весь коментар
09.06.2025 11:16 Відповісти
Хай будують і накопичуються,а потім накрити,тварюк свинособачих..
показати весь коментар
09.06.2025 11:28 Відповісти
Рузьге!
Які нах бази - ондо бояра стигне, видихається...
показати весь коментар
09.06.2025 11:42 Відповісти
Закінчуйте фіксувати, почніть ліквідувати
показати весь коментар
09.06.2025 11:45 Відповісти
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показати весь коментар
09.06.2025 12:47 Відповісти
ну..дек..балістікою ж вє..іть... Щоб баз нових більшало і надалі
показати весь коментар
09.06.2025 12:24 Відповісти
 
 