Нові військові бази окупантів щодня фіксують у Маріуполі, - міськрада. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська продовжують розміщення нових військових баз, і фіксація таких об’єктів відбувається майже щодня.

Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначають про збільшення темпів мілітаризації тимчасово окупованого Маріуполя. Нові військові бази фіксують майже щодня", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міськради, одна з баз із повноцінною охороною та в’їздом через шлагбаум розташована на території КП "Комунальник". Ще одну розміщено на території "Азовсталі", де раніше були лише два пости спостереження.

Крім того, у Кальміуському районі міста зафіксована підвищена активність окупаційних військ. Там створюють повноцінне військове містечко, зазначають у повідомленні.

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