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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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Поражение российского склада боеприпасов авиабомбой AASM Hammer на южном направлении. ВИДЕО

Силы беспилотных систем скорректировали авиаудар по скоплению российских оккупантов.

Видео обнародовали Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Так, воины батальона "Flying Skull" обнаружили скопление живой силы оккупантов, которые разгружали боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием на Южном направлении.

"После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных Сил ВСУ. Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены", - отметили там.

Смотрите: Операторы СБС уничтожили российский "Бук-М3" вместе с боекомплектом. ВИДЕО

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авиация (2852) ликвидация (3701) Силы беспилотных систем (106)


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Феєрично ) Розібрали на цеглу і пісок)
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09.06.2025 17:29 Ответить
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09.06.2025 17:40 Ответить
Слава Воїнам України👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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09.06.2025 17:41 Ответить
Осталось від козликів ріжки да ніжки
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09.06.2025 17:42 Ответить
Стратком уточнює "Люди не постраждали!!"
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09.06.2025 17:48 Ответить
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09.06.2025 18:13 Ответить
Интересно, а молекулы и атомы от свинособак могут собраться в новых свинособак?
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09.06.2025 18:17 Ответить
 
 