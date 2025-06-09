Поражение российского склада боеприпасов авиабомбой AASM Hammer на южном направлении. ВИДЕО

Силы беспилотных систем скорректировали авиаудар по скоплению российских оккупантов.

Видео обнародовали Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Так, воины батальона "Flying Skull" обнаружили скопление живой силы оккупантов, которые разгружали боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием на Южном направлении.

"После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных Сил ВСУ. Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены", - отметили там.

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