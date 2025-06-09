УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11121 відвідувач онлайн
Новини Відео Ліквідація російських окупантів
4 827 9

Ураження російського складу боєприпасів авіабомбою AASM Hammer на Південному напрямку. ВIДЕО

Сили безпілотних систем скоригували авіаудар по скупченню російських окупантів.

Відео оприлюднили Сили безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Так, воїни батальйону "Flying Skull" виявили скупчення живої сили окупантів, які розвантажували боєприпаси на склад, облаштований поруч із власним укриттям на Південному напрямку.

"Після передачі та погодження координат цілі було залучено авіацію Повітряних Сил ЗСУ. Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer, внаслідок чого склад з боєкомплектом та особовий склад противника були знищені", - зазначили там.

Дивіться: Оператори СБС знищили російський "Бук-М3" разом із боєкомплектом. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4169) ліквідація (4084) Сили безпілотних систем (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Феєрично ) Розібрали на цеглу і пісок)
показати весь коментар
09.06.2025 17:29 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2025 17:40 Відповісти
Слава Воїнам України👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
09.06.2025 17:41 Відповісти
Осталось від козликів ріжки да ніжки
показати весь коментар
09.06.2025 17:42 Відповісти
Стратком уточнює "Люди не постраждали!!"
показати весь коментар
09.06.2025 17:48 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2025 18:13 Відповісти
Интересно, а молекулы и атомы от свинособак могут собраться в новых свинособак?
показати весь коментар
09.06.2025 18:17 Відповісти
Рокiнролл жiфффффф!!! 😆
показати весь коментар
09.06.2025 18:24 Відповісти
 
 