Ураження російського складу боєприпасів авіабомбою AASM Hammer на Південному напрямку. ВIДЕО
Сили безпілотних систем скоригували авіаудар по скупченню російських окупантів.
Відео оприлюднили Сили безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Так, воїни батальйону "Flying Skull" виявили скупчення живої сили окупантів, які розвантажували боєприпаси на склад, облаштований поруч із власним укриттям на Південному напрямку.
"Після передачі та погодження координат цілі було залучено авіацію Повітряних Сил ЗСУ. Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer, внаслідок чого склад з боєкомплектом та особовий склад противника були знищені", - зазначили там.
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Qq Qqq #455433
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