Производители дронов просят открыть экспорт, потому что 60% производства не загружены из-за отсутствия денег, - Железняк. ВИДЕО
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в Украине 60% производства незагружено из-за отсутствия денег.
Об этом он сказал в интервью Радио NV, передает Цензор.НЕТ.
"Например, мы живем в неидеальном мире, где власть хочет воровать. И имея "моновласть", она может позволить себе воровать на магистральных направлениях: на "Энергоатоме", закупках реакторов, или, к сожалению, на военных закупках... У нас есть проблемы с военными закупками. Нам просто не хватает дронов, снарядов. И единственное, что мы поняли за четыре года - желательно рассчитывать на себя. Определенных снарядов, например, для Patriot мы не можем произвести, но дроны мы производим. Почему у нас производители дронов ходят просят открыть экспорт, потому что 60% производства незагружены. Это означает, что нет денег", - подчеркнул Железняк.
Кроме того, в эфире он говорил о том почему саботирование реформ стало таким ярким.
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Якщо Зе замість дронів замовляє марафони , це не привід банкротити ВПК кампанії
Як ,,слідкувати" ???
ТІ ДРОНИ ПІДУТЬ ДО кацапів ЧЕРЕЗ ТРЕТІ КРАЇНИ. А ти перший хто буде верещати шо то влада винна.
А щоб нормально слідкувати треба співпрацювати з партнерами не лише на етапі вивезення з країни , а і на етапі прибуття і взяття на облік
У тебе , що IQ тумбочки ?
Він виявися ще тупішим еіж я уявляла. Там в голосі 90% виключно таких, алчних безмежно.
Не уявляю чим він думав і чим думають ті хто проплатив це лобіювання продажу дронів, які одразу опиняться в росії. Проконтролювати не має ЖОДНИХ способів.
Дякую , що ще раз це довів
Ти настіки тупий , що не розумієш терміну "завантаженість виробництва"
Дебілушка, проси , щоб когось тямущого надіслали.
Ти - зашкварився
Краще йди проси куратора , щоб пояснив тобі , що таке "завантаженість виробництва"
Не подобається вам ТАКО і кремлівській наволочі факти
Вона для вас отруєна
Відкриють, пля, експорт, і в наших виробників через оманські прокладки куплять в українських виробників ніби експортні дрони - оце буде нова схемка Єрмачка і Зеленського.
Слів немає, одні літери... Може це опудало президента Зеленський ще одну ставочку проведе - покаже свою небриту брехливу морду. Чи вже зза кордону вилазити не хоче?
Чи вже й так звана попозиція кришує єрмака ???
Захід тратить трильйон на оборону, не знайшов грошей на дрони Україні.
В який час ми живемо.
Ну ти і тупий
Отже питання не в тому "Звідки взяти гроші?" ,а "Як їх вірно розподілити?"
Хоча і те і інше - риторичні питання. Бо всі знають відповідь на це просте питання
Оманські лижники і Україна, це небо і земля!Коломойський, може пояснити!
Навіть митникам зарплатні піднімають...
p.s.: ось так КабМін Слуг "професійний" Бюджет кропають...
- це Zрада! ЗЕшапітолій ОПи
Нет у нас производства дронов. Есть крупноузловая сборка китайских модулей
Воно знову буде розповідати шо ,,влада винна, ... оманський договорняк, ... " ???????
ЦІКАВО СПОСТЕРІГАТИ КОЛИ З ОДНІЄЇ СТОРОНИ БУЦІМТО І РОЗУМНІ, А З ІНШОЇ, КОПНИ ТРОХИ І ЯК МІНІМУМ - ПОЛЄЗНИЙ ІДІОТ.