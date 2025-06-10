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Производители дронов просят открыть экспорт, потому что 60% производства не загружены из-за отсутствия денег, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в Украине 60% производства незагружено из-за отсутствия денег.

Об этом он сказал в интервью Радио NV, передает Цензор.НЕТ.

"Например, мы живем в неидеальном мире, где власть хочет воровать. И имея "моновласть", она может позволить себе воровать на магистральных направлениях: на "Энергоатоме", закупках реакторов, или, к сожалению, на военных закупках... У нас есть проблемы с военными закупками. Нам просто не хватает дронов, снарядов. И единственное, что мы поняли за четыре года - желательно рассчитывать на себя. Определенных снарядов, например, для Patriot мы не можем произвести, но дроны мы производим. Почему у нас производители дронов ходят просят открыть экспорт, потому что 60% производства незагружены. Это означает, что нет денег", - подчеркнул Железняк.

Кроме того, в эфире он говорил о том почему саботирование реформ стало таким ярким.

Читайте: Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой FPV-дронов, - BBC

Автор: 

украинское оружие (172) ОПК (154) дроны (4123) Железняк Ярослав (432)


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Топ комментарии
+20
От рашисти через перекупників і скуплять всі ці еспортовані дрони.
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10.06.2025 20:02 Ответить
+15
Як нема грошей? Грошиє, але тільки на Zелений кешбек, марафон, чинуш, прокурорсько-судейських, ментів тощо.
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10.06.2025 20:02 Ответить
+12
Твою дрезину!!! На фронті криком кричать про нестачу дронів, виробники кажуть про недовантаження виробництва - в зелених паскуд на що завгодно гроші є - на дрони нашим виробникам немає. Конешно - через прокладки купувати дрони за кордоном - воно ж тільки так можна вкрасти.
Відкриють, пля, експорт, і в наших виробників через оманські прокладки куплять в українських виробників ніби експортні дрони - оце буде нова схемка Єрмачка і Зеленського.
Слів немає, одні літери... Може це опудало президента Зеленський ще одну ставочку проведе - покаже свою небриту брехливу морду. Чи вже зза кордону вилазити не хоче?
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10.06.2025 20:16 Ответить
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От рашисти через перекупників і скуплять всі ці еспортовані дрони.
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10.06.2025 20:02 Ответить
Ну так треба за цим слідкувати.
Якщо Зе замість дронів замовляє марафони , це не привід банкротити ВПК кампанії
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10.06.2025 20:13 Ответить
А контролювати будете ви?
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10.06.2025 20:34 Ответить
А що нема кому контролювати ? Раптово зникли усі відповідні установи
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10.06.2025 20:41 Ответить
ЯК ???
Як ,,слідкувати" ???
ТІ ДРОНИ ПІДУТЬ ДО кацапів ЧЕРЕЗ ТРЕТІ КРАЇНИ. А ти перший хто буде верещати шо то влада винна.
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10.06.2025 21:23 Ответить
Оце у тебе істерика, ватопітеку.
А щоб нормально слідкувати треба співпрацювати з партнерами не лише на етапі вивезення з країни , а і на етапі прибуття і взяття на облік
У тебе , що IQ тумбочки ?
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10.06.2025 22:09 Ответить
Але ж для железняка гроші не пахнуть
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10.06.2025 20:14 Ответить
Скоріше їх просто перепродадуть Україні через посередника за "скромну" надбавку. Словацький газ всі пам'ятають.
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10.06.2025 20:16 Ответить
Ну то це ясно як світ-барижництво на війні то святе діло
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10.06.2025 20:18 Ответить
І таке буде
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10.06.2025 20:35 Ответить
В тебе є гарантії шо їх неперепродадуть кацапам за ,,скоромну надбавку" ???
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10.06.2025 21:25 Ответить
Скоріше кацапам. Фірмочок опівських в офшорах, як гівна в рашці.
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10.06.2025 21:41 Ответить
Согласен с вами
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10.06.2025 20:25 Ответить
Желєзняк це не про те, що думати, це про те щоб загрібати жар за лобіювання. Він цим виключно і живе.
Він виявися ще тупішим еіж я уявляла. Там в голосі 90% виключно таких, алчних безмежно.
Не уявляю чим він думав і чим думають ті хто проплатив це лобіювання продажу дронів, які одразу опиняться в росії. Проконтролювати не має ЖОДНИХ способів.
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10.06.2025 22:00 Ответить
Як нема грошей? Грошиє, але тільки на Zелений кешбек, марафон, чинуш, прокурорсько-судейських, ментів тощо.
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10.06.2025 20:02 Ответить
Це важливіше! Мудрий вождь не може помилятись.
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10.06.2025 20:36 Ответить
Саботаж і мародерство самі по собі не зникнуть, вони зникнуть лише разом з саботажниками і мародерами. Пам'ятаєте - Я вам нічєго нє должен, я должен только сваім радітєлям. Ви чули, що він той долг радітєлям вже віддав? Отожбо, коли віідасть, тоді можливо й з'являться гроші на дрони. Можливо, бо не факт шо папа і мама не пригадають ще якийсь должок, типу розбитої криворізьким бешкетником вазочки, безцінної для них як пам'ять про якусь Софу Сігізмундовну.
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10.06.2025 22:11 Ответить
Перепрошую,а моу викупити не може?У нас вже так сили оборони насичені безпілотниками що вже надлигок виробництва?Це точно?
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10.06.2025 20:04 Ответить
МОУ вирішує проблеми космічного масштабу
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10.06.2025 20:15 Ответить
У своїх купують. Там гарантований і хороший відкат
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10.06.2025 20:38 Ответить
Хосподи. Ну как дети малые. У своих? Чужие к производству дронов вообще не подходят
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10.06.2025 21:47 Ответить
Потрусити верхи - вони потягнуть 40%
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10.06.2025 20:06 Ответить
Не зрозумів, грошей не вистачає на виробництво і тому треба дозволити продаж закордон того що виробляється?
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10.06.2025 20:08 Ответить
Та те що трампо-скот тупий то зрозуміло.
Дякую , що ще раз це довів
Ти настіки тупий , що не розумієш терміну "завантаженість виробництва"
Дебілушка, проси , щоб когось тямущого надіслали.
Ти - зашкварився
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10.06.2025 20:12 Ответить
Модератор, а чи не пора банити цього промосковського провокатора, у якого в повідомленні 2% змісту і 98% прямих образ?
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10.06.2025 20:13 Ответить
Це не я тут , консерва ти пуделя путіна , бруд л'ю на український ВПК
Краще йди проси куратора , щоб пояснив тобі , що таке "завантаженість виробництва"
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10.06.2025 20:14 Ответить
І банити юродівого треба і лікувати в психіатричному стаціонарі. Амбулаторно не виходить, пропускає прийом препаратів
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10.06.2025 20:39 Ответить
О , збір всіх моїх хейтерків оголошую відкритим
Не подобається вам ТАКО і кремлівській наволочі факти
Вона для вас отруєна
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10.06.2025 20:43 Ответить
Твою дрезину!!! На фронті криком кричать про нестачу дронів, виробники кажуть про недовантаження виробництва - в зелених паскуд на що завгодно гроші є - на дрони нашим виробникам немає. Конешно - через прокладки купувати дрони за кордоном - воно ж тільки так можна вкрасти.
Відкриють, пля, експорт, і в наших виробників через оманські прокладки куплять в українських виробників ніби експортні дрони - оце буде нова схемка Єрмачка і Зеленського.
Слів немає, одні літери... Може це опудало президента Зеленський ще одну ставочку проведе - покаже свою небриту брехливу морду. Чи вже зза кордону вилазити не хоче?
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10.06.2025 20:16 Ответить
Перепрошую, а з якої партії депутат желєзняк ???
Чи вже й так звана попозиція кришує єрмака ???
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10.06.2025 21:28 Ответить
В принципі, за дуже мізерним виключенням, ТАМ усі є членами Партії Бездонних Кишень і Жлобських Брехливих Морд. Тільки кожен експлуатує свою "тему" - хто просто краде, хто заробляє на імітації боротьби з ворюгами, хто заробляє на розповідях про боротьбу з ворюгами - і всі при дєлах доки лохторат шукає що поїсти...
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10.06.2025 21:35 Ответить
Нема грошей на дрони, значить мобілізують більше людей.

Захід тратить трильйон на оборону, не знайшов грошей на дрони Україні.

В який час ми живемо.
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10.06.2025 20:18 Ответить
Блін знов нам Захід винен ? А наш уряд буде блін щось витрачати чи все миші пожерли?
Ну ти і тупий
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10.06.2025 20:19 Ответить
Ви, мабуть не в курсі, но Україна третій рік живе за рахунок Західної допомоги. Звідки у нас зявляться екстра гроші? Знайдуть золото Полуботка?
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10.06.2025 20:30 Ответить
Він місцевий божевільний. Сьогодні у нього загострення
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10.06.2025 20:42 Ответить
Лише бидло ображає інших замість наводити контр-аргументи Смішний підкацапничок
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10.06.2025 20:44 Ответить
А тебе сьогодні лікар призначив діагнози встановлювати ? Дивися не пропусти вечірній прийом пігулок , бо завтра у тебе криз наступить .
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10.06.2025 21:32 Ответить
Я-то в курсі. Але гроші і на дорогі іномарки і на великий зомбофон - знаходят
Отже питання не в тому "Звідки взяти гроші?" ,а "Як їх вірно розподілити?"
Хоча і те і інше - риторичні питання. Бо всі знають відповідь на це просте питання
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10.06.2025 20:45 Ответить
Я ось у курсі що 2 млрд доларами зевлада перерахувала авансом за неіснуючі ********** і навіть не намагається їх повернути . Як думаєш , скільки дронів за ці кошти могли виготовити українські виробники ? ((((
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10.06.2025 21:29 Ответить
Зеленського, з його шоу СТАВКА і моноБільшість із стефанчуком та Сухумським павіаном, це не цікавить! Криптою там, не смердить!
Оманські лижники і Україна, це небо і земля!Коломойський, може пояснити!
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10.06.2025 20:18 Ответить
Зате, на закупівлю РЕКОРДНОЇ кількості елітних іномарок у українських чиновників грошей ВИСТАЧАЄ!
Навіть митникам зарплатні піднімають...

p.s.: ось так КабМін Слуг "професійний" Бюджет кропають...
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10.06.2025 20:20 Ответить
Зєльоний лідор зважено вибирає пріорітети. Демократично обраний президент не може помилятись. І мудрий український наріт його в цьому потужно підтримує. Перед тим як писати свої інсенуації поцікавились би пітримкою бубочки. Соціологи майже щотижня нові публікують. Підтримка тіко росте.
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10.06.2025 20:46 Ответить
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10.06.2025 20:33 Ответить
Шахраям? Самі ви шахраї! Уважаємим людям, які чесно і щедро відкатали 90% потужним і ефективним менеджерам єлдака. І зіц- прєзідєнт зє свою доляху малую поімєл. Це єдиний працюючий план перемоги ( над бідністю зєльоних узурпаторів) з десятка напридуманих зеленим балаболом.
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10.06.2025 20:51 Ответить
Ось вам черговий доказ злочину ЗЕскота і менеджерів!
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10.06.2025 20:55 Ответить
Що означає "відкрити експорт" ...?
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10.06.2025 21:03 Ответить
Нема грошей? Обмежте імпорт до критичного. Додайте друкарський станок.
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10.06.2025 21:12 Ответить
- Це ганьба?
- це Zрада! ЗЕшапітолій ОПи
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10.06.2025 21:17 Ответить
Виробники мабуть не чули про те, що цього року закупили 1.5 млн дронів по 2-3 на одного орка, а на другий рік планують 2 млн дронів купити.
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10.06.2025 21:27 Ответить
Якщо експорт ,то через прокладки опиняться у кацапів і будуть убивати наших бійців.
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10.06.2025 21:32 Ответить
Зачем кацапам китайские дроны собранные в Украине. Они эти, китайские, дроны могут сами собирать.
Нет у нас производства дронов. Есть крупноузловая сборка китайских модулей
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10.06.2025 21:54 Ответить
Дивлячись яких дронів.
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10.06.2025 22:00 Ответить
А шо цей желєзняк та виробники дронів будуть казати КОЛИ ТІ ДРОНИ ЧЕРЕЗ ТРЕТІ, ЧЕТВЕРТІ КРАЇНИ ВИЯВЛЯТЬСЯ НА московії І ЗВІДТИ ПОЛЕТЯТЬ НА ТІХ ЖЕ ВИРОБНИКІВ І НА САМОГО ЖЕЛЄЗНЯКА ??????
Воно знову буде розповідати шо ,,влада винна, ... оманський договорняк, ... " ???????
ЦІКАВО СПОСТЕРІГАТИ КОЛИ З ОДНІЄЇ СТОРОНИ БУЦІМТО І РОЗУМНІ, А З ІНШОЇ, КОПНИ ТРОХИ І ЯК МІНІМУМ - ПОЛЄЗНИЙ ІДІОТ.
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10.06.2025 21:36 Ответить
желєзняк, це той, хто і мати рідну продасть. Його війна не хвилює ніколи, суто бабло, кріпта і вояжи за кордон, особливо в США. Це грантожерська пика, слуга двох трьох господ, тнк, влада і кримінал.
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10.06.2025 21:51 Ответить
 
 