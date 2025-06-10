Производители дронов просят открыть экспорт, потому что 60% производства не загружены из-за отсутствия денег, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в Украине 60% производства незагружено из-за отсутствия денег.

Об этом он сказал в интервью Радио NV, передает Цензор.НЕТ.

"Например, мы живем в неидеальном мире, где власть хочет воровать. И имея "моновласть", она может позволить себе воровать на магистральных направлениях: на "Энергоатоме", закупках реакторов, или, к сожалению, на военных закупках... У нас есть проблемы с военными закупками. Нам просто не хватает дронов, снарядов. И единственное, что мы поняли за четыре года - желательно рассчитывать на себя. Определенных снарядов, например, для Patriot мы не можем произвести, но дроны мы производим. Почему у нас производители дронов ходят просят открыть экспорт, потому что 60% производства незагружены. Это означает, что нет денег", - подчеркнул Железняк.

Кроме того, в эфире он говорил о том почему саботирование реформ стало таким ярким.

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