Виробники дронів просять відкрити експорт, тому що 60% виробництва незавантажені через відсутність грошей, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Україні 60% виробництва незавантажене через відсутність грошей.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо NV, передає Цензор.НЕТ.

"Наприклад, ми живемо в неідеальному світі, де влада хоче красти. І маючи "моновладу", вона може дозволити собі красти на магістральних напрямках: на "Енергоатомі", закупівлі реакторів, чи на жаль на військових закупівлях... У нас є проблеми з військовими закупівлями. Нам просто не вистачає дронів, снарядів. І єдине, що ми зрозуміли за чотири роки - бажано розраховувати на себе. Певних снарядів, наприклад, для Patriot ми не можемо виробити, але дрони ми виробляємо. Чому в нас виробники дронів ходять просять відкрити експорт, тому що 60% виробництва незавантажені. Це означає, що немає грошей", - наголосив Железняк.

Крім того, в ефірі він говорив про те чому саботування реформ стало таким яскравим.

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