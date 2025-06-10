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Новини Відео постачання дронів
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Виробники дронів просять відкрити експорт, тому що 60% виробництва незавантажені через відсутність грошей, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Україні 60% виробництва незавантажене через відсутність грошей.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо NV, передає Цензор.НЕТ.

"Наприклад, ми живемо в неідеальному світі, де влада хоче красти. І маючи "моновладу", вона може дозволити собі красти на магістральних напрямках: на "Енергоатомі", закупівлі реакторів, чи на жаль на військових закупівлях... У нас є проблеми з військовими закупівлями. Нам просто не вистачає дронів, снарядів. І єдине, що ми зрозуміли за чотири роки - бажано розраховувати на себе. Певних снарядів, наприклад, для Patriot ми не можемо виробити, але дрони ми виробляємо. Чому в нас виробники дронів ходять просять відкрити експорт, тому що 60% виробництва незавантажені. Це означає, що немає грошей", - наголосив Железняк.

Крім того, в ефірі він говорив про те чому саботування реформ стало таким яскравим.

Читайте: Українська армія стикається із серйозною нестачею FPV-дронів, - BBC

Автор: 

українська зброя (183) ОПК (227) дрони (4920) Железняк Ярослав (565)


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Топ коментарі
+12
От рашисти через перекупників і скуплять всі ці еспортовані дрони.
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10.06.2025 20:02 Відповісти
+7
Як нема грошей? Грошиє, але тільки на Zелений кешбек, марафон, чинуш, прокурорсько-судейських, ментів тощо.
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10.06.2025 20:02 Відповісти
+6
Твою дрезину!!! На фронті криком кричать про нестачу дронів, виробники кажуть про недовантаження виробництва - в зелених паскуд на що завгодно гроші є - на дрони нашим виробникам немає. Конешно - через прокладки купувати дрони за кордоном - воно ж тільки так можна вкрасти.
Відкриють, пля, експорт, і в наших виробників через оманські прокладки куплять в українських виробників ніби експортні дрони - оце буде нова схемка Єрмачка і Зеленського.
Слів немає, одні літери... Може це опудало президента Зеленський ще одну ставочку проведе - покаже свою небриту брехливу морду. Чи вже зза кордону вилазити не хоче?
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10.06.2025 20:16 Відповісти
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От рашисти через перекупників і скуплять всі ці еспортовані дрони.
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10.06.2025 20:02 Відповісти
Ну так треба за цим слідкувати.
Якщо Зе замість дронів замовляє марафони , це не привід банкротити ВПК кампанії
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10.06.2025 20:13 Відповісти
А контролювати будете ви?
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10.06.2025 20:34 Відповісти
А що нема кому контролювати ? Раптово зникли усі відповідні установи
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10.06.2025 20:41 Відповісти
Але ж для железняка гроші не пахнуть
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10.06.2025 20:14 Відповісти
Скоріше їх просто перепродадуть Україні через посередника за "скромну" надбавку. Словацький газ всі пам'ятають.
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10.06.2025 20:16 Відповісти
Ну то це ясно як світ-барижництво на війні то святе діло
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10.06.2025 20:18 Відповісти
І таке буде
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10.06.2025 20:35 Відповісти
Согласен с вами
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10.06.2025 20:25 Відповісти
Як нема грошей? Грошиє, але тільки на Zелений кешбек, марафон, чинуш, прокурорсько-судейських, ментів тощо.
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10.06.2025 20:02 Відповісти
Це важливіше! Мудрий вождь не може помилятись.
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10.06.2025 20:36 Відповісти
Перепрошую,а моу викупити не може?У нас вже так сили оборони насичені безпілотниками що вже надлигок виробництва?Це точно?
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10.06.2025 20:04 Відповісти
МОУ вирішує проблеми космічного масштабу
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10.06.2025 20:15 Відповісти
У своїх купують. Там гарантований і хороший відкат
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10.06.2025 20:38 Відповісти
Потрусити верхи - вони потягнуть 40%
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10.06.2025 20:06 Відповісти
Не зрозумів, грошей не вистачає на виробництво і тому треба дозволити продаж закордон того що виробляється?
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10.06.2025 20:08 Відповісти
Та те що трампо-скот тупий то зрозуміло.
Дякую , що ще раз це довів
Ти настіки тупий , що не розумієш терміну "завантаженість виробництва"
Дебілушка, проси , щоб когось тямущого надіслали.
Ти - зашкварився
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10.06.2025 20:12 Відповісти
Модератор, а чи не пора банити цього промосковського провокатора, у якого в повідомленні 2% змісту і 98% прямих образ?
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10.06.2025 20:13 Відповісти
Це не я тут , консерва ти пуделя путіна , бруд л'ю на український ВПК
Краще йди проси куратора , щоб пояснив тобі , що таке "завантаженість виробництва"
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10.06.2025 20:14 Відповісти
І банити юродівого треба і лікувати в психіатричному стаціонарі. Амбулаторно не виходить, пропускає прийом препаратів
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10.06.2025 20:39 Відповісти
О , збір всіх моїх хейтерків оголошую відкритим
Не подобається вам ТАКО і кремлівській наволочі факти
Вона для вас отруєна
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10.06.2025 20:43 Відповісти
Твою дрезину!!! На фронті криком кричать про нестачу дронів, виробники кажуть про недовантаження виробництва - в зелених паскуд на що завгодно гроші є - на дрони нашим виробникам немає. Конешно - через прокладки купувати дрони за кордоном - воно ж тільки так можна вкрасти.
Відкриють, пля, експорт, і в наших виробників через оманські прокладки куплять в українських виробників ніби експортні дрони - оце буде нова схемка Єрмачка і Зеленського.
Слів немає, одні літери... Може це опудало президента Зеленський ще одну ставочку проведе - покаже свою небриту брехливу морду. Чи вже зза кордону вилазити не хоче?
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10.06.2025 20:16 Відповісти
Нема грошей на дрони, значить мобілізують більше людей.

Захід тратить трильйон на оборону, не знайшов грошей на дрони Україні.

В який час ми живемо.
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10.06.2025 20:18 Відповісти
Блін знов нам Захід винен ? А наш уряд буде блін щось витрачати чи все миші пожерли?
Ну ти і тупий
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10.06.2025 20:19 Відповісти
Ви, мабуть не в курсі, но Україна третій рік живе за рахунок Західної допомоги. Звідки у нас зявляться екстра гроші? Знайдуть золото Полуботка?
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10.06.2025 20:30 Відповісти
Він місцевий божевільний. Сьогодні у нього загострення
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10.06.2025 20:42 Відповісти
Лише бидло ображає інших замість наводити контр-аргументи Смішний підкацапничок
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10.06.2025 20:44 Відповісти
Я-то в курсі. Але гроші і на дорогі іномарки і на великий зомбофон - знаходят
Отже питання не в тому "Звідки взяти гроші?" ,а "Як їх вірно розподілити?"
Хоча і те і інше - риторичні питання. Бо всі знають відповідь на це просте питання
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10.06.2025 20:45 Відповісти
Зеленського, з його шоу СТАВКА і моноБільшість із стефанчуком та Сухумським павіаном, це не цікавить! Криптою там, не смердить!
Оманські лижники і Україна, це небо і земля!Коломойський, може пояснити!
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10.06.2025 20:18 Відповісти
Зате, на закупівлю РЕКОРДНОЇ кількості елітних іномарок у українських чиновників грошей ВИСТАЧАЄ!
Навіть митникам зарплатні піднімають...

p.s.: ось так КабМін Слуг "професійний" Бюджет кропають...
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10.06.2025 20:20 Відповісти
Зєльоний лідор зважено вибирає пріорітети. Демократично обраний президент не може помилятись. І мудрий український наріт його в цьому потужно підтримує. Перед тим як писати свої інсенуації поцікавились би пітримкою бубочки. Соціологи майже щотижня нові публікують. Підтримка тіко росте.
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10.06.2025 20:46 Відповісти
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10.06.2025 20:33 Відповісти
Шахраям? Самі ви шахраї! Уважаємим людям, які чесно і щедро відкатали 90% потужним і ефективним менеджерам єлдака. І зіц- прєзідєнт зє свою доляху малую поімєл. Це єдиний працюючий план перемоги ( над бідністю зєльоних узурпаторів) з десятка напридуманих зеленим балаболом.
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10.06.2025 20:51 Відповісти
Ось вам черговий доказ злочину ЗЕскота і менеджерів!
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10.06.2025 20:55 Відповісти
 
 