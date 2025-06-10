Виробники дронів просять відкрити експорт, тому що 60% виробництва незавантажені через відсутність грошей, - Железняк. ВIДЕО
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в Україні 60% виробництва незавантажене через відсутність грошей.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо NV, передає Цензор.НЕТ.
"Наприклад, ми живемо в неідеальному світі, де влада хоче красти. І маючи "моновладу", вона може дозволити собі красти на магістральних напрямках: на "Енергоатомі", закупівлі реакторів, чи на жаль на військових закупівлях... У нас є проблеми з військовими закупівлями. Нам просто не вистачає дронів, снарядів. І єдине, що ми зрозуміли за чотири роки - бажано розраховувати на себе. Певних снарядів, наприклад, для Patriot ми не можемо виробити, але дрони ми виробляємо. Чому в нас виробники дронів ходять просять відкрити експорт, тому що 60% виробництва незавантажені. Це означає, що немає грошей", - наголосив Железняк.
Крім того, в ефірі він говорив про те чому саботування реформ стало таким яскравим.
Будь ласка, зачекайте...
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Якщо Зе замість дронів замовляє марафони , це не привід банкротити ВПК кампанії
Дякую , що ще раз це довів
Ти настіки тупий , що не розумієш терміну "завантаженість виробництва"
Дебілушка, проси , щоб когось тямущого надіслали.
Ти - зашкварився
Краще йди проси куратора , щоб пояснив тобі , що таке "завантаженість виробництва"
Не подобається вам ТАКО і кремлівській наволочі факти
Вона для вас отруєна
Відкриють, пля, експорт, і в наших виробників через оманські прокладки куплять в українських виробників ніби експортні дрони - оце буде нова схемка Єрмачка і Зеленського.
Слів немає, одні літери... Може це опудало президента Зеленський ще одну ставочку проведе - покаже свою небриту брехливу морду. Чи вже зза кордону вилазити не хоче?
Захід тратить трильйон на оборону, не знайшов грошей на дрони Україні.
В який час ми живемо.
Ну ти і тупий
Отже питання не в тому "Звідки взяти гроші?" ,а "Як їх вірно розподілити?"
Хоча і те і інше - риторичні питання. Бо всі знають відповідь на це просте питання
Оманські лижники і Україна, це небо і земля!Коломойський, може пояснити!
Навіть митникам зарплатні піднімають...
p.s.: ось так КабМін Слуг "професійний" Бюджет кропають...