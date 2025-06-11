Операторы дронов батальона "SIGNUM" уничтожили три российских БПЛА Supercam и один "Орлан-10". ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "SIGNUM" уничтожили с помощью зенитных дронов четыре российских разведывательных БПЛА - три Supercam и один "Орлан-10".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"В результате эффективной работы батальона "SIGNUM" было поражено три российских беспилотных летательных аппарата типа "СуперКам" и один "Орлан-10". Эти аппараты используются противником для ведения воздушной разведки, корректировки артиллерийского огня и выявления позиций наших сил", - говорится в комментарии к видео.
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