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Операторы дронов батальона "SIGNUM" уничтожили три российских БПЛА Supercam и один "Орлан-10". ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "SIGNUM" уничтожили с помощью зенитных дронов четыре российских разведывательных БПЛА - три Supercam и один "Орлан-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"В результате эффективной работы батальона "SIGNUM" было поражено три российских беспилотных летательных аппарата типа "СуперКам" и один "Орлан-10". Эти аппараты используются противником для ведения воздушной разведки, корректировки артиллерийского огня и выявления позиций наших сил", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19715) беспилотник (3783)


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Не всі "крила" оснащуються камерами заднього виду, хоча русня після початку "небесного русоріза" почала було це робити. Але чому всі "крила" рік потому не оснащені такими камерами штатно?
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11.06.2025 11:49 Ответить
До кого ви задаєте питання?? Стефанчука+Зеленського+шмигаля, РНБОУ з групою осіб в урядовому кварталі це не цікавить! Там одні заброньовані помічники ригоАНАЛІВ, явні та приховані, які лише чекали на шашлики, оту мордву та кадирівців сруськіх, у травні 2022 року!!!
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11.06.2025 11:57 Ответить
До Урса, Яра, Лисого Коротишки, інших обізнаних людей.
Вас, судячи з вашого коментаря, в цьому переліку немає.
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11.06.2025 11:59 Ответить
 
 