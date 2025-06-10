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Новости Видео Производство дронов
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Минус 20 вражеских БПЛА: дроны, оснащенные сеткометом, сбивают российские беспилотники. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена боевая работа операторов дронов-сеткометов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи около двадцати эпизодов успешных атак украинских воинов.

"Подборка эпизодов, в которых показано масштабирование практики перехвата российских квадрокоптеров с помощью дрона с отстрелом сетки. Продуктивное решение, позволяющее существенно экономить украинские "птички", не разменивая их друг к другу на вражеские дроны", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: В Украине разработали дрон "Батяр", похожий на российско-иранский "Шахед". ФОТО

Читайте: Европа изучает опыт Украины по использованию беспилотников в войне с РФ, - Кубилюс

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армия РФ (19703) беспилотник (3776) технологии (674) уничтожение (7273)


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Придумав заядлий рибалка ...
Треба ще придумати, як перерізати оптоволокно...
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10.06.2025 11:47 Ответить
Так пропонуйте, не чекайте! Марнуєте час!
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10.06.2025 11:51 Ответить
А ще краще придумати, як фюреру кацапів ***** перерізати горлянку.
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10.06.2025 11:55 Ответить
Перерізати легко. Складніше знайти потрібне.

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10.06.2025 11:56 Ответить
Перерізати (переламати сердцевину волокна) унеможливлюючи звʼязок дрона з оператором можна за допомогою тонкого (2-5 мм) детонаційного шнура.
Якщо відстріляти такий шнур одразу після прольоту ворожого дрону так, щоб детонаційний шнур здетонував або в місці касання з оптоволокном, або в околі (куля, диаметром до 100 мм),
то енергії детонації достатньо для перелому оптоволокна. Відстріл можна робити катапультою або компактною установкою, подібною до установки розмінування.
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10.06.2025 12:58 Ответить
Шо там думать, подивись на газонокасарку.
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10.06.2025 12:00 Ответить
це Укр ексклюзив , чи в кацапів тоже таке є ? якщо ексклюзив то не варто показувати, навіть приблизно як працює
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10.06.2025 12:02 Ответить
Сіткомети на фронті застосовуємо і ми, і кацапи. Ця технологія боротьби з дронами відома у світі вже щонайменше 10 років.
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10.06.2025 13:07 Ответить
Для чого взагалі це викладати?
Щоб орки побачили, як це робити?
НЕма слів...
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10.06.2025 12:15 Ответить
 
 