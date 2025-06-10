2 490 9
Минус 20 вражеских БПЛА: дроны, оснащенные сеткометом, сбивают российские беспилотники. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена боевая работа операторов дронов-сеткометов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи около двадцати эпизодов успешных атак украинских воинов.
"Подборка эпизодов, в которых показано масштабирование практики перехвата российских квадрокоптеров с помощью дрона с отстрелом сетки. Продуктивное решение, позволяющее существенно экономить украинские "птички", не разменивая их друг к другу на вражеские дроны", - отмечается в комментарии к видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба ще придумати, як перерізати оптоволокно...
Якщо відстріляти такий шнур одразу після прольоту ворожого дрону так, щоб детонаційний шнур здетонував або в місці касання з оптоволокном, або в околі (куля, диаметром до 100 мм),
то енергії детонації достатньо для перелому оптоволокна. Відстріл можна робити катапультою або компактною установкою, подібною до установки розмінування.
Щоб орки побачили, як це робити?
НЕма слів...