Минус 20 вражеских БПЛА: дроны, оснащенные сеткометом, сбивают российские беспилотники. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлена боевая работа операторов дронов-сеткометов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи около двадцати эпизодов успешных атак украинских воинов.

"Подборка эпизодов, в которых показано масштабирование практики перехвата российских квадрокоптеров с помощью дрона с отстрелом сетки. Продуктивное решение, позволяющее существенно экономить украинские "птички", не разменивая их друг к другу на вражеские дроны", - отмечается в комментарии к видео.

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