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Новини Відео Виробництво дронів
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Мінус 20 ворожих БПЛА: дрони, оснащені сіткометом, збивають російські безпілотники. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота операторів дронів-сіткометів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько двадцяти епізодів успішних атак українських воїнів.

"Добірка епізодів, у яких показано масштабування практики перехоплення російських квадрокоптерів за допомогою дрону з відстрілом сітки. Продуктивне рішення, що дозволяє суттєво економити українські "пташки", не розмінюючи їх один до одного на ворожі дрони", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: В Україні розробили дрон "Батяр", схожий на російсько-іранський "Шахед". ФОТО

Читайте: Європа вивчає досвід України з використання безпілотників на війні з РФ, - Кубілюс

Автор: 

армія рф (17854) безпілотник (4348) технології (839) знищення (7586)


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Придумав заядлий рибалка ...
Треба ще придумати, як перерізати оптоволокно...
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10.06.2025 11:47 Відповісти
Так пропонуйте, не чекайте! Марнуєте час!
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10.06.2025 11:51 Відповісти
А ще краще придумати, як фюреру кацапів ***** перерізати горлянку.
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10.06.2025 11:55 Відповісти
Перерізати легко. Складніше знайти потрібне.

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10.06.2025 11:56 Відповісти
Перерізати (переламати сердцевину волокна) унеможливлюючи звʼязок дрона з оператором можна за допомогою тонкого (2-5 мм) детонаційного шнура.
Якщо відстріляти такий шнур одразу після прольоту ворожого дрону так, щоб детонаційний шнур здетонував або в місці касання з оптоволокном, або в околі (куля, диаметром до 100 мм),
то енергії детонації достатньо для перелому оптоволокна. Відстріл можна робити катапультою або компактною установкою, подібною до установки розмінування.
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10.06.2025 12:58 Відповісти
Шо там думать, подивись на газонокасарку.
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10.06.2025 12:00 Відповісти
це Укр ексклюзив , чи в кацапів тоже таке є ? якщо ексклюзив то не варто показувати, навіть приблизно як працює
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10.06.2025 12:02 Відповісти
Сіткомети на фронті застосовуємо і ми, і кацапи. Ця технологія боротьби з дронами відома у світі вже щонайменше 10 років.
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10.06.2025 13:07 Відповісти
Для чого взагалі це викладати?
Щоб орки побачили, як це робити?
НЕма слів...
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10.06.2025 12:15 Відповісти
 
 