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Мінус 20 ворожих БПЛА: дрони, оснащені сіткометом, збивають російські безпілотники. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота операторів дронів-сіткометів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько двадцяти епізодів успішних атак українських воїнів.
"Добірка епізодів, у яких показано масштабування практики перехоплення російських квадрокоптерів за допомогою дрону з відстрілом сітки. Продуктивне рішення, що дозволяє суттєво економити українські "пташки", не розмінюючи їх один до одного на ворожі дрони", - зазначається у коментарі до відео.
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Треба ще придумати, як перерізати оптоволокно...
Якщо відстріляти такий шнур одразу після прольоту ворожого дрону так, щоб детонаційний шнур здетонував або в місці касання з оптоволокном, або в околі (куля, диаметром до 100 мм),
то енергії детонації достатньо для перелому оптоволокна. Відстріл можна робити катапультою або компактною установкою, подібною до установки розмінування.
Щоб орки побачили, як це робити?
НЕма слів...