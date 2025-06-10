Мінус 20 ворожих БПЛА: дрони, оснащені сіткометом, збивають російські безпілотники. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота операторів дронів-сіткометів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько двадцяти епізодів успішних атак українських воїнів.

"Добірка епізодів, у яких показано масштабування практики перехоплення російських квадрокоптерів за допомогою дрону з відстрілом сітки. Продуктивне рішення, що дозволяє суттєво економити українські "пташки", не розмінюючи їх один до одного на ворожі дрони", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: В Україні розробили дрон "Батяр", схожий на російсько-іранський "Шахед". ФОТО

Читайте: Європа вивчає досвід України з використання безпілотників на війні з РФ, - Кубілюс