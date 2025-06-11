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Оператори дронів батальйону "SIGNUM" знищили три російські БПЛА Supercam та один "Орлан-10". ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "SIGNUM" знищили за допомогою зенітних дронів чотири російські розвідувальні БПЛА - три Supercam та один "Орлан-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"У результаті ефективної роботи батальйону "SIGNUM" було уражено три російські безпілотні літальні апарати типу "СуперКам" та один "Орлан-10". Ці апарати використовуються противником для ведення повітряної розвідки, коригування артилерійського вогню та виявлення позицій наших сил", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 20 ворожих БПЛА: дрони, оснащені сіткометом, збивають російські безпілотники. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17866) безпілотник (4357)


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Не всі "крила" оснащуються камерами заднього виду, хоча русня після початку "небесного русоріза" почала було це робити. Але чому всі "крила" рік потому не оснащені такими камерами штатно?
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11.06.2025 11:49 Відповісти
До кого ви задаєте питання?? Стефанчука+Зеленського+шмигаля, РНБОУ з групою осіб в урядовому кварталі це не цікавить! Там одні заброньовані помічники ригоАНАЛІВ, явні та приховані, які лише чекали на шашлики, оту мордву та кадирівців сруськіх, у травні 2022 року!!!
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11.06.2025 11:57 Відповісти
До Урса, Яра, Лисого Коротишки, інших обізнаних людей.
Вас, судячи з вашого коментаря, в цьому переліку немає.
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11.06.2025 11:59 Відповісти
 
 