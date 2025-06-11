Оператори дронів батальйону "SIGNUM" знищили три російські БПЛА Supercam та один "Орлан-10". ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "SIGNUM" знищили за допомогою зенітних дронів чотири російські розвідувальні БПЛА - три Supercam та один "Орлан-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"У результаті ефективної роботи батальйону "SIGNUM" було уражено три російські безпілотні літальні апарати типу "СуперКам" та один "Орлан-10". Ці апарати використовуються противником для ведення повітряної розвідки, коригування артилерійського вогню та виявлення позицій наших сил", - йдеться у коментарі до відео.

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