Оператори дронів батальйону "SIGNUM" знищили три російські БПЛА Supercam та один "Орлан-10". ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "SIGNUM" знищили за допомогою зенітних дронів чотири російські розвідувальні БПЛА - три Supercam та один "Орлан-10".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"У результаті ефективної роботи батальйону "SIGNUM" було уражено три російські безпілотні літальні апарати типу "СуперКам" та один "Орлан-10". Ці апарати використовуються противником для ведення повітряної розвідки, коригування артилерійського вогню та виявлення позицій наших сил", - йдеться у коментарі до відео.
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