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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Операторы дронов Отдельной президентской бригады уничтожают оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы операторов дронов Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно более десятка успешных атак украинских воинов.

"Адские муки для захватчиков создают бойцы 2-го мехбата ОПБР на Торецком направлении", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19725) уничтожение (7288) дроны (4134) Отдельная президентская бригада (72)


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Від душі! Дяка ВОЇНАМ!
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12.06.2025 11:49 Ответить
Як я зрозумів у пісні співають-горіть кляті кацапи.
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12.06.2025 12:00 Ответить
 
 