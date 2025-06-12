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Операторы дронов Отдельной президентской бригады уничтожают оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы операторов дронов Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно более десятка успешных атак украинских воинов.
"Адские муки для захватчиков создают бойцы 2-го мехбата ОПБР на Торецком направлении", - говорится в комментарии к видео.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий12.06.2025 11:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий12.06.2025 12:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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