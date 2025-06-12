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Оператори дронів Окремої президентської бригади нищать окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно більше десятка успішних атак українських воїнів.
"Пекельні муки для загарбників створюють бійці 2-го мехбату ОПБР на Торецькому напрямку", - йдеться в коментарі до відео.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.06.2025 11:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрій Собченко #592866
показати весь коментар12.06.2025 12:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Green Bill #603485
показати весь коментар12.06.2025 13:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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