Оператори дронів Окремої президентської бригади нищать окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно більше десятка успішних атак українських воїнів.

"Пекельні муки для загарбників створюють бійці 2-го мехбату ОПБР на Торецькому напрямку", - йдеться в коментарі до відео.

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