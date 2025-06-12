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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Оператори дронів Окремої президентської бригади нищать окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно більше десятка успішних атак українських воїнів.

"Пекельні муки для загарбників створюють бійці 2-го мехбату ОПБР на Торецькому напрямку", - йдеться в коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17876) знищення (7600) дрони (4932) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (71)


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Від душі! Дяка ВОЇНАМ!
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12.06.2025 11:49 Відповісти
Як я зрозумів у пісні співають-горіть кляті кацапи.
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12.06.2025 12:00 Відповісти
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12.06.2025 13:14 Відповісти
 
 