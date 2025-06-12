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Украинский ответ "Ланцет" - ударно-разведывательный комплекс "Булава" - уже на фронте, - Федоров. ВИДЕО

Еще недавно в небе доминировал российский "Ланцет". Сегодня его вытесняют решения от участников кластера оборонных инноваций Brave1. Ударно-разведывательный комплекс Bulava от DeViro уже выполняет боевые задачи и превосходит "Ланцет" по ключевым показателям.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Система не просто уничтожает цели - она делает это точно, в тылу врага и в самых сложных условиях.

  • уничтожает высокоприоритетные цели - средства РЭБ и системы ПВО, Бук-М, Тор и тому подобное;
  • поражает как стационарные, так и подвижные объекты;
  • обеспечивает видеоподтверждение пораженных целей в реальном времени;
  • обладает рядом уникальных характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может увеличить производство дронов на 40%, но не хватает средств, - Зеленский

"Технологии - наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага", - подчеркнул глава Минцифры.

Автор: 

производство (480) Федоров Михаил (509) дроны (4134) BRAVE1 (19)


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Топ комментарии
+12
Зачем это афишировать,чтобы клоуну с ермаком понравится?
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12.06.2025 14:00 Ответить
+10
О-о-о, нарешті починає потихеньку доходити, що вигадувати велосипед не краща ідея!
Скопіювали і добре - гроші заощадили і, головне, час.
Якби ще не комизилися, і замість цих переробок з легкомоторних літаків почали копіювати і вдосконалювати Шахеди...
А дрони, перероблені з легкомоторних літаків, залиште для дальніх ударів.
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12.06.2025 14:02 Ответить
+9
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12.06.2025 13:55 Ответить
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12.06.2025 13:55 Ответить
Супер!!!
Щеб масово їх почали виготовляти.
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12.06.2025 13:56 Ответить
Зачем это афишировать,чтобы клоуну с ермаком понравится?
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12.06.2025 14:00 Ответить
ви все пропустили, не думаю що у вас була лєтаргія, просто були зайняті важливими справами, і тому не знаєте, що "секретну" "Булаву ще рік тому демонстрували у червні на виставці Eurosatory 2024.
А "низка унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки" виглядає так: крейсерська швидкість 100 км/год, здатен перебувати у повітрі більш ніж 50 хвилин, має електричний мотор. Довжина крил "Булави" - 1,6 метра, загальна довжина дрона - 1,5 метра. Здатний до використання у будь-який час доби. Має машинний зір з автоматичним виявленням та супроводженням цілі. Також має високу стійкість до систем РЕБ. Дрон фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також може об'єднуватись у єдиний контур із розвідувальними дронами. Є можливість удару по координатах.
Після прочитання цих секретних характеристик цей комент видаліть без копіювання.
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12.06.2025 14:26 Ответить
Ми нікому не розкажемо, чес-слово!
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12.06.2025 14:35 Ответить
головне щоб редактори Цензора не взнали, бо розтрезвонять секретні характеристики на увесь світ.
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12.06.2025 14:50 Ответить
Пєрєд прочтєнієм - с'єсть!
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12.06.2025 15:58 Ответить
загалом було би краще, щоб такі "новини" "журналісти" з'їдали би ще минулого року, а зараз краще би звертали увагу на те, що цей дрон треба було щоб МО кодифікувало і прийняло на озброєння ще минулого року, але ж у нашому МО гальма з рєзніковських змінились на умєровські, і ручнік як був затягнутий до зелені в очах ще з часів тарана, то так і залишився, і щоб сморід від спалених колодок не виїдав очі, то його намагаються перебити подібними бравурними новинами..
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12.06.2025 16:07 Ответить
О-о-о, нарешті починає потихеньку доходити, що вигадувати велосипед не краща ідея!
Скопіювали і добре - гроші заощадили і, головне, час.
Якби ще не комизилися, і замість цих переробок з легкомоторних літаків почали копіювати і вдосконалювати Шахеди...
А дрони, перероблені з легкомоторних літаків, залиште для дальніх ударів.
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12.06.2025 14:02 Ответить
характеристики, обсяги виробництва, документацію, результати уражень і місця виробництва вже скинув кураторам, чи ярмак з шашличним самі впораються?!

кловун каже, що можемо ми багато, але грошей нема!
то для чого нам такі звіти, якщо виробляти та постачати ніхто не збирається

у нас вже є аналоги шахедів, власна балістика: трембіта, довгий нептун, рута...блд..всього і не згадаєш

пентагон лікті кусає - ми такі потужні! а кацапів вбивати нема чим, а от красти - це міша завжди у перших рядах
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12.06.2025 14:03 Ответить
Молодці! Давно і дуже потрібна нам зброя. Якісна, точна і небезпечна для ворога. Налагодження великосерійного виробництво і підготовка достатньої кількості екіпажів та спеціалістів з обслуговування української Булави - серед найважливіших завдань.
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12.06.2025 14:03 Ответить
"Ще нещодавно в небі домінував російський "Ланцет". Сьогодні його витісняють рішення від учасників кластера оборонних інновацій Brave1..."

Дозвольте запитати, яким чином "Булава" витісняє москальські "Ланцети"? Що за нісенітниці пише той Фьодоров?
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12.06.2025 14:04 Ответить
Просто це PR довбой@ба.
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12.06.2025 14:09 Ответить
Головне, щоб потужно гудів, як "трансформатор"
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12.06.2025 14:18 Ответить
все є тільки... в дуже обмеженій кількості
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12.06.2025 14:04 Ответить
Міша,де мільйон дронів?
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12.06.2025 14:08 Ответить
Як завжди зробили штук десять і все.
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12.06.2025 14:12 Ответить
Ну дуже схожий на Ланцет
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12.06.2025 14:12 Ответить
в кількості 1 (одна) штука......на більше грошей не вистачило...розкрадені
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12.06.2025 14:22 Ответить
кончений зелений дегенерат, таке ж брехло як і все зе!шобло.
гасло зелених: брехати та мародерити!
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12.06.2025 14:27 Ответить
Булаву в маси! - по кацапах
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12.06.2025 14:29 Ответить
Інформація заслуговує уваги, якщо вона від спеціаліста або джерела, яке заслуговує на довіру. Г-н міністр Федоров таким не є.
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12.06.2025 14:34 Ответить
Що ви хотіли сказати оцим "Г-н"?
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12.06.2025 14:38 Ответить
Я впевнений, у мене немає ніяких сумнівів в тому, що Ви абсолютно вірно зрозуміли те, що я написав. Так, саме так!
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12.06.2025 14:50 Ответить
Коли я писав коментар, я теж подумав: "Яка чудова двозначність цього скорочення! В данному разі -- точно в «десятку»!"
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12.06.2025 15:20 Ответить
клон ланцета.
ну, хоч так.
масштабуйте.
але! це повторення ворога, ворог вже таке має.
отже, це не геймчейнджер.
геймченджер це коли у нас є і від нього у ворога горить срака бо воно ефективне а у ворога такого нема.
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12.06.2025 14:36 Ответить
Его можно производить в Европе. Для безопасности.
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12.06.2025 15:46 Ответить
А ти яким боком до цього? Як вже осточортів піар наших недоумків.
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12.06.2025 14:54 Ответить
А де українська відповідь цьому - Російська балістична ракета "Булава":

Це російська твердотопливна балістична ракета, що використовується на підводних човнах проекту 955 "Борей".
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12.06.2025 14:54 Ответить
Черговий зелений п..здьож від хведорова та всієї зешобли. Уже нагодували трембітами, пеклами, паляницями, тепер черга дійшла до булави. Взагалі ці шлепери тільки красти можуть.А, забув, почали знову патякати про балістику, яку в травні 2022 року почали розробляти. Мабуть боневтік особисто креслення робив. А що сталося з ракетною програмою, яку започаткували при Порошенку? І про яку яйценосець рєзнікович базікав ще 2 року тому, що вона готова на 85%? Зелень як не брехне, так і не дихне.
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12.06.2025 16:03 Ответить
Renault Ukropis 👌
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12.06.2025 16:07 Ответить
Хоч щось скопіювали. Молодці.
Не потрібно винаходити велосипед.
Де наші аналоги шахедів?
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12.06.2025 16:56 Ответить
 
 