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Украинский ответ "Ланцет" - ударно-разведывательный комплекс "Булава" - уже на фронте, - Федоров. ВИДЕО
Еще недавно в небе доминировал российский "Ланцет". Сегодня его вытесняют решения от участников кластера оборонных инноваций Brave1. Ударно-разведывательный комплекс Bulava от DeViro уже выполняет боевые задачи и превосходит "Ланцет" по ключевым показателям.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Система не просто уничтожает цели - она делает это точно, в тылу врага и в самых сложных условиях.
- уничтожает высокоприоритетные цели - средства РЭБ и системы ПВО, Бук-М, Тор и тому подобное;
- поражает как стационарные, так и подвижные объекты;
- обеспечивает видеоподтверждение пораженных целей в реальном времени;
- обладает рядом уникальных характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.
"Технологии - наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага", - подчеркнул глава Минцифры.
Топ комментарии
+12 Олег Олег #553255
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+10 Alex Vassago
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+9 Перехватчик
показать весь комментарий12.06.2025 13:55 Ответить Ссылка
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Щеб масово їх почали виготовляти.
А "низка унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки" виглядає так: крейсерська швидкість 100 км/год, здатен перебувати у повітрі більш ніж 50 хвилин, має електричний мотор. Довжина крил "Булави" - 1,6 метра, загальна довжина дрона - 1,5 метра. Здатний до використання у будь-який час доби. Має машинний зір з автоматичним виявленням та супроводженням цілі. Також має високу стійкість до систем РЕБ. Дрон фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також може об'єднуватись у єдиний контур із розвідувальними дронами. Є можливість удару по координатах.
Після прочитання цих секретних характеристик цей комент видаліть без копіювання.
Скопіювали і добре - гроші заощадили і, головне, час.
Якби ще не комизилися, і замість цих переробок з легкомоторних літаків почали копіювати і вдосконалювати Шахеди...
А дрони, перероблені з легкомоторних літаків, залиште для дальніх ударів.
кловун каже, що можемо ми багато, але грошей нема!
то для чого нам такі звіти, якщо виробляти та постачати ніхто не збирається
у нас вже є аналоги шахедів, власна балістика: трембіта, довгий нептун, рута...блд..всього і не згадаєш
пентагон лікті кусає - ми такі потужні! а кацапів вбивати нема чим, а от красти - це міша завжди у перших рядах
Дозвольте запитати, яким чином "Булава" витісняє москальські "Ланцети"? Що за нісенітниці пише той Фьодоров?
гасло зелених: брехати та мародерити!
ну, хоч так.
масштабуйте.
але! це повторення ворога, ворог вже таке має.
отже, це не геймчейнджер.
геймченджер це коли у нас є і від нього у ворога горить срака бо воно ефективне а у ворога такого нема.
Це російська твердотопливна балістична ракета, що використовується на підводних човнах проекту 955 "Борей".
Не потрібно винаходити велосипед.
Де наші аналоги шахедів?