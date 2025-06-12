Украинский ответ "Ланцет" - ударно-разведывательный комплекс "Булава" - уже на фронте, - Федоров. ВИДЕО

Еще недавно в небе доминировал российский "Ланцет". Сегодня его вытесняют решения от участников кластера оборонных инноваций Brave1. Ударно-разведывательный комплекс Bulava от DeViro уже выполняет боевые задачи и превосходит "Ланцет" по ключевым показателям.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Система не просто уничтожает цели - она делает это точно, в тылу врага и в самых сложных условиях.

уничтожает высокоприоритетные цели - средства РЭБ и системы ПВО, Бук-М, Тор и тому подобное;

поражает как стационарные, так и подвижные объекты;

обеспечивает видеоподтверждение пораженных целей в реальном времени;

обладает рядом уникальных характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.

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"Технологии - наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага", - подчеркнул глава Минцифры.