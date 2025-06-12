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Українська відповідь "Ланцету" - ударно-розвідувальний комплекс "Bulava" - вже на фронті, - Федоров. ВIДЕО
Ще нещодавно в небі домінував російський "Ланцет". Сьогодні його витісняють рішення від учасників кластера оборонних інновацій Brave1. Ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує "ланцет" за ключовими показниками.
Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Система не просто знищує цілі — вона робить це точно, у тилу ворога й за найскладніших умов.
- знищує високопріоритетні цілі — засоби РЕБ та системи ППО, Бук-М, Тор тощо;
- уражає як стаціонарні, так і рухомі об’єкти;
- забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі;
- має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.
"Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога", - наголосив очільник Мінцифри.
Топ коментарі
+12 Олег Олег #553255
показати весь коментар12.06.2025 14:00 Відповісти Посилання
+9 Перехватчик
показати весь коментар12.06.2025 13:55 Відповісти Посилання
+9 Alex Vassago
показати весь коментар12.06.2025 14:02 Відповісти Посилання
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Щеб масово їх почали виготовляти.
А "низка унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки" виглядає так: крейсерська швидкість 100 км/год, здатен перебувати у повітрі більш ніж 50 хвилин, має електричний мотор. Довжина крил "Булави" - 1,6 метра, загальна довжина дрона - 1,5 метра. Здатний до використання у будь-який час доби. Має машинний зір з автоматичним виявленням та супроводженням цілі. Також має високу стійкість до систем РЕБ. Дрон фіксує спуфінг, має шифрований канал передачі даних, а також використовує MESH-технологію (ретрансляцію), що дозволяє реалізувати дальність удару на понад 60 км. Також може об'єднуватись у єдиний контур із розвідувальними дронами. Є можливість удару по координатах.
Після прочитання цих секретних характеристик цей комент видаліть без копіювання.
Скопіювали і добре - гроші заощадили і, головне, час.
Якби ще не комизилися, і замість цих переробок з легкомоторних літаків почали копіювати і вдосконалювати Шахеди...
А дрони, перероблені з легкомоторних літаків, залиште для дальніх ударів.
кловун каже, що можемо ми багато, але грошей нема!
то для чого нам такі звіти, якщо виробляти та постачати ніхто не збирається
у нас вже є аналоги шахедів, власна балістика: трембіта, довгий нептун, рута...блд..всього і не згадаєш
пентагон лікті кусає - ми такі потужні! а кацапів вбивати нема чим, а от красти - це міша завжди у перших рядах
Дозвольте запитати, яким чином "Булава" витісняє москальські "Ланцети"? Що за нісенітниці пише той Фьодоров?
гасло зелених: брехати та мародерити!
ну, хоч так.
масштабуйте.
але! це повторення ворога, ворог вже таке має.
отже, це не геймчейнджер.
геймченджер це коли у нас є і від нього у ворога горить срака бо воно ефективне а у ворога такого нема.
Це російська твердотопливна балістична ракета, що використовується на підводних човнах проекту 955 "Борей".