Українська відповідь "Ланцету" - ударно-розвідувальний комплекс "Bulava" - вже на фронті, - Федоров. ВIДЕО

Ще нещодавно в небі домінував російський "Ланцет". Сьогодні його витісняють рішення від учасників кластера оборонних інновацій Brave1. Ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує "ланцет" за ключовими показниками.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Система не просто знищує цілі — вона робить це точно, у тилу ворога й за найскладніших умов.

знищує високопріоритетні цілі — засоби РЕБ та системи ППО, Бук-М, Тор тощо;

уражає як стаціонарні, так і рухомі об’єкти;

забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі;

має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.

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"Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога", - наголосив очільник Мінцифри.