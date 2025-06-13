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Прямой прилет украинского дрона-камикадзе оккупанту в зад. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться от удара в разрушенном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин застал россиянина в тот момент, когда тот пытался перелезть через подоконник.

"Прямой прилет украинского FPV-дрона в центр принятия решений российского оккупанта. Херсонская область, работа операторов дронов ССО", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19738) курьез (4065) уничтожение (7295) дроны (4138) Херсонская область (4908)


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В місце прийняття рішень - норм
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13.06.2025 13:50 Ответить
Центр прийняття рішень москалю підірвали.....
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13.06.2025 13:52 Ответить
Парус, порвали парус 😂
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13.06.2025 13:53 Ответить
Все на россії через це місце робится.. Традиція
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13.06.2025 13:57 Ответить
Кацап знайшов пригоди на свою сраку.
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13.06.2025 14:06 Ответить
скрепні червоні труселя
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13.06.2025 14:11 Ответить
 
 