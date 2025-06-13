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Прямой прилет украинского дрона-камикадзе оккупанту в зад. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться от удара в разрушенном доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин застал россиянина в тот момент, когда тот пытался перелезть через подоконник.
"Прямой прилет украинского FPV-дрона в центр принятия решений российского оккупанта. Херсонская область, работа операторов дронов ССО", - говорится в комментарии к видео.
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Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий13.06.2025 13:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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Малець Тарас
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Тиха Вода #607592
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Jolli Rabbit
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Tema9
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Nub Nubov #586380
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