Прямой прилет украинского дрона-камикадзе оккупанту в зад. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться от удара в разрушенном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин застал россиянина в тот момент, когда тот пытался перелезть через подоконник.

"Прямой прилет украинского FPV-дрона в центр принятия решений российского оккупанта. Херсонская область, работа операторов дронов ССО", - говорится в комментарии к видео.

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