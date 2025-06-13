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Новини Відео Бої на Херсонщині
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Прямий приліт українського дрона-камікадзе окупанту в зад. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який намагався сховатися від удару в зруйнованому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн заскочив росіянина у  момент, коли той намагався перелізти підвіконня. 

"Прямий приліт українського FPV-дрона в центр прийняття рішень російського окупанта. Херсонська область, робота операторів дронів ССО", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений у зад окупант шкандибає після евакуації до прихистку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17889) курйоз (579) знищення (7608) ССО (526) дрони (4939) Херсонська область (5898)


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Топ коментарі
+10
Парус, порвали парус 😂
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13.06.2025 13:53 Відповісти
+8
Все на россії через це місце робится.. Традиція
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13.06.2025 13:57 Відповісти
+7
В місце прийняття рішень - норм
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13.06.2025 13:50 Відповісти
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В місце прийняття рішень - норм
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13.06.2025 13:50 Відповісти
Так вот они какие, мальчонки в трусиках! И труселя правильного цвета, как путин любит и не только он
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13.06.2025 15:44 Відповісти
Центр прийняття рішень москалю підірвали.....
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13.06.2025 13:52 Відповісти
Парус, порвали парус 😂
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13.06.2025 13:53 Відповісти
Анус...
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13.06.2025 15:17 Відповісти
Все на россії через це місце робится.. Традиція
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13.06.2025 13:57 Відповісти
Кацап знайшов пригоди на свою сраку.
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13.06.2025 14:06 Відповісти
скрепні червоні труселя
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13.06.2025 14:11 Відповісти
" ...и дорогая не узнает, какой в кацапа бьіл конец ..."
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13.06.2025 14:20 Відповісти
Упс
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13.06.2025 14:23 Відповісти
Які гроші орку, ****** заплатив за послугу, те в Україні воно і отримало!
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13.06.2025 14:24 Відповісти
Пытался струей сбить наш дрон!
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13.06.2025 15:03 Відповісти
 
 