Прямий приліт українського дрона-камікадзе окупанту в зад. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який намагався сховатися від удару в зруйнованому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн заскочив росіянина у момент, коли той намагався перелізти підвіконня.

"Прямий приліт українського FPV-дрона в центр прийняття рішень російського окупанта. Херсонська область, робота операторів дронів ССО", - йдеться у коментарі до відео.

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