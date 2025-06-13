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Прямий приліт українського дрона-камікадзе окупанту в зад. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який намагався сховатися від удару в зруйнованому будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн заскочив росіянина у момент, коли той намагався перелізти підвіконня.
"Прямий приліт українського FPV-дрона в центр прийняття рішень російського окупанта. Херсонська область, робота операторів дронів ССО", - йдеться у коментарі до відео.
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