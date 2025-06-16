Представитель оккупационных властей в Скадовске вручил отцу ликвидированного военнослужащего армии РФ микроволновую печь: "Спасибо за сына". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой представитель российской оккупационной администрации города Скадовск на Херсонщине вручил одному из жителей города микроволновку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом оккупанты поблагодарили мужчину за сына, который воевал на стороне армии РФ и был ликвидирован.

"Торжественное вручение китайской микроволновки отцу ликвидированного в Украине солдата. Оккупированный Скадовск, Херсонская область", - отмечается в комментарии к видео.

