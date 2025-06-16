РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 860 85

Представитель оккупационных властей в Скадовске вручил отцу ликвидированного военнослужащего армии РФ микроволновую печь: "Спасибо за сына". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой представитель российской оккупационной администрации города Скадовск на Херсонщине вручил одному из жителей города микроволновку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом оккупанты поблагодарили мужчину за сына, который воевал на стороне армии РФ и был ликвидирован.

"Торжественное вручение китайской микроволновки отцу ликвидированного в Украине солдата. Оккупированный Скадовск, Херсонская область", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Российский командир отдает приказ продолжать бой раненым подчиненным, которые просят об эвакуации: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пусть ползет!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) оккупация (10299) русский мир (645) Скадовск (50) Херсонская область (5231) Скадовский район (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
ОЦЕ РУЗКІЙ МІР. ОЦЕ чекає Київ ХАрків і Ужгород в разі окупації. Люди ціною в 50$ - і то якщо пощастить бо і 50$ за людину шось дороговато

І Імператор який сидить на 1-2 трлн дол. Вся суть рузкіх
показать весь комментарий
16.06.2025 11:09 Ответить
+19
Гарна компенсація
показать весь комментарий
16.06.2025 11:09 Ответить
+14
То для вищого сорту м'яса. Для третього - і пічки з головою вистачить.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна компенсація
показать весь комментарий
16.06.2025 11:09 Ответить
Куди там білій Ладі до мікрохвильовки.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:25 Ответить
Ееееее, пане, біла Лада тільки для росіянців, так би мовити - для вищой раси, для аріїв, мері, ерзі, чувашів, бурятів, якутів, евенків, балкарців, кадирівців, осетинців, нанайців, удмуртів, каряків, інгушів, ітельменім, тувінців, кабардинців, юкагирів тощо і іншого гівна людства з тавром "россиянин", а це ж типовий ждун-манкурт тому і мікрохвильовка.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:31 Ответить
Плем"я чухонців - путлєр представник
показать весь комментарий
16.06.2025 11:38 Ответить
Так і я ж про це.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:56 Ответить
ОЦЕ РУЗКІЙ МІР. ОЦЕ чекає Київ ХАрків і Ужгород в разі окупації. Люди ціною в 50$ - і то якщо пощастить бо і 50$ за людину шось дороговато

І Імператор який сидить на 1-2 трлн дол. Вся суть рузкіх
показать весь комментарий
16.06.2025 11:09 Ответить
Ну, як написав мені вчора один мріючий про службу в армії РФ:

Matt Moll

Ну ці казочки розповідай комусь другому. Та й Європа взагалі не збирається воювати, так що навіть теоретично брати Варшави і Парижі буде набагато легше чим Роботи не чи Кліщіївку. Європа багата, там можна стільки всього награбастати, не те що сидіти з мишами і ховрахами в степах і полях на сході

15.06.2025 16:15
показать весь комментарий
16.06.2025 11:49 Ответить
Ця микрохвильовка коштує майже 6000 (5919.87) ржублєй!!! Дешевша лише модель TCH-205W7102MW - 5590 ржбл. Спонсор не пожалкував грошей! )))

"Kraft - международный бренд крупной и мелкой бытовой техники, реализуемый в России, странах СНГ и Европы" )))

"В 2022 году компания «Лебединский торговый дом» стала резидентом ТОСЭР «Донецк» Ростовской области. Теперь на территории бывшего Донецкого экскаваторного завода реализовано производство завода KRAFT Technology. Предприятие производит морозильные лари под собственной торговой маркой, а также оказывать услуги по размещению заказов на производство СТМ. Линия рассчитана на выпуск 100 тыс. единиц в год.

Работа нового предприятия способствует экономическому подъему Ростовской области, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, а также снижению стоимости товаров для конечного потребителя за счет снижения затрат на логистику."
показать весь комментарий
16.06.2025 11:51 Ответить
А де біла "лада-калина"?
показать весь комментарий
16.06.2025 11:10 Ответить
То для вищого сорту м'яса. Для третього - і пічки з головою вистачить.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:13 Ответить
https://glavcom.ua/country/society/mama-zahibloho-vijskovoho-pobuduvala-dorohu-za-hroshi-jaki-otrimala-vid-derzhavi-video-959824.html#google_vignette Мама загиблого воїна заасфальтувала вулицю за державні виплати (відео)
показать весь комментарий
16.06.2025 11:23 Ответить
Ну точно не пічки, бо інакше б русня знущалась на повну, як ми тут з цього поца.
Ось тобі, хохолику, духова за синочка. Ще й на камеру.
Краще вже нічого не давати, ніж таке.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:29 Ответить
Так, краще нічого, ніж ще один "кобздон з пірамідкою" або "кульок ковбаси".
Чи може покажете з нашого боку такі випадки? Бо не чув.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:33 Ответить
От краще хай мовчать ті уроди, яким ми ціну добре знаємо.
А не влаштовують "с барского плєча". І ще огидніше - що холопи то беруть зі вдячністю в очах.
Хоча, вам того не зрозуміти.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:40 Ответить
Кажу ж, не зрозумієте.
Але насправді чудово розумієте.
Тільки казати вголос ніззя нікак.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:13 Ответить
На власні.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:19 Ответить
Кожний думає у міру власної розпусти.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:23 Ответить
Харе брехати, кацап.
Про "я вас туди не посилав" кажуть тільки твоїм кацапським окупантам, які приперлися на чужу землю.
Українців же ніхто нікуди не посилає - Українці свій дім боронять!
показать весь комментарий
16.06.2025 11:52 Ответить
Наши воїни в отличие від тебе захищають рідну Україну, а що отримують розберемося після війни. Розберемося і з такими ухилянтами як ти.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:32 Ответить
Ти розберись спочатку з диркою в трусах хоча би, пенсосвиня.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:55 Ответить
Мамі виплатили 15 міліонів гривень, а не микрохвильовку. За ці кошти вона вирішила заасфальтувати вулицю.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:45 Ответить
Тобі яка різниця пиши що фсб наказало, а то закінчиться життя під іноземним прапором. А ми самі розберемось.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:29 Ответить
То що ти дебіл це точно. Я не голосував за жодного з двух кандидатів, бо не думав що вони достойним бути президентами. А ти мабуть проголосував і ст....ся. там часу більше по клавіатурі шлепать
показать весь комментарий
16.06.2025 11:36 Ответить
"Я не голосував за жодного з двух кандидатів". Зараз, мабуть, ждун?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:34 Ответить
манкурти-їпанати
показать весь комментарий
16.06.2025 11:10 Ответить
Спасибі за сина і розчулено висякався
показать весь комментарий
16.06.2025 11:10 Ответить
Это хорошо что это манкурт со спичем засветил свой ********, пусть всю жизнь оглядывается.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:14 Ответить
Спонсор-підприємець теж.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:58 Ответить
А чому не в чорному мішку?
показать весь комментарий
16.06.2025 11:15 Ответить
у кацапських підарів критична нестача чорних пакетів
показать весь комментарий
16.06.2025 11:17 Ответить
Крафт. Дешевшої не знайшли.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:19 Ответить
Майже 6000 ржублєй! Крута! )))
показать весь комментарий
16.06.2025 11:59 Ответить
Твій народ, це потужно
показать весь комментарий
16.06.2025 11:41 Ответить
Якби всі як ти здриснули до Польщі - України вже не було б. Біль того - ти б вже дристав кудись далі, бо кацапня перла б вже на Польщу.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:47 Ответить
Спочатку вибрали нам "потужного Лідора", а потім, хто через Тису, хто через Карпати, хто іншим способом, розбіглися по всьому Світу і ржуть з тих, хто залишився... Молодці!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:05 Ответить
Я одразу після виборів в 2019 році виїхав з України. Вже тоді було зрозуміло, що Україна зеленого шута не переживе
показать весь комментарий
16.06.2025 12:09 Ответить
А інші, 25-відсоткові, пішли захищати Україну і вже закінчуються. Тому і приходиться бусифікувати тих, хто голосував (чи взагалі "ніколи в житті не голосував" і тим хизується) за ЗЕ, а вони, чомусь, пручаються...
показать весь комментарий
16.06.2025 12:20 Ответить
Ото ти висралось! Само хоч зрозуміло, що написало? )))
показать весь комментарий
16.06.2025 12:27 Ответить
Та іди нах звідси, чорт кацапський
показать весь комментарий
16.06.2025 11:26 Ответить
Тебе фсб викликає, засвітився ідіот
показать весь комментарий
16.06.2025 11:38 Ответить
А саму мікрохвильовку рашисти змародерили в якомусь магазині.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:24 Ответить
Ну все по чесному. Оцінили 80-ти кілограмову тушку орка аж в $50. Даже свинина на базарі на порядок дорожче вартує. А орчатину оцінили в мішок картоплі
показать весь комментарий
16.06.2025 11:32 Ответить
Непогано старий прибарахлився
показать весь комментарий
16.06.2025 11:32 Ответить
Щось хейтери ТЦК принишкли. Не коментують. Вас жде така ж доля як как цапи зайдуть.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:34 Ответить
Фсб не надсилає нову методичку, да чмо з ху ....лостану
показать весь комментарий
16.06.2025 11:40 Ответить
Родичам загиблих українських героїв виплачують по 15 мільонів гривень. Це $360 тисяч, а у твоїх фублях - взагалі десь 40 мільонів. Тому пішов нахер, шмат тупого кацапа.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:50 Ответить
По-моему, нормальный обмен.. Кацапа - на микроволновку, на утюг, на соковыжималку...
показать весь комментарий
16.06.2025 11:35 Ответить
Це не кацап, тому з їх точки зору - це ще па-багатому. Мало б вистачити пакетику ковбаси.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:49 Ответить
до сльоз... )
показать весь комментарий
16.06.2025 11:35 Ответить
На контакті зі со всємі....
показать весь комментарий
16.06.2025 21:14 Ответить
Широка кацапська душа! Могли і просто почесну грамоту надрукувати.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:42 Ответить
Нащо друкувати, коли можна десь у окупованій школі поцупити, попереднє ім'я-прізвище фарбою замазати?
показать весь комментарий
16.06.2025 11:50 Ответить

Ви би в кацапів мінімум губернатором були б!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:43 Ответить
Я так сраки лизати не вмію.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:47 Ответить
Дісно, це великий блокер на кацапському соціальному ліфті...
показать весь комментарий
16.06.2025 12:56 Ответить
А ніхто не думає про істину, що в цій війні воювати будуть всі українці мобілізаційного віку?
показать весь комментарий
16.06.2025 11:47 Ответить
Навіть якщо буде овердофіга бабла, правило "один воює - десять (можу помилятися в цифрі) працюють" ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:42 Ответить
Примите мои искренние поздравления!
показать весь комментарий
16.06.2025 11:53 Ответить
Я колись у квітні 2022 дивилась у ют'юбі таке інтерв'ю. У якогось цивільного орка спитали:

- А ви би убілі чєловєка, чтоби взять єго стіральную машінку?
- Мнє мікроволновка нужна.
- А за мікроволновку убілі би?
- Нуууу.... Дааа... Навєрноє...

"Рускій мір" - він такий...
показать весь комментарий
16.06.2025 12:13 Ответить
То белые лады уже закончились, остались белые микроволновки?!?!🥳🤣😅😂🤪🤗😆
показать весь комментарий
16.06.2025 12:14 Ответить
Може їм там болотах треба щоб самки відразу народжували мікрохвильовки, телевізори тощо і нам спокійніше і їм різниці нема -відразу бажані девайси
показать весь комментарий
16.06.2025 12:17 Ответить
Этого папашу ждет сюрприз, когда он откроет микроволновку...
показать весь комментарий
16.06.2025 12:17 Ответить
дождалісь-такі дебіли кацапську орду освободітєлєй-людожеров...
здаючи свої помешкання (у часи вільної України) курортникам з України-Білорусі.. цей та подібні ждуни-какаразніци отримували бабла, що дорівнювало вартості цієї копійчаної мікрохвильовки щодЕнно (плюс-мінус, від умов)..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:29 Ответить
Продажні тварі!!! Ідуть служити кацапам! Щоб не хотів, то найшов би методи не служить. Паскуди, гниди! Таких в полон не потрібно брати!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:10 Ответить
Какой папа ... Такой сынок был наверное,если за фашистов воевал 💩
Противно смотреть на это убожество 🤮
показать весь комментарий
16.06.2025 13:19 Ответить
Як в мультику: єслі што захаді
показать весь комментарий
16.06.2025 13:30 Ответить
Напомнило:
Служи, дурачок, получишь значок лучок.
https://potsreotizm-new.livejournal.com/1835438.html

Видео протухло, но есть в реддите

https://www.reddit.com/r/tjournal_refugees/comments/157q8hc
показать весь комментарий
16.06.2025 17:50 Ответить
А як же обіцяна Лада Калина???
показать весь комментарий
16.06.2025 21:40 Ответить
 
 