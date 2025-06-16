УКР
Представник окупаційної влади у Скадовську вручив батьку ліквідованого військовослужбовця армії РФ мікрохвильовку: "Спасибо за сына". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому представник російської окупанційної адміністрації міста Скадовськ на Херсонщині вручив одному із мешканців міста мікрохвильовку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб окупанти подякували чоловікові за сина, який воював на боці армії РФ та був ліквідований.

"Урочисте вручення китайської мікрохвильовки батькові ліквідованого в Україні солдата. Окупований Скадовськ, Херсонська область", - зазначається у коментарі до відео.

Топ коментарі
+21
ОЦЕ РУЗКІЙ МІР. ОЦЕ чекає Київ ХАрків і Ужгород в разі окупації. Люди ціною в 50$ - і то якщо пощастить бо і 50$ за людину шось дороговато

І Імператор який сидить на 1-2 трлн дол. Вся суть рузкіх
показати весь коментар
16.06.2025 11:09 Відповісти
+19
Гарна компенсація
показати весь коментар
16.06.2025 11:09 Відповісти
+14
То для вищого сорту м'яса. Для третього - і пічки з головою вистачить.
показати весь коментар
16.06.2025 11:13 Відповісти
Гарна компенсація
показати весь коментар
16.06.2025 11:09 Відповісти
Куди там білій Ладі до мікрохвильовки.
показати весь коментар
16.06.2025 11:25 Відповісти
Ееееее, пане, біла Лада тільки для росіянців, так би мовити - для вищой раси, для аріїв, мері, ерзі, чувашів, бурятів, якутів, евенків, балкарців, кадирівців, осетинців, нанайців, удмуртів, каряків, інгушів, ітельменім, тувінців, кабардинців, юкагирів тощо і іншого гівна людства з тавром "россиянин", а це ж типовий ждун-манкурт тому і мікрохвильовка.
показати весь коментар
16.06.2025 11:31 Відповісти
Плем"я чухонців - путлєр представник
показати весь коментар
16.06.2025 11:38 Відповісти
Так і я ж про це.
показати весь коментар
16.06.2025 11:56 Відповісти
ОЦЕ РУЗКІЙ МІР. ОЦЕ чекає Київ ХАрків і Ужгород в разі окупації. Люди ціною в 50$ - і то якщо пощастить бо і 50$ за людину шось дороговато

І Імператор який сидить на 1-2 трлн дол. Вся суть рузкіх
показати весь коментар
16.06.2025 11:09 Відповісти
Ну, як написав мені вчора один мріючий про службу в армії РФ:

Matt Moll

Ну ці казочки розповідай комусь другому. Та й Європа взагалі не збирається воювати, так що навіть теоретично брати Варшави і Парижі буде набагато легше чим Роботи не чи Кліщіївку. Європа багата, там можна стільки всього награбастати, не те що сидіти з мишами і ховрахами в степах і полях на сході

15.06.2025 16:15
показати весь коментар
16.06.2025 11:49 Відповісти
Ця микрохвильовка коштує майже 6000 (5919.87) ржублєй!!! Дешевша лише модель TCH-205W7102MW - 5590 ржбл. Спонсор не пожалкував грошей! )))

"Kraft - международный бренд крупной и мелкой бытовой техники, реализуемый в России, странах СНГ и Европы" )))

"В 2022 году компания «Лебединский торговый дом» стала резидентом ТОСЭР «Донецк» Ростовской области. Теперь на территории бывшего Донецкого экскаваторного завода реализовано производство завода KRAFT Technology. Предприятие производит морозильные лари под собственной торговой маркой, а также оказывать услуги по размещению заказов на производство СТМ. Линия рассчитана на выпуск 100 тыс. единиц в год.

Работа нового предприятия способствует экономическому подъему Ростовской области, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, а также снижению стоимости товаров для конечного потребителя за счет снижения затрат на логистику."
показати весь коментар
16.06.2025 11:51 Відповісти
А де біла "лада-калина"?
показати весь коментар
16.06.2025 11:10 Відповісти
То для вищого сорту м'яса. Для третього - і пічки з головою вистачить.
показати весь коментар
16.06.2025 11:13 Відповісти
https://glavcom.ua/country/society/mama-zahibloho-vijskovoho-pobuduvala-dorohu-za-hroshi-jaki-otrimala-vid-derzhavi-video-959824.html#google_vignette Мама загиблого воїна заасфальтувала вулицю за державні виплати (відео)
показати весь коментар
16.06.2025 11:23 Відповісти
Ну точно не пічки, бо інакше б русня знущалась на повну, як ми тут з цього поца.
Ось тобі, хохолику, духова за синочка. Ще й на камеру.
Краще вже нічого не давати, ніж таке.
показати весь коментар
16.06.2025 11:29 Відповісти
Так, краще нічого, ніж ще один "кобздон з пірамідкою" або "кульок ковбаси".
Чи може покажете з нашого боку такі випадки? Бо не чув.
показати весь коментар
16.06.2025 11:33 Відповісти
От краще хай мовчать ті уроди, яким ми ціну добре знаємо.
А не влаштовують "с барского плєча". І ще огидніше - що холопи то беруть зі вдячністю в очах.
Хоча, вам того не зрозуміти.
показати весь коментар
16.06.2025 11:40 Відповісти
Кажу ж, не зрозумієте.
Але насправді чудово розумієте.
Тільки казати вголос ніззя нікак.
показати весь коментар
16.06.2025 12:13 Відповісти
На власні.
показати весь коментар
16.06.2025 12:19 Відповісти
Кожний думає у міру власної розпусти.
показати весь коментар
16.06.2025 12:23 Відповісти
Харе брехати, кацап.
Про "я вас туди не посилав" кажуть тільки твоїм кацапським окупантам, які приперлися на чужу землю.
Українців же ніхто нікуди не посилає - Українці свій дім боронять!
показати весь коментар
16.06.2025 11:52 Відповісти
Наши воїни в отличие від тебе захищають рідну Україну, а що отримують розберемося після війни. Розберемося і з такими ухилянтами як ти.
показати весь коментар
16.06.2025 11:32 Відповісти
Ти розберись спочатку з диркою в трусах хоча би, пенсосвиня.
показати весь коментар
16.06.2025 11:55 Відповісти
Мамі виплатили 15 міліонів гривень, а не микрохвильовку. За ці кошти вона вирішила заасфальтувати вулицю.
показати весь коментар
16.06.2025 11:45 Відповісти
Тобі яка різниця пиши що фсб наказало, а то закінчиться життя під іноземним прапором. А ми самі розберемось.
показати весь коментар
16.06.2025 11:29 Відповісти
То що ти дебіл це точно. Я не голосував за жодного з двух кандидатів, бо не думав що вони достойним бути президентами. А ти мабуть проголосував і ст....ся. там часу більше по клавіатурі шлепать
показати весь коментар
16.06.2025 11:36 Відповісти
"Я не голосував за жодного з двух кандидатів". Зараз, мабуть, ждун?
показати весь коментар
16.06.2025 12:34 Відповісти
манкурти-їпанати
показати весь коментар
16.06.2025 11:10 Відповісти
Спасибі за сина і розчулено висякався
показати весь коментар
16.06.2025 11:10 Відповісти
Это хорошо что это манкурт со спичем засветил свой ********, пусть всю жизнь оглядывается.
показати весь коментар
16.06.2025 11:14 Відповісти
Спонсор-підприємець теж.
показати весь коментар
16.06.2025 11:58 Відповісти
А чому не в чорному мішку?
показати весь коментар
16.06.2025 11:15 Відповісти
у кацапських підарів критична нестача чорних пакетів
показати весь коментар
16.06.2025 11:17 Відповісти
Крафт. Дешевшої не знайшли.
показати весь коментар
16.06.2025 11:19 Відповісти
Майже 6000 ржублєй! Крута! )))
показати весь коментар
16.06.2025 11:59 Відповісти
Твій народ, це потужно
показати весь коментар
16.06.2025 11:41 Відповісти
Якби всі як ти здриснули до Польщі - України вже не було б. Біль того - ти б вже дристав кудись далі, бо кацапня перла б вже на Польщу.
показати весь коментар
16.06.2025 11:47 Відповісти
Спочатку вибрали нам "потужного Лідора", а потім, хто через Тису, хто через Карпати, хто іншим способом, розбіглися по всьому Світу і ржуть з тих, хто залишився... Молодці!
показати весь коментар
16.06.2025 12:05 Відповісти
Я одразу після виборів в 2019 році виїхав з України. Вже тоді було зрозуміло, що Україна зеленого шута не переживе
показати весь коментар
16.06.2025 12:09 Відповісти
А інші, 25-відсоткові, пішли захищати Україну і вже закінчуються. Тому і приходиться бусифікувати тих, хто голосував (чи взагалі "ніколи в житті не голосував" і тим хизується) за ЗЕ, а вони, чомусь, пручаються...
показати весь коментар
16.06.2025 12:20 Відповісти
Ото ти висралось! Само хоч зрозуміло, що написало? )))
показати весь коментар
16.06.2025 12:27 Відповісти
Та іди нах звідси, чорт кацапський
показати весь коментар
16.06.2025 11:26 Відповісти
Тебе фсб викликає, засвітився ідіот
показати весь коментар
16.06.2025 11:38 Відповісти
А саму мікрохвильовку рашисти змародерили в якомусь магазині.
показати весь коментар
16.06.2025 11:24 Відповісти
Ну все по чесному. Оцінили 80-ти кілограмову тушку орка аж в $50. Даже свинина на базарі на порядок дорожче вартує. А орчатину оцінили в мішок картоплі
показати весь коментар
16.06.2025 11:32 Відповісти
Непогано старий прибарахлився
показати весь коментар
16.06.2025 11:32 Відповісти
Щось хейтери ТЦК принишкли. Не коментують. Вас жде така ж доля як как цапи зайдуть.
показати весь коментар
16.06.2025 11:34 Відповісти
Фсб не надсилає нову методичку, да чмо з ху ....лостану
показати весь коментар
16.06.2025 11:40 Відповісти
Родичам загиблих українських героїв виплачують по 15 мільонів гривень. Це $360 тисяч, а у твоїх фублях - взагалі десь 40 мільонів. Тому пішов нахер, шмат тупого кацапа.
показати весь коментар
16.06.2025 11:50 Відповісти
По-моему, нормальный обмен.. Кацапа - на микроволновку, на утюг, на соковыжималку...
показати весь коментар
16.06.2025 11:35 Відповісти
Це не кацап, тому з їх точки зору - це ще па-багатому. Мало б вистачити пакетику ковбаси.
показати весь коментар
16.06.2025 11:49 Відповісти
до сльоз... )
показати весь коментар
16.06.2025 11:35 Відповісти
На контакті зі со всємі....
показати весь коментар
16.06.2025 21:14 Відповісти
Широка кацапська душа! Могли і просто почесну грамоту надрукувати.
показати весь коментар
16.06.2025 11:42 Відповісти
Нащо друкувати, коли можна десь у окупованій школі поцупити, попереднє ім'я-прізвище фарбою замазати?
показати весь коментар
16.06.2025 11:50 Відповісти

Ви би в кацапів мінімум губернатором були б!
показати весь коментар
16.06.2025 12:43 Відповісти
Я так сраки лизати не вмію.
показати весь коментар
16.06.2025 12:47 Відповісти
Дісно, це великий блокер на кацапському соціальному ліфті...
показати весь коментар
16.06.2025 12:56 Відповісти
А ніхто не думає про істину, що в цій війні воювати будуть всі українці мобілізаційного віку?
показати весь коментар
16.06.2025 11:47 Відповісти
Навіть якщо буде овердофіга бабла, правило "один воює - десять (можу помилятися в цифрі) працюють" ніхто не відміняв.
показати весь коментар
16.06.2025 12:42 Відповісти
Примите мои искренние поздравления!
показати весь коментар
16.06.2025 11:53 Відповісти
Я колись у квітні 2022 дивилась у ют'юбі таке інтерв'ю. У якогось цивільного орка спитали:

- А ви би убілі чєловєка, чтоби взять єго стіральную машінку?
- Мнє мікроволновка нужна.
- А за мікроволновку убілі би?
- Нуууу.... Дааа... Навєрноє...

"Рускій мір" - він такий...
показати весь коментар
16.06.2025 12:13 Відповісти
То белые лады уже закончились, остались белые микроволновки?!?!🥳🤣😅😂🤪🤗😆
показати весь коментар
16.06.2025 12:14 Відповісти
Може їм там болотах треба щоб самки відразу народжували мікрохвильовки, телевізори тощо і нам спокійніше і їм різниці нема -відразу бажані девайси
показати весь коментар
16.06.2025 12:17 Відповісти
Этого папашу ждет сюрприз, когда он откроет микроволновку...
показати весь коментар
16.06.2025 12:17 Відповісти
дождалісь-такі дебіли кацапську орду освободітєлєй-людожеров...
здаючи свої помешкання (у часи вільної України) курортникам з України-Білорусі.. цей та подібні ждуни-какаразніци отримували бабла, що дорівнювало вартості цієї копійчаної мікрохвильовки щодЕнно (плюс-мінус, від умов)..
показати весь коментар
16.06.2025 12:29 Відповісти
Продажні тварі!!! Ідуть служити кацапам! Щоб не хотів, то найшов би методи не служить. Паскуди, гниди! Таких в полон не потрібно брати!
показати весь коментар
16.06.2025 13:10 Відповісти
Какой папа ... Такой сынок был наверное,если за фашистов воевал 💩
Противно смотреть на это убожество 🤮
показати весь коментар
16.06.2025 13:19 Відповісти
Як в мультику: єслі што захаді
показати весь коментар
16.06.2025 13:30 Відповісти
Напомнило:
Служи, дурачок, получишь значок лучок.
https://potsreotizm-new.livejournal.com/1835438.html

Видео протухло, но есть в реддите

https://www.reddit.com/r/tjournal_refugees/comments/157q8hc
показати весь коментар
16.06.2025 17:50 Відповісти
А як же обіцяна Лада Калина???
показати весь коментар
16.06.2025 21:40 Відповісти
 
 