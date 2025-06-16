7 860 85
Представник окупаційної влади у Скадовську вручив батьку ліквідованого військовослужбовця армії РФ мікрохвильовку: "Спасибо за сына". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому представник російської окупанційної адміністрації міста Скадовськ на Херсонщині вручив одному із мешканців міста мікрохвильовку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб окупанти подякували чоловікові за сина, який воював на боці армії РФ та був ліквідований.
"Урочисте вручення китайської мікрохвильовки батькові ліквідованого в Україні солдата. Окупований Скадовськ, Херсонська область", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+21 Михайло Иляш
16.06.2025 11:09
+19 Старый зольдат
16.06.2025 11:09
+14 Деніс Войцеховський
16.06.2025 11:13
І Імператор який сидить на 1-2 трлн дол. Вся суть рузкіх
Matt Moll
Ну ці казочки розповідай комусь другому. Та й Європа взагалі не збирається воювати, так що навіть теоретично брати Варшави і Парижі буде набагато легше чим Роботи не чи Кліщіївку. Європа багата, там можна стільки всього награбастати, не те що сидіти з мишами і ховрахами в степах і полях на сході
15.06.2025 16:15
"Kraft - международный бренд крупной и мелкой бытовой техники, реализуемый в России, странах СНГ и Европы" )))
"В 2022 году компания «Лебединский торговый дом» стала резидентом ТОСЭР «Донецк» Ростовской области. Теперь на территории бывшего Донецкого экскаваторного завода реализовано производство завода KRAFT Technology. Предприятие производит морозильные лари под собственной торговой маркой, а также оказывать услуги по размещению заказов на производство СТМ. Линия рассчитана на выпуск 100 тыс. единиц в год.
Работа нового предприятия способствует экономическому подъему Ростовской области, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, а также снижению стоимости товаров для конечного потребителя за счет снижения затрат на логистику."
Ось тобі, хохолику, духова за синочка. Ще й на камеру.
Краще вже нічого не давати, ніж таке.
Чи може покажете з нашого боку такі випадки? Бо не чув.
А не влаштовують "с барского плєча". І ще огидніше - що холопи то беруть зі вдячністю в очах.
Хоча, вам того не зрозуміти.
Але насправді чудово розумієте.
Тільки казати вголос ніззя нікак.
Про "я вас туди не посилав" кажуть тільки твоїм кацапським окупантам, які приперлися на чужу землю.
Українців же ніхто нікуди не посилає - Українці свій дім боронять!
Ви би в кацапів мінімум губернатором були б!
- А ви би убілі чєловєка, чтоби взять єго стіральную машінку?
- Мнє мікроволновка нужна.
- А за мікроволновку убілі би?
- Нуууу.... Дааа... Навєрноє...
"Рускій мір" - він такий...
здаючи свої помешкання (у часи вільної України) курортникам з України-Білорусі.. цей та подібні ждуни-какаразніци отримували бабла, що дорівнювало вартості цієї копійчаної мікрохвильовки щодЕнно (плюс-мінус, від умов)..
Противно смотреть на это убожество 🤮
Служи, дурачок, получишь
значоклучок.
https://potsreotizm-new.livejournal.com/1835438.html
Видео протухло, но есть в реддите
https://www.reddit.com/r/tjournal_refugees/comments/157q8hc