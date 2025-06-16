Представник окупаційної влади у Скадовську вручив батьку ліквідованого військовослужбовця армії РФ мікрохвильовку: "Спасибо за сына". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому представник російської окупанційної адміністрації міста Скадовськ на Херсонщині вручив одному із мешканців міста мікрохвильовку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб окупанти подякували чоловікові за сина, який воював на боці армії РФ та був ліквідований.

"Урочисте вручення китайської мікрохвильовки батькові ліквідованого в Україні солдата. Окупований Скадовськ, Херсонська область", - зазначається у коментарі до відео.

