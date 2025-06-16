РУС
Оккупант перед смертью залез в черный пакет. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант залезает в большой черный пакет и ложится на дне окопа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оператор украинского дрона, наблюдал за самопакетированием россиянина, а затем ликвидировал его.

"Российский оккупант решил подзаработать в Украине, предусмотрительно залез в черный пакет, где и был ликвидирован украинскими аэробомберами. Лиманское направление фронта, Донецкая область. Кадры 63-й отдельной механизированной бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

армия РФ (20620) уничтожение (7951) дроны (4737)
Топ комментарии
+24
Если бы ещё и застрелился сам, чтобы боеприпас на него не тратить, то вообще был бы молодец.
16.06.2025 13:41 Ответить
16.06.2025 13:41 Ответить
+15
Який відповідальний орк. Ще б етикетку наклеїв з домашньо адресою куда відправити тушку
16.06.2025 13:48 Ответить
16.06.2025 13:48 Ответить
+10
Бетмен вже не той.
16.06.2025 13:42 Ответить
16.06.2025 13:42 Ответить
технологія виробництва порушена. пакет більше не пакет. треба якось їх трьохсотить, щоб вони потім самі в пакет залазили і там двухсотились
16.06.2025 13:40 Ответить
16.06.2025 13:40 Ответить
Если бы ещё и застрелился сам, чтобы боеприпас на него не тратить, то вообще был бы молодец.
16.06.2025 13:41 Ответить
16.06.2025 13:41 Ответить
Бетмен вже не той.
16.06.2025 13:42 Ответить
16.06.2025 13:42 Ответить
Який відповідальний орк. Ще б етикетку наклеїв з домашньо адресою куда відправити тушку
16.06.2025 13:48 Ответить
16.06.2025 13:48 Ответить
Смекалістий! І смекалка його не підвела, здох вже запакованим! 😁
16.06.2025 15:56 Ответить
16.06.2025 15:56 Ответить
Распаковка...
16.06.2025 13:48 Ответить
16.06.2025 13:48 Ответить
16.06.2025 13:50 Ответить
16.06.2025 13:50 Ответить
Білі тапки взяв? - непорядок
16.06.2025 13:51 Ответить
16.06.2025 13:51 Ответить
Пацан сказав, пацан зробив, ще треба було самому і бирку причепити, щоб знали куди ладу відправляти. Родичі чекають
16.06.2025 13:52 Ответить
16.06.2025 13:52 Ответить
А не було марно витрачати цілий коптер на єдиного орка ? Я йще розумію скинути гранату !!!
16.06.2025 13:54 Ответить
16.06.2025 13:54 Ответить
Мабуть, коптерів на це лайно вистачає, раз не шкода.
16.06.2025 14:24 Ответить
16.06.2025 14:24 Ответить
Хотілось на це сподіватися , бо економічний стан України мене більш всього застережує . трампон - саме в цьому більше усього гадить Ненькі ... Країную керують економічні невігласи , що могли одній частині надати зайвих ресурсів , а іншій - нічого .
16.06.2025 14:54 Ответить
16.06.2025 14:54 Ответить
Живий орк може когось вбити. Дрон зберігає чиєсь життя.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:37 Ответить
Але ж все ж таки : дрони-камікадзе не для цього створенні . Знищення бєхи , чи вантажівки може задвухсотити , чи зробити 300м без шансів на повернення 2...3...6 орків ...
Хоча , якщо це снайпер , або офіцер-мінометник -- усе міняє справи .

Послухайте , Україні так важко зараз ... з ресурсами важко . Та йще трампон погрожує залишити без грошів !!!
16.06.2025 15:00 Ответить
16.06.2025 15:00 Ответить
Трампон погрожує залишити Україну взагалі без допомоги -- ані грошей, ані зброї.
16.06.2025 15:36 Ответить
16.06.2025 15:36 Ответить
Завдяки точності, дрон виходить дешевше, щоби ліквідувати окупанта. Без дрона довелось би витратити декілька мін, десятки патронів, й навіть артилерийскі снаряди, поки би пристрілялися і потім би влучили. Один снаряд коштує 4000 долл, і не гарандує кілл. А дрон коштує у рази дешевше, і вірогідність влучення у ціль на порядок вища. Тому дрон вігідніше.
16.06.2025 23:14 Ответить
16.06.2025 23:14 Ответить
треба було кричати: нікого немає вдома
а взагалі молодець, рідкісний випадок, коли кацап розуміє результат свого існування
16.06.2025 13:55 Ответить
16.06.2025 13:55 Ответить
Сам впаковався, "сазнатільний" кацап.
16.06.2025 13:58 Ответить
16.06.2025 13:58 Ответить
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
16.06.2025 13:58 Ответить
16.06.2025 13:58 Ответить
Здається сюарелістично,але при підписаня контрату оркам мають видавати чорний пакет.
16.06.2025 14:11 Ответить
16.06.2025 14:11 Ответить
Ти ба.
Тренований.
Цікаво, а як та вправа називається?
А на плацу- прєлєсть !
«Взвооооод ! По паааааакєтам! Ать! Два!!!»
16.06.2025 14:17 Ответить
16.06.2025 14:17 Ответить
сХХука, як же їм там страшно що вони додумуються до таких способів сховатися!
16.06.2025 14:22 Ответить
16.06.2025 14:22 Ответить
😀😀
16.06.2025 14:37 Ответить
16.06.2025 14:37 Ответить
Черный пакет - портал на концерт Кобзона.💀
16.06.2025 15:27 Ответить
16.06.2025 15:27 Ответить
Чого всі радіють? Пакет - зіпсовано, суцільні ошметки і годний тільки на смітник.
16.06.2025 22:28 Ответить
16.06.2025 22:28 Ответить
 
 