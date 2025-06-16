Оккупант перед смертью залез в черный пакет. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант залезает в большой черный пакет и ложится на дне окопа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оператор украинского дрона, наблюдал за самопакетированием россиянина, а затем ликвидировал его.
"Российский оккупант решил подзаработать в Украине, предусмотрительно залез в черный пакет, где и был ликвидирован украинскими аэробомберами. Лиманское направление фронта, Донецкая область. Кадры 63-й отдельной механизированной бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
Мрачный скептик
16.06.2025 13:41
ALEX SUROVV
16.06.2025 13:48
MausMike
16.06.2025 13:42
Хоча , якщо це снайпер , або офіцер-мінометник -- усе міняє справи .
Послухайте , Україні так важко зараз ... з ресурсами важко . Та йще трампон погрожує залишити без грошів !!!
а взагалі молодець, рідкісний випадок, коли кацап розуміє результат свого існування
Слава Україні!!
Тренований.
Цікаво, а як та вправа називається?
А на плацу- прєлєсть !
«Взвооооод ! По паааааакєтам! Ать! Два!!!»