Оккупант перед смертью залез в черный пакет. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант залезает в большой черный пакет и ложится на дне окопа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оператор украинского дрона, наблюдал за самопакетированием россиянина, а затем ликвидировал его.

"Российский оккупант решил подзаработать в Украине, предусмотрительно залез в черный пакет, где и был ликвидирован украинскими аэробомберами. Лиманское направление фронта, Донецкая область. Кадры 63-й отдельной механизированной бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

