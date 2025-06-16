УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6967 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
7 667 25

Окупант перед смертю заліз у чорний пакет. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант залазить у великий чорний пакет і лягає на дні окопа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що оператор українського дрона, спостерігав за самопакетизацією росіянина, а потім ліквідував його.

"Російський окупант вирішив підзаробити в Україні, завбачливо заліз у чорний пакет, де й був ліквідований український аеробомберами. Лиманський напрямок фронту, Донецька область. Кадри 63-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський командир віддає наказ продовжувати бій пораненим підлеглим, які просять про евакуацію: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пускай ползет!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18766) знищення (8270) дрони (5638)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Если бы ещё и застрелился сам, чтобы боеприпас на него не тратить, то вообще был бы молодец.
показати весь коментар
16.06.2025 13:41 Відповісти
+15
Який відповідальний орк. Ще б етикетку наклеїв з домашньо адресою куда відправити тушку
показати весь коментар
16.06.2025 13:48 Відповісти
+10
Бетмен вже не той.
показати весь коментар
16.06.2025 13:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
технологія виробництва порушена. пакет більше не пакет. треба якось їх трьохсотить, щоб вони потім самі в пакет залазили і там двухсотились
показати весь коментар
16.06.2025 13:40 Відповісти
Если бы ещё и застрелился сам, чтобы боеприпас на него не тратить, то вообще был бы молодец.
показати весь коментар
16.06.2025 13:41 Відповісти
Бетмен вже не той.
показати весь коментар
16.06.2025 13:42 Відповісти
Який відповідальний орк. Ще б етикетку наклеїв з домашньо адресою куда відправити тушку
показати весь коментар
16.06.2025 13:48 Відповісти
Смекалістий! І смекалка його не підвела, здох вже запакованим! 😁
показати весь коментар
16.06.2025 15:56 Відповісти
Распаковка...
показати весь коментар
16.06.2025 13:48 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 13:50 Відповісти
Білі тапки взяв? - непорядок
показати весь коментар
16.06.2025 13:51 Відповісти
Пацан сказав, пацан зробив, ще треба було самому і бирку причепити, щоб знали куди ладу відправляти. Родичі чекають
показати весь коментар
16.06.2025 13:52 Відповісти
А не було марно витрачати цілий коптер на єдиного орка ? Я йще розумію скинути гранату !!!
показати весь коментар
16.06.2025 13:54 Відповісти
Мабуть, коптерів на це лайно вистачає, раз не шкода.
показати весь коментар
16.06.2025 14:24 Відповісти
Хотілось на це сподіватися , бо економічний стан України мене більш всього застережує . трампон - саме в цьому більше усього гадить Ненькі ... Країную керують економічні невігласи , що могли одній частині надати зайвих ресурсів , а іншій - нічого .
показати весь коментар
16.06.2025 14:54 Відповісти
Живий орк може когось вбити. Дрон зберігає чиєсь життя.
показати весь коментар
16.06.2025 14:37 Відповісти
Але ж все ж таки : дрони-камікадзе не для цього створенні . Знищення бєхи , чи вантажівки може задвухсотити , чи зробити 300м без шансів на повернення 2...3...6 орків ...
Хоча , якщо це снайпер , або офіцер-мінометник -- усе міняє справи .

Послухайте , Україні так важко зараз ... з ресурсами важко . Та йще трампон погрожує залишити без грошів !!!
показати весь коментар
16.06.2025 15:00 Відповісти
Трампон погрожує залишити Україну взагалі без допомоги -- ані грошей, ані зброї.
показати весь коментар
16.06.2025 15:36 Відповісти
Завдяки точності, дрон виходить дешевше, щоби ліквідувати окупанта. Без дрона довелось би витратити декілька мін, десятки патронів, й навіть артилерийскі снаряди, поки би пристрілялися і потім би влучили. Один снаряд коштує 4000 долл, і не гарандує кілл. А дрон коштує у рази дешевше, і вірогідність влучення у ціль на порядок вища. Тому дрон вігідніше.
показати весь коментар
16.06.2025 23:14 Відповісти
треба було кричати: нікого немає вдома
а взагалі молодець, рідкісний випадок, коли кацап розуміє результат свого існування
показати весь коментар
16.06.2025 13:55 Відповісти
Сам впаковався, "сазнатільний" кацап.
показати весь коментар
16.06.2025 13:58 Відповісти
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
показати весь коментар
16.06.2025 13:58 Відповісти
Здається сюарелістично,але при підписаня контрату оркам мають видавати чорний пакет.
показати весь коментар
16.06.2025 14:11 Відповісти
Ти ба.
Тренований.
Цікаво, а як та вправа називається?
А на плацу- прєлєсть !
«Взвооооод ! По паааааакєтам! Ать! Два!!!»
показати весь коментар
16.06.2025 14:17 Відповісти
сХХука, як же їм там страшно що вони додумуються до таких способів сховатися!
показати весь коментар
16.06.2025 14:22 Відповісти
😀😀
показати весь коментар
16.06.2025 14:37 Відповісти
Черный пакет - портал на концерт Кобзона.💀
показати весь коментар
16.06.2025 15:27 Відповісти
Чого всі радіють? Пакет - зіпсовано, суцільні ошметки і годний тільки на смітник.
показати весь коментар
16.06.2025 22:28 Відповісти
 
 