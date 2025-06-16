Окупант перед смертю заліз у чорний пакет. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант залазить у великий чорний пакет і лягає на дні окопа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що оператор українського дрона, спостерігав за самопакетизацією росіянина, а потім ліквідував його.

"Російський окупант вирішив підзаробити в Україні, завбачливо заліз у чорний пакет, де й був ліквідований український аеробомберами. Лиманський напрямок фронту, Донецька область. Кадри 63-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський командир віддає наказ продовжувати бій пораненим підлеглим, які просять про евакуацію: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пускай ползет!". ВIДЕО