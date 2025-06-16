7 667 25
Окупант перед смертю заліз у чорний пакет. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант залазить у великий чорний пакет і лягає на дні окопа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що оператор українського дрона, спостерігав за самопакетизацією росіянина, а потім ліквідував його.
"Російський окупант вирішив підзаробити в Україні, завбачливо заліз у чорний пакет, де й був ліквідований український аеробомберами. Лиманський напрямок фронту, Донецька область. Кадри 63-ї окремої механізованої бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.
Хоча , якщо це снайпер , або офіцер-мінометник -- усе міняє справи .
Послухайте , Україні так важко зараз ... з ресурсами важко . Та йще трампон погрожує залишити без грошів !!!
а взагалі молодець, рідкісний випадок, коли кацап розуміє результат свого існування
Слава Україні!!
Тренований.
Цікаво, а як та вправа називається?
А на плацу- прєлєсть !
«Взвооооод ! По паааааакєтам! Ать! Два!!!»