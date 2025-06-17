Бойцы 68-й ОЕБр выследили российского штурмовика, который спрятался в загоне для свиней. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады выследили российских захватчиков, где бы те ни прятались.

Очередным примером своего мастерства они поделились у себя в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных кадрах, испуганный вражеский штурмовик решил спрятаться на разрушенной свиноферме прямо в загоне для животных.

Смотрите: Оккупанты пытались высадиться на островах Херсонщины, однако украинские защитники сорвали попытку. ВИДЕО