Бойцы 68-й ОЕБр выследили российского штурмовика, который спрятался в загоне для свиней. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады выследили российских захватчиков, где бы те ни прятались.

Очередным примером своего мастерства они поделились у себя в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных кадрах, испуганный вражеский штурмовик решил спрятаться на разрушенной свиноферме прямо в загоне для животных.

+27
Так ось, як з'являються свинособаки!
показать весь комментарий
17.06.2025 18:37 Ответить
+24
Він і не ховався, він там оселився...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:36 Ответить
+18
Здох кацап в свинячому лайні
а міг би жити в своєму мухосранську !!
показать весь комментарий
17.06.2025 18:38 Ответить
