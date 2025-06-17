7 500 18
Бойцы 68-й ОЕБр выследили российского штурмовика, который спрятался в загоне для свиней. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады выследили российских захватчиков, где бы те ни прятались.
Очередным примером своего мастерства они поделились у себя в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Как видно на обнародованных кадрах, испуганный вражеский штурмовик решил спрятаться на разрушенной свиноферме прямо в загоне для животных.
а міг би жити в своєму мухосранську !!
Радная срєда обітанія.
А наш оператор дрону виконав свою роботу у закритому приміщенні просто філігранно.
Там харашооо, там родіной пахнєт...
Руйнування гірші, ніж у ІІ-гу.... Сум і жаль...