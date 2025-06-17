7 500 18
Бійці 68 ОЄБр вистежити російського штурмовика, який сховався в загоні для свиней. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем 68-ої окремої єгерської бригади вистежили російських загарбників, де б ті не ховалися.
Черговим прикладом своєї майстерності вони поділилися у себе в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Як видно на оприлюднених кадрах, переляканий ворожий штурмовик вирішив сховатися на зруйнованій свинофермі прямо в загоні для тварин.
