Бійці 68 ОЄБр вистежити російського штурмовика, який сховався в загоні для свиней. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 68-ої окремої єгерської бригади вистежили російських загарбників, де б ті не ховалися.

Черговим прикладом своєї майстерності вони поділилися у себе в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених кадрах, переляканий ворожий штурмовик вирішив сховатися на зруйнованій свинофермі прямо в загоні для тварин.

Він і не ховався, він там оселився...
показати весь коментар
17.06.2025 18:36 Відповісти
Так ось, як з'являються свинособаки!
показати весь коментар
17.06.2025 18:37 Відповісти
Здох кацап в свинячому лайні
а міг би жити в своєму мухосранську !!
показати весь коментар
17.06.2025 18:38 Відповісти
Орку там було "уютно і па дамашнєму"
Радная срєда обітанія.
показати весь коментар
17.06.2025 18:41 Відповісти
Рішив шо приймуть за хряка
показати весь коментар
17.06.2025 18:42 Відповісти
Цікаво, як вони кацапа відрізнили? О, здогадався! Тхнув неймовірно!
показати весь коментар
17.06.2025 18:43 Відповісти
треба було в курнику ховатись,може би був шанс
показати весь коментар
17.06.2025 18:45 Відповісти
Сховався в загоні для свиней , бо вигрібної ями не знайшов ...
показати весь коментар
17.06.2025 18:50 Відповісти
Дроноводи просто супер!!!
показати весь коментар
17.06.2025 18:54 Відповісти
Хоч-би похрюкав перед смертю .
показати весь коментар
17.06.2025 19:10 Відповісти
Шкода що не мусульманин
показати весь коментар
17.06.2025 19:11 Відповісти
Москаль не ховався - він серед своїх поселився.
А наш оператор дрону виконав свою роботу у закритому приміщенні просто філігранно.
показати весь коментар
17.06.2025 19:13 Відповісти
Ну щеб пак...
Там харашооо, там родіной пахнєт...
показати весь коментар
17.06.2025 19:24 Відповісти
Важко шукати свиню серед свиней.
показати весь коментар
17.06.2025 19:40 Відповісти
Єгерям - респект!!! Так то свині заховалися від "штурмавика"!
Руйнування гірші, ніж у ІІ-гу.... Сум і жаль...
показати весь коментар
17.06.2025 20:18 Відповісти
де його рило?)
показати весь коментар
17.06.2025 20:28 Відповісти
Бляха, оце хлопці оператори - віртуози!
показати весь коментар
18.06.2025 09:08 Відповісти
 
 