Бійці 68 ОЄБр вистежити російського штурмовика, який сховався в загоні для свиней. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 68-ої окремої єгерської бригади вистежили російських загарбників, де б ті не ховалися.

Черговим прикладом своєї майстерності вони поділилися у себе в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених кадрах, переляканий ворожий штурмовик вирішив сховатися на зруйнованій свинофермі прямо в загоні для тварин.

