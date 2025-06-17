УКР
Окупанти намагались висадитися на островах Херсонщини, однак українські захисники зірвали спробу. ВIДЕО

Бійці 2-го батальйону 40-ої окремої бригади берегової оборони вчасно виявили ворога та знищили його. 

Російські загарбники зробили чергову спробу висадки на островах Херсонщини, сподіваючись "проскочити" на човні непоміченими. Українські захисники відкрили вогонь по окупантах, зірвавши їхні плани. Спроба прориву завершилась провалом: противник зазнав втрат, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Наші артилеристи знищили 9 укриттів противника, 2 пункти управління БПЛА та 3 групи піхоти. ВIДЕО

армія рф (18780) ВМС (1442) ліквідація (4461)
Эта патамушто без пластчей больньевых антидронных...
17.06.2025 17:28 Відповісти
Желтомордые братушки с алиэкспрес не успевают поставлять.
17.06.2025 18:27 Відповісти
Ща черные пакеты с принтом "Герой СВо" в тренде.
17.06.2025 18:30 Відповісти
Двіжуха па плану)))
17.06.2025 18:59 Відповісти
Кацапи бігом пішли до пекла
Нашим військовим респект1👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
17.06.2025 18:23 Відповісти
гарно відпрацювали.. дякую
17.06.2025 19:48 Відповісти
це ж краса неймовірна) йохоуууу!
17.06.2025 20:25 Відповісти
шустрия свинособаки...були..
18.06.2025 11:21 Відповісти
 
 