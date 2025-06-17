9 417 8
Окупанти намагались висадитися на островах Херсонщини, однак українські захисники зірвали спробу. ВIДЕО
Бійці 2-го батальйону 40-ої окремої бригади берегової оборони вчасно виявили ворога та знищили його.
Російські загарбники зробили чергову спробу висадки на островах Херсонщини, сподіваючись "проскочити" на човні непоміченими. Українські захисники відкрили вогонь по окупантах, зірвавши їхні плани. Спроба прориву завершилась провалом: противник зазнав втрат, передає Цензор.НЕТ.
Нашим військовим респект1👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼