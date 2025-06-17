РУС
Оккупанты пытались высадиться на островах Херсонщины, однако украинские защитники сорвали попытку. ВИДЕО

Бойцы 2-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны вовремя обнаружили врага и уничтожили его.

Российские захватчики предприняли очередную попытку высадки на островах Херсонщины, надеясь "проскочить" на лодке незамеченными. Украинские защитники открыли огонь по оккупантам, сорвав их планы. Попытка прорыва завершилась провалом: противник понес потери, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Наши артиллеристы уничтожили 9 укрытий противника, 2 пункта управления БПЛА и 3 группы пехоты. ВИДЕО

