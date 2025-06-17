9 417 8
Оккупанты пытались высадиться на островах Херсонщины, однако украинские защитники сорвали попытку. ВИДЕО
Бойцы 2-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны вовремя обнаружили врага и уничтожили его.
Российские захватчики предприняли очередную попытку высадки на островах Херсонщины, надеясь "проскочить" на лодке незамеченными. Украинские защитники открыли огонь по оккупантам, сорвав их планы. Попытка прорыва завершилась провалом: противник понес потери, передает Цензор.НЕТ.
Нашим військовим респект1👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼