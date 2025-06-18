РУС
6 944 6

Бойцы 210-го штурмового полка "взломали" вражеский БПЛА-разведчик и скорректировали атаку своего дрона-камикадзе на позиции оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из 210-го штурмового полка перехватили управление вражеским разведывательным БПЛА и с его помощью скорректировали атаку дрона-камикадзе на позиции армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Боевые действия сейчас такие динамичные, что порой вместо того, чтобы вылетать на разведку своим дроном, проще перехватить сигнал с вражеского разведчика и использовать его для наведения на цель. На этот раз так и произошло. Хакнули вражеский дрон и с помощью этого перехвата скорректировались для поражения цели нашим FPV", - отмечается в комментарии к видео.

Автор: 

армия РФ (20627) разведка (4228) уничтожение (7968) дроны (4759) перехват (355)
Знай наших! Молодці козаки!!!
18.06.2025 10:19 Ответить
таке точно не потрібно озвучувати

бо наступного разу буде вам не упир а дірка від бублика
18.06.2025 10:29 Ответить
а кацапи типа такого не знають
19.06.2025 17:20 Ответить
Навіщо ви про це повідомляєте? Хакайте кожен день десятки без розголосу. Навіщо щоб про це знав противник?
18.06.2025 11:34 Ответить
Красунчики !!! Героям слава !!!
18.06.2025 14:48 Ответить
Ще б хакнути Умєрова, щоб вкрадені гроші спрямувати на ЗСУ.
18.06.2025 19:32 Ответить
 
 