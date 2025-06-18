6 944 6
Бойцы 210-го штурмового полка "взломали" вражеский БПЛА-разведчик и скорректировали атаку своего дрона-камикадзе на позиции оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов из 210-го штурмового полка перехватили управление вражеским разведывательным БПЛА и с его помощью скорректировали атаку дрона-камикадзе на позиции армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Боевые действия сейчас такие динамичные, что порой вместо того, чтобы вылетать на разведку своим дроном, проще перехватить сигнал с вражеского разведчика и использовать его для наведения на цель. На этот раз так и произошло. Хакнули вражеский дрон и с помощью этого перехвата скорректировались для поражения цели нашим FPV", - отмечается в комментарии к видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо наступного разу буде вам не упир а дірка від бублика