Бойцы 210-го штурмового полка "взломали" вражеский БПЛА-разведчик и скорректировали атаку своего дрона-камикадзе на позиции оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из 210-го штурмового полка перехватили управление вражеским разведывательным БПЛА и с его помощью скорректировали атаку дрона-камикадзе на позиции армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Боевые действия сейчас такие динамичные, что порой вместо того, чтобы вылетать на разведку своим дроном, проще перехватить сигнал с вражеского разведчика и использовать его для наведения на цель. На этот раз так и произошло. Хакнули вражеский дрон и с помощью этого перехвата скорректировались для поражения цели нашим FPV", - отмечается в комментарии к видео.

