6 944 6

Бійці 210-го штурмового полку "хакнули" ворожий БПЛА-розвідник та скоригували атаку свого дрона-камікадзе на позиції окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів із 210-го штурмового полку перехопили керування ворожим розвідувальним БПЛА та з його допомогою скорегували атаку дрона-камікадзе на позиції армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Бойові дії зараз такі динамічні, що часом замість того, щоб вилітати на розвідку своїм дроном, простіше перехопити сигнал з ворожого розвідника і використати його для наведення на ціль. Цього разу так і сталося. Хакнули ворожий дрон і за допомогою цього перехоплення скорегувались для ураження цілі нашим FPV", - зазначається у коментарі до відео.

армія рф (18780) розвідка (3925) знищення (8285) дрони (5660) перехоплення (364)
Коментувати
Знай наших! Молодці козаки!!!
18.06.2025 10:19 Відповісти
таке точно не потрібно озвучувати

бо наступного разу буде вам не упир а дірка від бублика
18.06.2025 10:29 Відповісти
а кацапи типа такого не знають
19.06.2025 17:20 Відповісти
Навіщо ви про це повідомляєте? Хакайте кожен день десятки без розголосу. Навіщо щоб про це знав противник?
18.06.2025 11:34 Відповісти
Красунчики !!! Героям слава !!!
18.06.2025 14:48 Відповісти
Ще б хакнути Умєрова, щоб вкрадені гроші спрямувати на ЗСУ.
18.06.2025 19:32 Відповісти
 
 