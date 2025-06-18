Бійці 210-го штурмового полку "хакнули" ворожий БПЛА-розвідник та скоригували атаку свого дрона-камікадзе на позиції окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів із 210-го штурмового полку перехопили керування ворожим розвідувальним БПЛА та з його допомогою скорегували атаку дрона-камікадзе на позиції армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Бойові дії зараз такі динамічні, що часом замість того, щоб вилітати на розвідку своїм дроном, простіше перехопити сигнал з ворожого розвідника і використати його для наведення на ціль. Цього разу так і сталося. Хакнули ворожий дрон і за допомогою цього перехоплення скорегувались для ураження цілі нашим FPV", - зазначається у коментарі до відео.

