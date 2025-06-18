6 944 6
Бійці 210-го штурмового полку "хакнули" ворожий БПЛА-розвідник та скоригували атаку свого дрона-камікадзе на позиції окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів із 210-го штурмового полку перехопили керування ворожим розвідувальним БПЛА та з його допомогою скорегували атаку дрона-камікадзе на позиції армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Бойові дії зараз такі динамічні, що часом замість того, щоб вилітати на розвідку своїм дроном, простіше перехопити сигнал з ворожого розвідника і використати його для наведення на ціль. Цього разу так і сталося. Хакнули ворожий дрон і за допомогою цього перехоплення скорегувались для ураження цілі нашим FPV", - зазначається у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо наступного разу буде вам не упир а дірка від бублика