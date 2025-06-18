Региональный руководитель ВОЗ поехал в Москву на встречу с Лавровым. ВИДЕО

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге провел в Москве встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и пожал ему руку.

Об этом сообщил народный депутат и председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Этот визит выглядит как первый шаг к возвращению России в международное сообщество. Пропагандистские медиа Кремля уже подают его как "признание" рф партнером ВОЗ", - отметил он.

18 июня Михаил Радуцкий вместе с коллегами в Верховной раде заявили о том, что визиты представителей ВОЗ в РФ неприемлемы.

Ирина Немирович - соучредитель и директор UHC, соучредитель БФ "Таблеточки", генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава в 2017-2019 годах - отметила в своем Instagram: "Когда мы работали в министерстве, мы достаточно много сделали политически на европейском уровне, чтобы Ханс Клюге, который сейчас возглавляет Евробюро [ВОЗ], выиграл выборы. И он клялся, божился в любви к Украине и вечной поддержке. И что?".

По словам Радуцкого, причиной такого визита могут быть финансовые трудности ВОЗ из-за отказа некоторых стран финансировать организацию. Такая встреча может свидетельствовать о готовности идти на компромиссы даже с теми, кто презирает гуманитарное право, ради сохранения донорских средств.

Ранее "Українські новини" проводили расследование под названием: "Кто спонсирует ВОЗ и при чем здесь Россия и Китай?". В материале упоминается, как глава организации доктор Тедрос Аданом Гебрейесус встречался с Владимиром Путиным во время заседания ВОЗ в Москве и никогда не жалел дифирамбов в адрес российского диктатора.

В течение 2020-2021 годов РФ уплатила в бюджет ВОЗ $55 млн. В Москве находился Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, который перенесли в Копенгаген только в мае 2023 года. Россия платила ВОЗ $5,6 млн в год за "размещение" офиса.

Россия не единственная "дружественная" страна для ВОЗ, еще один влиятельный партнер организации - Китай. Расследования The Times, Foreign Policy и The Washington Post доказывают, что за избранием Гебрейесуса на должность руководителя ВОЗ стоял Китай. В частности, дипломаты из КНР организовали поддержку его кандидатуры в странах третьего мира, особенно в Африке. И сегодня глава ВОЗ называет Поднебесную "другом".

Китай платит львиную долю взносов в бюджет организации. Например, в марте 2020 года гендиректор ВОЗ публично поблагодарил правительство Китая за поддержку в виде $20 млн для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, а затем снова поблагодарил - за дополнительные $30 млн.

