Региональный руководитель ВОЗ поехал в Москву на встречу с Лавровым. ВИДЕО

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге провел в Москве встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и пожал ему руку.

Об этом сообщил народный депутат и председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Этот визит выглядит как первый шаг к возвращению России в международное сообщество. Пропагандистские медиа Кремля уже подают его как "признание" рф партнером ВОЗ", - отметил он.

18 июня Михаил Радуцкий вместе с коллегами в Верховной раде заявили о том, что визиты представителей ВОЗ в РФ неприемлемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg

Ирина Немирович - соучредитель и директор UHC, соучредитель БФ "Таблеточки", генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава в 2017-2019 годах - отметила в своем Instagram: "Когда мы работали в министерстве, мы достаточно много сделали политически на европейском уровне, чтобы Ханс Клюге, который сейчас возглавляет Евробюро [ВОЗ], выиграл выборы. И он клялся, божился в любви к Украине и вечной поддержке. И что?".

По словам Радуцкого, причиной такого визита могут быть финансовые трудности ВОЗ из-за отказа некоторых стран финансировать организацию. Такая встреча может свидетельствовать о готовности идти на компромиссы даже с теми, кто презирает гуманитарное право, ради сохранения донорских средств.

Ранее "Українські новини" проводили расследование под названием: "Кто спонсирует ВОЗ и при чем здесь Россия и Китай?". В материале упоминается, как глава организации доктор Тедрос Аданом Гебрейесус встречался с Владимиром Путиным во время заседания ВОЗ в Москве и никогда не жалел дифирамбов в адрес российского диктатора.

В течение 2020-2021 годов РФ уплатила в бюджет ВОЗ $55 млн. В Москве находился Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, который перенесли в Копенгаген только в мае 2023 года. Россия платила ВОЗ $5,6 млн в год за "размещение" офиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ будет продолжать "СВО" против Украины, но готова к "дипломатическим мерам", - Лавров

Россия не единственная "дружественная" страна для ВОЗ, еще один влиятельный партнер организации - Китай. Расследования The Times, Foreign Policy и The Washington Post доказывают, что за избранием Гебрейесуса на должность руководителя ВОЗ стоял Китай. В частности, дипломаты из КНР организовали поддержку его кандидатуры в странах третьего мира, особенно в Африке. И сегодня глава ВОЗ называет Поднебесную "другом".

Китай платит львиную долю взносов в бюджет организации. Например, в марте 2020 года гендиректор ВОЗ публично поблагодарил правительство Китая за поддержку в виде $20 млн для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, а затем снова поблагодарил - за дополнительные $30 млн.

Также читайте: Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ

+10
Гроші не пахнуть.
Глобалізм це " звірячий оскал звіряча версія капіталізму"
18.06.2025 16:19 Ответить
+8
ще одна безглузда організація, що повія на панелі
18.06.2025 16:22 Ответить
+7
Клюге потиснув руку - розшаркався -- лавр розчулено висякався
18.06.2025 16:19 Ответить
Клюге потиснув руку - розшаркався -- лавр розчулено висякався
18.06.2025 16:19 Ответить
Гроші не пахнуть.
Глобалізм це " звірячий оскал звіряча версія капіталізму"
18.06.2025 16:19 Ответить
ще одна безглузда організація, що повія на панелі
18.06.2025 16:22 Ответить
Там «нашого» ляшка не вистачає. він би дуже пасував в цьому зашкварі.
«Лікарню «Охматдит» ремонтуватиме компанія, яка фігурує в 4 https://www.slidstvo.info/news/likarniu-okhmatdyt-remontuvatyme-kompaniia-iaka-fihuruie-v-4-kryminalnykh-spravakh-pro-rozkradannia-derzhkoshtiv/ кримінальних справах про розкрадання держкоштів.

Договір уклали з ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» на суму майже 300 млн грн.

Компанія 4 рази обвинувачувалась у розкраданні держкоштів у змові з посадовими особами Сумської та Донецької областей.

Просто пі¥да….
Міністр МОЗ повинен бути звільнений.
18.06.2025 16:22 Ответить
він має бути не звільнений, а повішений на найвищому каштані на Хрещатику. На цій с*ці вжее клейма ніде ставити.
А те що він робить з медициною і нсзу - то смерть і пацієнтам і лікарям. Наймерзотніший і найогидніший міністр за всі часи існування України!!!
18.06.2025 23:08 Ответить
Він має сидіти на лаві підсудних.
18.06.2025 23:17 Ответить
І що? А те, що бабло перемогло.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:25 Ответить
18.06.2025 16:29 Ответить
Шльондра Клюге-персона нон гранта в Україні. Все ж просто.
18.06.2025 16:38 Ответить
за долАрами погнав
18.06.2025 16:39 Ответить
ВООЗ давно вже не про здоров'я - це корупційна клоака ,яка заради бабла готова на все
18.06.2025 16:57 Ответить
Пожав копито 😁
18.06.2025 17:10 Ответить
На фото вбивця і спільник вбивці.
18.06.2025 17:46 Ответить
Доктор Менгеле
18.06.2025 20:02 Ответить
Патужна. Бабки не пахнут? Ждем не менее потужной реакции европки
18.06.2025 20:24 Ответить
 
 