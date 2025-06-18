Регіональний керівник ВООЗ поїхав у Москву на зустріч з Лавровим. ВIДЕО

Регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге провів у Москві зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та потиснув йому руку.

Про це повідомив народний депутат і голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Цей візит виглядає як перший крок до повернення росії до міжнародної спільноти. Пропагандистські медіа Кремля вже подають його як "визнання" рф партнером ВООЗ", - зазначив він.

18 червня Михайло Радуцький разом з колегами у Верховній раді заявили про те, що візити представників ВООЗ до РФ неприйнятні.

Ірина Немирович — співзасновниця та директорка UHC, співзасновниця БФ "Таблеточки", генеральна директорка директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ у 2017-2019 роках — зазначила у своєму Instagram: "Коли ми працювали в міністерстві, ми досить багато зробили політично на європейському рівні, щоб Ханс Клюге, який зараз очолює Євробюро [ВООЗ], виграв вибори. І він клявся, божився в любові до України та вічній підтримці. І що?".

За словами Радуцького, причиною такого візиту можуть бути фінансові труднощі ВООЗ через відмову деяких країн фінансувати організацію. Така зустріч може свідчити про готовність іти на компроміси навіть із тими, хто зневажає гуманітарне право, заради збереження донорських коштів.

Раніше "Українські новини" проводили розслідування під назвою: "Хто спонсорує ВООЗ та до чого тут Росія та Китай?". В матеріалі згадується, як голова організації доктор Тедрос Аданом Гебреєсус зустрічався з Володимиром Путіним під час засідання ВООЗ у Москві та ніколи не шкодував дифірамбів на адресу російського диктатора.

Протягом 2020-2021 років РФ сплатила до бюджету ВООЗ $55 млн. У Москві знаходився Європейський офіс ВООЗ з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, який перенесли до Копенгагена лише у травні 2023 року. Росія платила ВООЗ $5,6 млн на рік за "розміщення" офісу.

Росія не єдина "дружня" країна для ВООЗ, ще один впливовий партнер організації - Китай. Розслідування The Times, Foreign Policy та The Washington Post доводять, що за обранням Гебреєсуса на посаду керівника ВООЗ стояв Китай. Зокрема, дипломати з КНР організували підтримку його кандидатури в країнах третього світу, особливо в Африці. Й сьогодні очільник ВООЗ називає Піднебесну "другом".

Китай сплачує левову частку внесків до бюджету організації. Наприклад, у березні 2020 року гендиректор ВООЗ публічно подякував уряду Китаю за підтримку у вигляді $20 млн для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу, а потім знову подякував — за додаткові $30 млн.

