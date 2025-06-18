УКР
Регіональний керівник ВООЗ поїхав у Москву на зустріч з Лавровим. ВIДЕО

Регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге провів у Москві зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та потиснув йому руку.

Про це повідомив народний депутат і голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

лавров,клюге

"Цей візит виглядає як перший крок до повернення росії до міжнародної спільноти. Пропагандистські медіа Кремля вже подають його як "визнання" рф партнером ВООЗ", - зазначив він.

18 червня Михайло Радуцький разом з колегами у Верховній раді заявили про те, що візити представників ВООЗ до РФ неприйнятні.

Ірина Немирович — співзасновниця та директорка UHC, співзасновниця БФ "Таблеточки", генеральна директорка директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ у 2017-2019 роках — зазначила у своєму Instagram: "Коли ми працювали в міністерстві, ми досить багато зробили політично на європейському рівні, щоб Ханс Клюге, який зараз очолює Євробюро [ВООЗ], виграв вибори. І він клявся, божився в любові до України та вічній підтримці. І що?".

За словами Радуцького, причиною такого візиту можуть бути фінансові труднощі ВООЗ через відмову деяких країн фінансувати організацію. Така зустріч може свідчити про готовність іти на компроміси навіть із тими, хто зневажає гуманітарне право, заради збереження донорських коштів.

Раніше "Українські новини" проводили розслідування під назвою: "Хто спонсорує ВООЗ та до чого тут Росія та Китай?". В матеріалі згадується, як голова організації доктор Тедрос Аданом Гебреєсус зустрічався з Володимиром Путіним під час засідання ВООЗ у Москві та ніколи не шкодував дифірамбів на адресу російського диктатора.

Протягом 2020-2021 років РФ сплатила до бюджету ВООЗ $55 млн. У Москві знаходився Європейський офіс ВООЗ з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, який перенесли до Копенгагена лише у травні 2023 року. Росія платила ВООЗ $5,6 млн на рік за "розміщення" офісу.

Росія не єдина "дружня" країна для ВООЗ, ще один впливовий партнер організації - Китай. Розслідування The Times, Foreign Policy та The Washington Post доводять, що за обранням Гебреєсуса на посаду керівника ВООЗ стояв Китай. Зокрема, дипломати з КНР організували підтримку його кандидатури в країнах третього світу, особливо в Африці. Й сьогодні очільник ВООЗ називає Піднебесну "другом".

Китай сплачує левову частку внесків до бюджету організації. Наприклад, у березні 2020 року гендиректор ВООЗ публічно подякував уряду Китаю за підтримку у вигляді $20 млн для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу, а потім знову подякував — за додаткові $30 млн.

+10
Гроші не пахнуть.
Глобалізм це " звірячий оскал звіряча версія капіталізму"
18.06.2025 16:19 Відповісти
+8
ще одна безглузда організація, що повія на панелі
18.06.2025 16:22 Відповісти
+7
Клюге потиснув руку - розшаркався -- лавр розчулено висякався
показати весь коментар
18.06.2025 16:19 Відповісти
Там «нашого» ляшка не вистачає. він би дуже пасував в цьому зашкварі.
«Лікарню «Охматдит» ремонтуватиме компанія, яка фігурує в 4 https://www.slidstvo.info/news/likarniu-okhmatdyt-remontuvatyme-kompaniia-iaka-fihuruie-v-4-kryminalnykh-spravakh-pro-rozkradannia-derzhkoshtiv/ кримінальних справах про розкрадання держкоштів.

Договір уклали з ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» на суму майже 300 млн грн.

Компанія 4 рази обвинувачувалась у розкраданні держкоштів у змові з посадовими особами Сумської та Донецької областей.

Просто пі¥да….
Міністр МОЗ повинен бути звільнений.
18.06.2025 16:22 Відповісти
він має бути не звільнений, а повішений на найвищому каштані на Хрещатику. На цій с*ці вжее клейма ніде ставити.
А те що він робить з медициною і нсзу - то смерть і пацієнтам і лікарям. Наймерзотніший і найогидніший міністр за всі часи існування України!!!
18.06.2025 23:08 Відповісти
Він має сидіти на лаві підсудних.
18.06.2025 23:17 Відповісти
І що? А те, що бабло перемогло.
18.06.2025 16:25 Відповісти
18.06.2025 16:29 Відповісти
Шльондра Клюге-персона нон гранта в Україні. Все ж просто.
18.06.2025 16:38 Відповісти
за долАрами погнав
18.06.2025 16:39 Відповісти
ВООЗ давно вже не про здоров'я - це корупційна клоака ,яка заради бабла готова на все
18.06.2025 16:57 Відповісти
Пожав копито 😁
18.06.2025 17:10 Відповісти
На фото вбивця і спільник вбивці.
18.06.2025 17:46 Відповісти
Доктор Менгеле
18.06.2025 20:02 Відповісти
Патужна. Бабки не пахнут? Ждем не менее потужной реакции европки
18.06.2025 20:24 Відповісти
 
 