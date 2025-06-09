РФ продовжуватиме "СВО" проти України, але готова до "дипломатичних заходів", - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія начебто готова до "дипломатичних заходів" з Україною, але продовжуватиме бойові дії.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Спецоперація буде продовжена після переговорів з Україною в Стамбулі. Однак Росія готова паралельно просувати вирішення гуманітарних питань шляхом дипломатії", - стверджує Лавров.

За його словами, ризики зростання "терористичної загрози" з боку України нібито існують, але "РФ буде робити все, щоб вони були придушені".

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Раніше Глава МЗС Росії Сергій Лавров вкотре висунув вимоги Росії щодо нейтрального статусу України.