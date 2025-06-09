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Новини переговори з РФ Вимоги РФ щодо припинення війни
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РФ продовжуватиме "СВО" проти України, але готова до "дипломатичних заходів", - Лавров

Лавров каже, що Росія продовжуватиме війну проти України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія начебто готова до "дипломатичних заходів" з Україною, але продовжуватиме бойові дії. 

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Спецоперація буде продовжена після переговорів з Україною в Стамбулі. Однак Росія готова паралельно просувати вирішення гуманітарних питань шляхом дипломатії", - стверджує Лавров.

За його словами, ризики зростання "терористичної загрози" з боку України нібито існують, але "РФ буде робити все, щоб вони були придушені".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія на переговорах у Стамбулі висунула Україні набір старих ультиматумів, які не наближають справжній мир, - Сибіга

Раніше Глава МЗС Росії Сергій Лавров вкотре висунув вимоги Росії щодо нейтрального статусу України.

Автор: 

Лавров Сергій (1611) росія (66080) війна в Україні (4737)


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Топ коментарі
+9
тоді і Україна буде продовжувати сво проти мокшандії
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09.06.2025 15:05 Відповісти
+7
Смерть кацапам і їх кремлівському вибл@дку , які нам не дають
спокійно жити 🤬
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09.06.2025 15:05 Відповісти
+7
Борімося і поборемо, окупанта смердючого з московії!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 15:09 Відповісти
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Ми будім убівать вас ласково (с) Коняка Лавров
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09.06.2025 15:01 Відповісти
тоді і Україна буде продовжувати сво проти мокшандії
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09.06.2025 15:05 Відповісти
і саме цікаве буде попереду.
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09.06.2025 15:07 Відповісти
Смерть кацапам і їх кремлівському вибл@дку , які нам не дають
спокійно жити 🤬
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09.06.2025 15:05 Відповісти
Придушувач конячомордий, йди на йух!
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09.06.2025 15:05 Відповісти
Борімося і поборемо, окупанта смердючого з московії!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 15:09 Відповісти
путін - *****,кінь лавров - гандон!Слава ЗСУ,смерть москалям!
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09.06.2025 15:09 Відповісти
Та щоб ти здох, путла шльондра заговенна! Прокляття тобі на твою конячу бошку та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
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09.06.2025 15:11 Відповісти
Грибов больше не давать! Только овес.
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09.06.2025 15:13 Відповісти
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09.06.2025 15:13 Відповісти
час закінчувати ***...во війни за правилами і починати знищувати їх електростанції, тоді не буде в них ні заводів, ні залізниці, ні аеродромів, ні водоканалів і буде їм не до сєвєо без їжі, води, зброї.
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09.06.2025 15:15 Відповісти
Бити треба по оркам. Щоб вони не знімали відосіки з балконів перебуваючи в безпеці, а ховалися. Тоді мізки на місце стануть. Поки що українські удари це для них як Сінемакс...
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09.06.2025 15:23 Відповісти
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09.06.2025 15:15 Відповісти
Здохни рашиська паскуда ,як земля тримає цю погань.
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09.06.2025 15:18 Відповісти
не гайте час та не стирайте пальці на коменти під цією новиною. Все що він або інші терористи говорять не має ніякого значення
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09.06.2025 15:19 Відповісти
чистісінька правда.
Тільки шкОда від цеї інфи в тому, що вона розноситься по світу по вухах громадян цивілізованих країн і там цій маячні навіть вірять...
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09.06.2025 15:23 Відповісти
4 Ту-22, які сьогодні злетіли з Енгельса та намагалися бомбити Одесу, змушені були нештатно сідати в Моздок. Енгельс був під бобрами...
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09.06.2025 15:19 Відповісти
Звідки інформація?
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09.06.2025 15:23 Відповісти
ПС.
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09.06.2025 15:25 Відповісти
********* овса наелся!!!🤣😂🤡🤪🥳 СВО будет продолжаться, пока не сдохнет ***** или не сдохнет экономика на *****стане!!!🥳
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09.06.2025 15:21 Відповісти
Дипломатія у їхньому розумінні - це зустрічі, під час яких озвучуються одні й ті самі умови капітуляції. Просто вони їх називають при цьому переговорами...
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09.06.2025 15:21 Відповісти
"придушений" маєш бути ти, кобил кончений. Разом з ******. На одній гілці повинні висіти.
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09.06.2025 15:26 Відповісти
Лавров нагадує маньяка, який гвалтує, душить жертву і гундосе - давай дагавариватса....
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09.06.2025 15:27 Відповісти
 
 