РФ будет продолжать "СВО" против Украины, но готова к "дипломатическим мерам", - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к "дипломатическим мерам" с Украиной, но будет продолжать боевые действия.
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Спецоперация будет продолжена после переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако Россия готова параллельно продвигать решение гуманитарных вопросов путем дипломатии", - утверждает Лавров.
По его словам, риски роста "террористической угрозы" со стороны Украины якобы существуют, но "РФ будет делать все, чтобы они были подавлены".
Ранее Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз выдвинул требования России относительно нейтрального статуса Украины.
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Bild пише, що для операції використали літак Saab Erieye.
Знищення в суботу, 7 червня, https://zn.ua/ukr/war/povitrjani-sili-zbili-rosijskij-vinishchuvach-su-35.html російського винищувача Су-35 українським винищувачем F-16 є першим таким фактом в історії, пише німецьке видання https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/ukraine-gewinnt-luftkampf-f-16-schiesst-putins-super-jet-ab-6845402deaf9b317dbcfcc59 Bild.
Видання зазначає, що ЗСУ використовують F-16для ураження російських військ, які атакують Сумську область і для протидії їм російське командування відправило свій багатоцільовий винищувач Су-35 для ураження українських літаків, але сам потрапив у засідку та був знищений.
За словами видання для ураження російської цілі Повітряні сили України використали розвідувальний https://zn.ua/ukr/war/shvetsija-peredala-ukrajini-litaki-rannoho-povitrjanoho-poperedzhennja-chim-voni-osoblivi.html літак Saab 340AEW Erieye, який свого часу Україні передала Швеція.
Цей літак вистежив російський винищувач, перебуваючи за кілька сотень кілометрів від кордону, та передав F-16 необхідні дані для запуску ракети AIM-120 (дальністю близько 50 кілометрів) по російському винищувачу.
У підсумку російський літак розбився приблизно за 16 кілометрів у межах Росії, поблизу міста Коренево в Курській області. За даними російських джерел, пілот зміг катапультуватися.
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спокійно жити 🤬
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в https://www.youtube.com/watch?v=o4XONrDJWsc ефірі "Суспільного" зазначив, що російські окупаційні війська не дійшли до https://zn.ua/ukr/war/vijskovij-osman-prohnozuje-shvidki-tempi-prosuvannja-rosijan-u-razi-jikhnoho-zakhodu-u-dnipropetrovsku-oblast.html адміністративного кордону Дніпропетровської області.
"Немає нині окупантів на території Дніпропетровської області та навіть на кордоні цього регіону та Донецької області", - наголосив він.
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
вaм что мозги облучили?
Взагалі, мені дуже жаль, коли мерзенну скотобазу порівнюють з тваринами. Мерзенніше т.зв. "хомосапінса" немає на Землі!
Тільки шкОда від цеї інфи в тому, що вона розноситься по світу по вухах громадян цивілізованих країн і там цій маячні навіть вірять...
Источник: https://www.ponomaroleg.com/vizualizacziya-segodnyashnej-ataki-ot-avivector/
і, взагалі, якісь підозріло дивні, шпигунські у вас запитання, прямо як у совєЦького Шнирліца...
і да.. не для всіх "потрапити в топ комент" - це сенс буття..
до того ж у вас проблеми зі сприйняттям текстів та з логікою.. так шО одужуйте, а потім вже спілкуйтеся з людьми, і краще свої "сміливі експерименти спілкування" починайте з дітьми-школяриками, звісно, у присутності їхніх батьків..
Скільки людей покласти , аби Україна не війшла в НАТО , при тому що саму Україну , в НАТО , ніхто і не запрошує ...