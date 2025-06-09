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Новости переговоры с РФ Требования РФ относительно прекращения огня
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РФ будет продолжать "СВО" против Украины, но готова к "дипломатическим мерам", - Лавров

Лавров говорит, что Россия будет продолжать войну против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к "дипломатическим мерам" с Украиной, но будет продолжать боевые действия.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Спецоперация будет продолжена после переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако Россия готова параллельно продвигать решение гуманитарных вопросов путем дипломатии", - утверждает Лавров.

По его словам, риски роста "террористической угрозы" со стороны Украины якобы существуют, но "РФ будет делать все, чтобы они были подавлены".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине набор старых ультиматумов, которые не приближают настоящий мир, - Сибига

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз выдвинул требования России относительно нейтрального статуса Украины.

Автор: 

Лавров Сергей (2325) россия (96200) война в Украине (4701)


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Топ комментарии
+18
Смерть кацапам і їх кремлівському вибл@дку , які нам не дають
спокійно жити 🤬
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09.06.2025 15:05 Ответить
+14
тоді і Україна буде продовжувати сво проти мокшандії
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09.06.2025 15:05 Ответить
+12
Борімося і поборемо, окупанта смердючого з московії!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 15:09 Ответить
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Ми будім убівать вас ласково (с) Коняка Лавров
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09.06.2025 15:01 Ответить
тоді і Україна буде продовжувати сво проти мокшандії
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09.06.2025 15:05 Ответить
і саме цікаве буде попереду.
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09.06.2025 15:07 Ответить
ЦЕ БУЛА ЗАСАДА- BILD

Bild пише, що для операції використали літак Saab Erieye.

Знищення в суботу, 7 червня, https://zn.ua/ukr/war/povitrjani-sili-zbili-rosijskij-vinishchuvach-su-35.html російського винищувача Су-35 українським винищувачем F-16 є першим таким фактом в історії, пише німецьке видання https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/ukraine-gewinnt-luftkampf-f-16-schiesst-putins-super-jet-ab-6845402deaf9b317dbcfcc59 Bild.

Видання зазначає, що ЗСУ використовують F-16для ураження російських військ, які атакують Сумську область і для протидії їм російське командування відправило свій багатоцільовий винищувач Су-35 для ураження українських літаків, але сам потрапив у засідку та був знищений.

За словами видання для ураження російської цілі Повітряні сили України використали розвідувальний https://zn.ua/ukr/war/shvetsija-peredala-ukrajini-litaki-rannoho-povitrjanoho-poperedzhennja-chim-voni-osoblivi.html літак Saab 340AEW Erieye, який свого часу Україні передала Швеція.

Цей літак вистежив російський винищувач, перебуваючи за кілька сотень кілометрів від кордону, та передав F-16 необхідні дані для запуску ракети AIM-120 (дальністю близько 50 кілометрів) по російському винищувачу.

У підсумку російський літак розбився приблизно за 16 кілометрів у межах Росії, поблизу міста Коренево в Курській області. За даними російських джерел, пілот зміг катапультуватися.

-
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09.06.2025 15:38 Ответить
Смерть кацапам і їх кремлівському вибл@дку , які нам не дають
спокійно жити 🤬
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09.06.2025 15:05 Ответить
Трегубов також розповів про ситуацію на покровському напрямку.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в https://www.youtube.com/watch?v=o4XONrDJWsc ефірі "Суспільного" зазначив, що російські окупаційні війська не дійшли до https://zn.ua/ukr/war/vijskovij-osman-prohnozuje-shvidki-tempi-prosuvannja-rosijan-u-razi-jikhnoho-zakhodu-u-dnipropetrovsku-oblast.html адміністративного кордону Дніпропетровської області.

"Немає нині окупантів на території Дніпропетровської області та навіть на кордоні цього регіону та Донецької області", - наголосив він.
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09.06.2025 15:56 Ответить
У Дніпепропетровській області немає поняття кордонів, є поняття адміністраивні межі, так само з Луганською обл автономною республікою КРИМ
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09.06.2025 15:59 Ответить
це ви Трегубову?
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09.06.2025 16:02 Ответить
Придушувач конячомордий, йди на йух!
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09.06.2025 15:05 Ответить
Борімося і поборемо, окупанта смердючого з московії!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 15:09 Ответить
І кого ж ти там в Австрії поборов, чи плануєш побороти? Боротьба трохи не там відбувається.
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09.06.2025 15:54 Ответить
Ті хто знають, не питають, а на сторонніх, байдуже!
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 16:09 Ответить
Ясно ви або бот, або недоумок (без образ, просто оцінка за 2-ма коментами, ще можете її змінити).
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09.06.2025 16:11 Ответить
Так вам, Перемога України важлива, чи просто, аби ГАДИТИ, проти України!?!? Якись слизький ви, як обмилок….
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09.06.2025 16:11 Ответить
о кaкой перемоге вы вообще бредите?
вaм что мозги облучили?
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09.06.2025 16:19 Ответить
А вам? Що опромінили?
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09.06.2025 17:51 Ответить
Приклад з обгрунтуванням, я чекаю.
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09.06.2025 16:19 Ответить
путін - *****,кінь лавров - гандон!Слава ЗСУ,смерть москалям!
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09.06.2025 15:09 Ответить
Та щоб ти здох, путла шльондра заговенна! Прокляття тобі на твою конячу бошку та всіх твоїх нащадків! Щоб ви там всі , падли, перетерпіли всі страждання, що випали на долю українців!
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09.06.2025 15:11 Ответить
Грибов больше не давать! Только овес.
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09.06.2025 15:13 Ответить
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09.06.2025 15:13 Ответить
Ну хіба ця мила конячка схожа на того скота?..
Взагалі, мені дуже жаль, коли мерзенну скотобазу порівнюють з тваринами. Мерзенніше т.зв. "хомосапінса" немає на Землі!
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09.06.2025 16:08 Ответить
час закінчувати ***...во війни за правилами і починати знищувати їх електростанції, тоді не буде в них ні заводів, ні залізниці, ні аеродромів, ні водоканалів і буде їм не до сєвєо без їжі, води, зброї.
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09.06.2025 15:15 Ответить
Бити треба по оркам. Щоб вони не знімали відосіки з балконів перебуваючи в безпеці, а ховалися. Тоді мізки на місце стануть. Поки що українські удари це для них як Сінемакс...
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09.06.2025 15:23 Ответить
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09.06.2025 15:15 Ответить
Здохни рашиська паскуда ,як земля тримає цю погань.
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09.06.2025 15:18 Ответить
не гайте час та не стирайте пальці на коменти під цією новиною. Все що він або інші терористи говорять не має ніякого значення
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09.06.2025 15:19 Ответить
чистісінька правда.
Тільки шкОда від цеї інфи в тому, що вона розноситься по світу по вухах громадян цивілізованих країн і там цій маячні навіть вірять...
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09.06.2025 15:23 Ответить
4 Ту-22, які сьогодні злетіли з Енгельса та намагалися бомбити Одесу, змушені були нештатно сідати в Моздок. Енгельс був під бобрами...
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09.06.2025 15:19 Ответить
Звідки інформація?
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09.06.2025 15:23 Ответить
ПС.
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09.06.2025 15:25 Ответить
Визуализация сегодняшней атаки от AviVector

Источник: https://www.ponomaroleg.com/vizualizacziya-segodnyashnej-ataki-ot-avivector/
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09.06.2025 16:23 Ответить
********* овса наелся!!!🤣😂🤡🤪🥳 СВО будет продолжаться, пока не сдохнет ***** или не сдохнет экономика на *****стане!!!🥳
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09.06.2025 15:21 Ответить
Дипломатія у їхньому розумінні - це зустрічі, під час яких озвучуються одні й ті самі умови капітуляції. Просто вони їх називають при цьому переговорами...
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09.06.2025 15:21 Ответить
"придушений" маєш бути ти, кобил кончений. Разом з ******. На одній гілці повинні висіти.
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09.06.2025 15:26 Ответить
Немає таких гілок, що можуть витримати два дерьма разом, може кобилу на кілок посадити
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09.06.2025 15:44 Ответить
Лавров нагадує маньяка, який гвалтує, душить жертву і гундосе - давай дагавариватса....
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09.06.2025 15:27 Ответить
Швидше спостерігача при ху...ле, з повноваженнями розтлумачувати марення що несе він
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09.06.2025 15:42 Ответить
Ти б кінь ху....ла вже визначився з якого приводу вбиваєте нас у вас сво, або все ж війна. І навіщо ви винищили усе рашкомовне населення сходу України. Чи тут пояснення просте, бий своїх що б чужі боялися.
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09.06.2025 15:37 Ответить
путлера, кобилу,піськова і т.д присудити до смертної кари на електричному стільці за вбивство цивільних!
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09.06.2025 15:45 Ответить
І-го-го!Що цей мерин полудохлий може щось розумне сказати.Готуйтесь до розділу па-раші!
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09.06.2025 15:46 Ответить
...повернення кордонів 2013го року і виплата кацапами компенсацій Україні за УСЕ..
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09.06.2025 15:49 Ответить
І який ваш внесок в цю мрію? Ви ж не просто язиком працюєте, а і практичні результати маєте правда? Не розкажете? Отримаєте купу "лайків", потрапите в топ комент.
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09.06.2025 15:58 Ответить
А ви дуже активно ГАДИТЕ проти України, де тільки можете, шановний!!
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09.06.2025 16:15 Ответить
А давайте наведіть приклад, де я гадив проти України. І обгрунтуйте чому так вважаєте. Зможете?
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09.06.2025 16:18 Ответить
нє болтайтє єрундой.. язиком працюють і мають практичні результати, як правило, прокацапські пропагандони і хвойди.. хіба що ви опанували альтернативні способи взаємодії з компом..
і, взагалі, якісь підозріло дивні, шпигунські у вас запитання, прямо як у совєЦького Шнирліца...
і да.. не для всіх "потрапити в топ комент" - це сенс буття..
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09.06.2025 16:51 Ответить
То ви щойно себе порівняли з прокацапською хвойдою???
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09.06.2025 17:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4IwsATkcjj0 это не смешно, тётя
до того ж у вас проблеми зі сприйняттям текстів та з логікою.. так шО одужуйте, а потім вже спілкуйтеся з людьми, і краще свої "сміливі експерименти спілкування" починайте з дітьми-школяриками, звісно, у присутності їхніх батьків..
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09.06.2025 17:46 Ответить
Авжеж можна таке піз*діти, коли президент США твоя маріонетка, на днях прийняв бік москалів і подарував їм 20 000 шахедів , точніше Трамп придушив ППО України. А ще Трамп зробив ще краще подарунок москалям: почав безпорядки у США.
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09.06.2025 16:00 Ответить
пришлите уже ему "самокат".... Старый хрен жаждет воевать...
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09.06.2025 16:09 Ответить
Повзи нах... стара, смердюча потвора.
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09.06.2025 16:13 Ответить
Не цей старий маразматик на штурми йде та не його діти з онуками, тому воювати можна хоч до всирачки. Бидлонаселення мокшандії готове здихати за божевільні мрії стариж пердунів.
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09.06.2025 16:15 Ответить
За його словами, ризики зростання "терористичної загрози" з боку України нібито існують, ПІСЛЯ РАШИСТСЬКОЇ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В уКРАЇНІ ПОЧИНАЮЧИ З 2014 РОКУ.УКРАЇНА ОБОВЯЗКОВО ПОВИННА ВІДПОВІСТИ РАШИСТАМ В РАЗИ БІЛЬШИМ ТЕРОРОМ.СМЕРТЬ РАШИСТСКО-ТЕРОРИСТИЧНІЙ3,14ДЕРАЦІЇ....
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09.06.2025 16:29 Ответить
Це якийсь сюр ...
Скільки людей покласти , аби Україна не війшла в НАТО , при тому що саму Україну , в НАТО , ніхто і не запрошує ...
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09.06.2025 16:33 Ответить
Цій старій клячі вже давно пора на утилізацію.... Разом із окурком.
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09.06.2025 17:43 Ответить
 
 