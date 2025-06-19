РУС
Пограничники уничтожили два вражеских укрытия и плавсредство в Курской области. ВИДЕО

Бойцы подразделения БПЛА "Сталевий кордон" Государственной пограничной службы Украины нанесли удары по позициям российских войск в Курской области.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки были поражены два вражеских укрытия с личным составом. Впоследствии украинские пограничники обнаружили вражеское плавсредство и уничтожили его с помощью FPV-дрона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пилотами "Феникса" уничтожено 7 FPV-засадок оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

