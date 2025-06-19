Пограничники уничтожили два вражеских укрытия и плавсредство в Курской области. ВИДЕО
Бойцы подразделения БПЛА "Сталевий кордон" Государственной пограничной службы Украины нанесли удары по позициям российских войск в Курской области.
Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки были поражены два вражеских укрытия с личным составом. Впоследствии украинские пограничники обнаружили вражеское плавсредство и уничтожили его с помощью FPV-дрона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль