Прикордонники знищили два ворожі укриття та плавзасіб у Курській області. ВIДЕО

Бійці підрозділу БПЛА "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби України завдали ударів по позиціях російських військ у Курській області.

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У результаті атаки було уражено два ворожі укриття з особовим складом. Згодом українські прикордонники виявили ворожий плавзасіб і знищили його за допомогою FPV-дрона.

