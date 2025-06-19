Прикордонники знищили два ворожі укриття та плавзасіб у Курській області. ВIДЕО
Бійці підрозділу БПЛА "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби України завдали ударів по позиціях російських військ у Курській області.
Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
У результаті атаки було уражено два ворожі укриття з особовим складом. Згодом українські прикордонники виявили ворожий плавзасіб і знищили його за допомогою FPV-дрона.
