Нацгвардейцы взяли в плен группу российских пехотинцев на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении в Донецкой области бойцы роты разведки специального назначения 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" захватили в плен, по меньшей мере, пятерых российских военнослужащих.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

По информации подразделения, оккупанты скрывались в подвале заброшенного здания. После огневого контакта украинские воины заставили российских пехотинцев сдаться. На опубликованном видео зафиксировано, как пленные с поднятыми руками лежат на земле, а наши бойцы проводят зачистку территории.

Захват стал результатом разведоперации в зоне активных боевых действий.

Также смотрите: "Трехсотый" россиянин после атаки дрона прочитал украинскую агитку с предложением сдаться и поднял руки вверх. ВИДЕО