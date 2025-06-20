9 329 9
Нацгвардейцы взяли в плен группу российских пехотинцев на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении в Донецкой области бойцы роты разведки специального назначения 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" захватили в плен, по меньшей мере, пятерых российских военнослужащих.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
По информации подразделения, оккупанты скрывались в подвале заброшенного здания. После огневого контакта украинские воины заставили российских пехотинцев сдаться. На опубликованном видео зафиксировано, как пленные с поднятыми руками лежат на земле, а наши бойцы проводят зачистку территории.
Захват стал результатом разведоперации в зоне активных боевых действий.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/dR4PZ8GfZVM?si=_w_DOap-gYpJvZPD
Як "брелок" "фому" з'їв: докази канібалізму в російській армії ― радіоперехоплення.