Нацгвардейцы взяли в плен группу российских пехотинцев на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении в Донецкой области бойцы роты разведки специального назначения 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" захватили в плен, по меньшей мере, пятерых российских военнослужащих.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

По информации подразделения, оккупанты скрывались в подвале заброшенного здания. После огневого контакта украинские воины заставили российских пехотинцев сдаться. На опубликованном видео зафиксировано, как пленные с поднятыми руками лежат на земле, а наши бойцы проводят зачистку территории.

Захват стал результатом разведоперации в зоне активных боевых действий.

Также смотрите: "Трехсотый" россиянин после атаки дрона прочитал украинскую агитку с предложением сдаться и поднял руки вверх. ВИДЕО

армия РФ (20657) плен (2705) Донецкая область (10843)
Поки що відвоювалися, помиють в безпечне місце відправлять, водички, сигаретку і нагодують, бо деякі дикі орки вже один одного жеруть:
https://youtu.be/dR4PZ8GfZVM?si=_w_DOap-gYpJvZPD
Як "брелок" "фому" з'їв: докази канібалізму в російській армії ― радіоперехоплення.
20.06.2025 11:30 Ответить
Треба валити підарів.
20.06.2025 11:33 Ответить
Злякався, що аж "шептуна пустив" в диван?
20.06.2025 11:46 Ответить
Підкажіть, що за техніка на 02.04
20.06.2025 11:53 Ответить
БМП з модулем "Парус". - https://militarnyi.com/uk/news/57-brygadu-osnastyly-bmp-2-z-modulem-parus/ тиц
20.06.2025 13:47 Ответить
Певно, що так. Здалося що гармати більшого калібру. Дякую.
20.06.2025 14:34 Ответить
Попалися кацапи , які круто ховалися
20.06.2025 14:15 Ответить
 
 