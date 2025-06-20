УКР
Нацгвардійці взяли у полон групу російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку в Донецькій області бійці роти розвідки спеціального призначення 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" захопили в полон щонайменше п’ятьох російських військовослужбовців.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією підрозділу, окупанти переховувалися у підвалі покинутої будівлі. Після вогневого контакту українські воїни змусили російських піхотинців здатись. На опублікованому відео зафіксовано, як полонені з піднятими руками лежать на землі, а наші бійці проводять зачистку території.

Захоплення стало результатом розвідоперації в зоні активних бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не хотіли здаватися в полон з "Азовсталі", планували лише евакуювати поранених та мертвих, - заступник командира "Азову" Паламар

армія рф (18810) полон (1657) Донецька область (9667)
Поки що відвоювалися, помиють в безпечне місце відправлять, водички, сигаретку і нагодують, бо деякі дикі орки вже один одного жеруть:
https://youtu.be/dR4PZ8GfZVM?si=_w_DOap-gYpJvZPD
Як "брелок" "фому" з'їв: докази канібалізму в російській армії ― радіоперехоплення.
20.06.2025 11:30 Відповісти
Треба валити підарів.
20.06.2025 11:33 Відповісти
Злякався, що аж "шептуна пустив" в диван?
20.06.2025 11:46 Відповісти
Підкажіть, що за техніка на 02.04
20.06.2025 11:53 Відповісти
БМП з модулем "Парус". - https://militarnyi.com/uk/news/57-brygadu-osnastyly-bmp-2-z-modulem-parus/ тиц
20.06.2025 13:47 Відповісти
Певно, що так. Здалося що гармати більшого калібру. Дякую.
20.06.2025 14:34 Відповісти
Попалися кацапи , які круто ховалися
20.06.2025 14:15 Відповісти
 
 