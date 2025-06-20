9 329 9
Нацгвардійці взяли у полон групу російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку в Донецькій області бійці роти розвідки спеціального призначення 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" захопили в полон щонайменше п’ятьох російських військовослужбовців.
Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією підрозділу, окупанти переховувалися у підвалі покинутої будівлі. Після вогневого контакту українські воїни змусили російських піхотинців здатись. На опублікованому відео зафіксовано, як полонені з піднятими руками лежать на землі, а наші бійці проводять зачистку території.
Захоплення стало результатом розвідоперації в зоні активних бойових дій.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/dR4PZ8GfZVM?si=_w_DOap-gYpJvZPD
Як "брелок" "фому" з'їв: докази канібалізму в російській армії ― радіоперехоплення.