Нацгвардійці взяли у полон групу російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку в Донецькій області бійці роти розвідки спеціального призначення 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" захопили в полон щонайменше п’ятьох російських військовослужбовців.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією підрозділу, окупанти переховувалися у підвалі покинутої будівлі. Після вогневого контакту українські воїни змусили російських піхотинців здатись. На опублікованому відео зафіксовано, як полонені з піднятими руками лежать на землі, а наші бійці проводять зачистку території.

Захоплення стало результатом розвідоперації в зоні активних бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не хотіли здаватися в полон з "Азовсталі", планували лише евакуювати поранених та мертвих, - заступник командира "Азову" Паламар