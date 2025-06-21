Келлог встретился с Лукашенко, - белорусские СМИ. ВИДЕО

Александр Лукашенко, который захватил власть в Беларуси, сегодня, 21 июня, провел встречу со специальным представителем Дональда Трампа по вопросам Украины - Китом Келлогом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.

Как отмечается, на повестке дня переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

