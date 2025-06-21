Келлог встретился с Лукашенко, - белорусские СМИ. ВИДЕО
Александр Лукашенко, который захватил власть в Беларуси, сегодня, 21 июня, провел встречу со специальным представителем Дональда Трампа по вопросам Украины - Китом Келлогом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.
Как отмечается, на повестке дня переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Топ комментарии
Andrew Moon
21.06.2025 14:12
Денис Брегін
21.06.2025 14:10
Артм Воронцов
21.06.2025 14:14
(з острахом):
Недайбі, ще й Келлога захопить!
Це вже дно чи МАГам ще є куди копать?...
Оскільки Трумп обіср..ся із " припиненням війни", шукають шляхи, як зберегти фейс Трумпу.
Типу, а " може Лукашенко щось знає.."
зустріч з американським посланцем, то серед іншого шанс передати інформацію і відвернути загрози...
а не вдасться, то там можуть не ,,тільки,, а все...лінія фронту довга, а дороги великого будівництва хороші
америка уже не та….
З Лукашенком? Американцям в кока колу шось підсипають чи шо.
Ніби й нема тут нікого.
А це вже до лукашенки дозустрічався, - лишився хіба що кадиров і талібан...
20 лютого, 16:50
https://suspilne.media/953379-zelenskij-ta-kellog-zustrilis-u-kievi/
******* нові тенденції у зовнішні політиці США.
І вже повертаючись додому, келог буде постійно сам себе запитувати: "А якого біса я туди поперся??? І шо мені тепер казати тампону???"
От і вилизий луке а в Україну не лізь.