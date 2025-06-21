Келлог зустрівся із Лукашенком, - білоруські ЗМІ. ВIДЕО
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні, 21 червня, провів зустріч зі спеціальним представником Дональда Трампа з питань України - Кітом Келлогом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.
Як зазначається, на порядку денному переговорів були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини.
Більше подробиць на цю хвилину не відомо.
Топ коментарі
+22 Andrew Moon
показати весь коментар21.06.2025 14:12 Відповісти Посилання
+16 Денис Брегін #559806
показати весь коментар21.06.2025 14:10 Відповісти Посилання
+13 Артм Воронцов
показати весь коментар21.06.2025 14:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(з острахом):
Недайбі, ще й Келлога захопить!
Це вже дно чи МАГам ще є куди копать?...
Оскільки Трумп обіср..ся із " припиненням війни", шукають шляхи, як зберегти фейс Трумпу.
Типу, а " може Лукашенко щось знає.."
зустріч з американським посланцем, то серед іншого шанс передати інформацію і відвернути загрози...
а не вдасться, то там можуть не ,,тільки,, а все...лінія фронту довга, а дороги великого будівництва хороші
америка уже не та….
З Лукашенком? Американцям в кока колу шось підсипають чи шо.
Ніби й нема тут нікого.
А це вже до лукашенки дозустрічався, - лишився хіба що кадиров і талібан...
20 лютого, 16:50
https://suspilne.media/953379-zelenskij-ta-kellog-zustrilis-u-kievi/
******* нові тенденції у зовнішні політиці США.
І вже повертаючись додому, келог буде постійно сам себе запитувати: "А якого біса я туди поперся??? І шо мені тепер казати тампону???"
От і вилизий луке а в Україну не лізь.