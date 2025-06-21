Келлог зустрівся із Лукашенком, - білоруські ЗМІ. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні, 21 червня, провів зустріч зі спеціальним представником Дональда Трампа з питань України - Кітом Келлогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

Як зазначається, на порядку денному переговорів були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог планує візит в Білорусь для зустрічі з Лукашенком, - Reuters