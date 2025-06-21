УКР
Келлог зустрівся із Лукашенком, - білоруські ЗМІ. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні, 21 червня, провів зустріч зі спеціальним представником Дональда Трампа з питань України - Кітом Келлогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

Як зазначається, на порядку денному переговорів були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог планує візит в Білорусь для зустрічі з Лукашенком, - Reuters

+22
А-ха-х...
Це вже дно чи МАГам ще є куди копать?...
21.06.2025 14:12 Відповісти
21.06.2025 14:12 Відповісти
+16
обговорили загальну ситуацію в світі, а яке відношення до неї має бульбошенко? це ж холуй,шо з ним говорити?
21.06.2025 14:10 Відповісти
21.06.2025 14:10 Відповісти
+13
далі нехай з кадировим зустрічається….
америка уже не та….
21.06.2025 14:14 Відповісти
21.06.2025 14:14 Відповісти
обговорили загальну ситуацію в світі, а яке відношення до неї має бульбошенко? це ж холуй,шо з ним говорити?
21.06.2025 14:10 Відповісти
21.06.2025 14:10 Відповісти
Что-то мутят, к бабке не ходи. Ты их в дверь, они в окно. Думаю, соображают на 3.
21.06.2025 23:01 Відповісти
21.06.2025 23:01 Відповісти
(з острахом):
Недайбі, ще й Келлога захопить!
21.06.2025 14:11 Відповісти
21.06.2025 14:11 Відповісти
А-ха-х...
Це вже дно чи МАГам ще є куди копать?...
21.06.2025 14:12 Відповісти
21.06.2025 14:12 Відповісти
Це результат повного нерозуміння нинішньої адміністрації США щодо Східної Європи.
Оскільки Трумп обіср..ся із " припиненням війни", шукають шляхи, як зберегти фейс Трумпу.
Типу, а " може Лукашенко щось знає.."
21.06.2025 14:17 Відповісти
21.06.2025 14:17 Відповісти
вони просто наївно сподіваються, що бульбофюрер зможе якось вплинути на ху йла, щоб ху йло погодилось на припинення вогню. нехай пробують. знову обкакаються. там не тільки ху йло, там і комуняка Сі має великий вплив на бульбофюрера.
21.06.2025 14:21 Відповісти
21.06.2025 14:21 Відповісти
на теплу і суху осінь, в тривожний місяць вересень, заплановані військові навчання в білорусі...лука казав, що захід не має хвилюватись, вони будуть не біля західних кордонів...але де вони будуть, як вони будуть, скільки і чим проводитимуться американці намагаються взнати, а лука, який не хотів би втягування білорусі в конфлікт, намсамперед, на півдні республіки може потайки донести якусь інформацію...що та як...торік було багато повідомлень, про відновлення авіарейсів між обласними центрами білорусі і росії...за цей час непомітно можна було привести кілька десятків тисяч рос військових та інструкторів, які будуть за спинами білорусів поганяти і направляти
21.06.2025 16:00 Відповісти
21.06.2025 16:00 Відповісти
так отож. потрібно не втрачати пильність. хоча навряд чи Лука наважиться полізти в Україну. проте територію свою надати може, а потім розвести руками типу не мав вибору. не виключено, хоча і дуже малоймовірно. ху йло теж сцикане відкривати нові напрямки, особливо біля польського кордону. він же ж має демонструвати Чубу свою готовність до переговорів. тому зайвий раз дратувати Чуба не буде, бо знає, що один розчерк пера Чуба і ********* за кілька місяців реально піста від нафтового ембарго. та і війська ху йлу більше потрібні на Донбасі і на Півдні, ніж біля польського кордону. там можуть тільки потренувати нововонабраних чмобіків і щоб побряцати зброєю, щоб Україна тримала на півночі військ своїх побільше.
21.06.2025 16:12 Відповісти
21.06.2025 16:12 Відповісти
ов-ва..літаки з обласних центрів рф в білорусь літали весь рік...стільки фахівців прилетіло, що вже ,,перетрахивать,, можуть всі білоруські верхи з лукою включно...то ж, хіба він хоче, мусить лізти, а за спиною стоятимуть, щоби не вертались..
зустріч з американським посланцем, то серед іншого шанс передати інформацію і відвернути загрози...
а не вдасться, то там можуть не ,,тільки,, а все...лінія фронту довга, а дороги великого будівництва хороші
21.06.2025 21:17 Відповісти
21.06.2025 21:17 Відповісти
бульбенфюрера
21.06.2025 16:47 Відповісти
21.06.2025 16:47 Відповісти
21.06.2025 16:51 Відповісти
21.06.2025 16:51 Відповісти
Хтось сьогодні вже писав, дна не існує
21.06.2025 14:17 Відповісти
21.06.2025 14:17 Відповісти
може замовлять вбивство путлера через бацька ....
21.06.2025 14:12 Відповісти
21.06.2025 14:12 Відповісти
Не будьте таким наївним. Шо рудий чорт, шо *****-виродок вони з одного поля ягода. Рудий чорт захоплюється *****м, шо той вже 25 років при владі та керує такою великою територією ********** ядерною ялдою, щоб всі боялись.
21.06.2025 14:20 Відповісти
21.06.2025 14:20 Відповісти
далі нехай з кадировим зустрічається….
америка уже не та….
21.06.2025 14:14 Відповісти
21.06.2025 14:14 Відповісти
"Як зазначається, на порядку денному переговорів були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика"

З Лукашенком? Американцям в кока колу шось підсипають чи шо.
21.06.2025 14:14 Відповісти
21.06.2025 14:14 Відповісти
До речі цей йо'баний "миротворець" не провів жодної зустрічі з українською стороною.
Ніби й нема тут нікого.
А це вже до лукашенки дозустрічався, - лишився хіба що кадиров і талібан...
21.06.2025 14:15 Відповісти
21.06.2025 14:15 Відповісти
з Єрмаком зустрічався. з Сибігою зустрічався.
21.06.2025 14:22 Відповісти
21.06.2025 14:22 Відповісти
У Києві почалася зустріч між Володимиром Зеленським та Кітом Келлогом

20 лютого, 16:50

https://suspilne.media/953379-zelenskij-ta-kellog-zustrilis-u-kievi/
21.06.2025 14:25 Відповісти
21.06.2025 14:25 Відповісти
Це з початку. Коли надіялись нагнуть Україну на капітуляцію. Після шоу в Овальноиу кабінеті він з українською стороною не пересікався...
21.06.2025 14:38 Відповісти
21.06.2025 14:38 Відповісти
Келлог мабуть приїхав, щоб прикупити додому мішок картошки, але його очікуватиме неприємний сюрприз. Картохи нема...
21.06.2025 14:16 Відповісти
21.06.2025 14:16 Відповісти
Шо, рудий чорт ще одного дружбана собі готує?
21.06.2025 14:17 Відповісти
21.06.2025 14:17 Відповісти
Келлог і там решив підробити? На ланах бульборейха? Келлог, Лука жлоб, багато грошей кешем не даст.
21.06.2025 14:18 Відповісти
21.06.2025 14:18 Відповісти
21.06.2025 14:18 Відповісти
21.06.2025 14:18 Відповісти
..щоб бува часом і скорім часі після візиту американського посібника куйла."бульбенфюрер" на замовлення США не відкрив другий фронт проти України???
21.06.2025 14:20 Відповісти
21.06.2025 14:20 Відповісти
умение переговариваться -- вот только результат какой Тампон и команда как всегда не скажут
21.06.2025 14:23 Відповісти
21.06.2025 14:23 Відповісти
ну, тепер тільки залишилось вітькова до хайбатули ахундзади послати для обговорення міжнародної проблематики і загалом ситуації у світі.
******* нові тенденції у зовнішні політиці США.
21.06.2025 14:34 Відповісти
21.06.2025 14:34 Відповісти
А когда-то Беларусь была Осью Зла.
21.06.2025 14:38 Відповісти
21.06.2025 14:38 Відповісти
Абсурд на абсурді та абсурдом поганяє. Одна істота-висновок махрової диктатури,а інша-висновок демократії,яка деградувала власне від власної демократичності. І це повний пи₴дець.
21.06.2025 14:45 Відповісти
21.06.2025 14:45 Відповісти
Чому президент Білорусії на офіційних зустрічах розмовляє російською? В Білорусії білоруською взагалі розмовляють?
21.06.2025 14:54 Відповісти
21.06.2025 14:54 Відповісти
Лука через Келога подарував Дональду картину - Вручення Трампу Нобеліаської премії миру.
21.06.2025 15:08 Відповісти
21.06.2025 15:08 Відповісти
Закони реального світу відмінити неможливо. Якщо глобалістські клани вирішили деградувати Захід руками ліберастів і пообіцяти середньовічним кремлядям пайку у світовому ладі, то все закономірно.
21.06.2025 15:53 Відповісти
21.06.2025 15:53 Відповісти
келог знайшов посередника-рєшалу. Геніальний план з припинення війни в Україні: пообійматися з бульбенхуйлом, подарувати зняття санкцій і підписати угоду про спільний видобуток бульби. Натомість отримати свіжочищену моркву, екскурсію по корівнику та відвідування конкурсу колективів народної самодіяльності.

І вже повертаючись додому, келог буде постійно сам себе запитувати: "А якого біса я туди поперся??? І шо мені тепер казати тампону???"
21.06.2025 15:53 Відповісти
21.06.2025 15:53 Відповісти
21.06.2025 16:22 Відповісти
21.06.2025 16:22 Відповісти
бацька хоче на новий х... сісти, схвалюю..
21.06.2025 17:45 Відповісти
21.06.2025 17:45 Відповісти
Shame and disgrace
21.06.2025 19:28 Відповісти
21.06.2025 19:28 Відповісти
Америка при Трампе просто расцвела. Хорошо хоть бульбафюрер сцаными тряпками трамповских козачков НЕ ганяет.
21.06.2025 20:59 Відповісти
21.06.2025 20:59 Відповісти
О,це і є рівень Трамповскіх професіоналів - генералов.
От і вилизий луке а в Україну не лізь.
21.06.2025 23:09 Відповісти
21.06.2025 23:09 Відповісти
Лука - ґуд ґай?
22.06.2025 09:04 Відповісти
22.06.2025 09:04 Відповісти
Г-А-Н-Ь-Б-А... (no comments)
22.06.2025 11:56 Відповісти
22.06.2025 11:56 Відповісти
хт о кому цілував зад чікаво
23.06.2025 20:58 Відповісти
23.06.2025 20:58 Відповісти
 
 