РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6420 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
8 113 17

12 российских военных сдались в плен после работы украинского оператора дрона в Сумской области. ВИДЕО

На Сумщине сразу 12 российских солдат добровольно сложили оружие и сдались в плен украинским защитникам. Это произошло после того, как украинский оператор нанес точный удар сбрасыванием боеприпаса.

По данным с места событий, после поражения укрытия противник оставил свои позиции и без сопротивления вышел с поднятыми руками. Весь процесс фиксировался с воздуха, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 77 ОАэМБр нанесли точные удары по врагу и технике на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20679) плен (2705) Сумская область (3699)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
пілоту респект, дуже гарно відпрацював, наснаги тобі та надхнення..
показать весь комментарий
22.06.2025 09:22 Ответить
+16
Черговому українському супергерою-респект...
показать весь комментарий
22.06.2025 09:23 Ответить
+15
а шо їм станеться у полоні??вилікують,відкормлять, додому повернуть,це ж не кацапський ад знущань,принижень,тортур.....
показать весь комментарий
22.06.2025 09:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а шо їм станеться у полоні??вилікують,відкормлять, додому повернуть,це ж не кацапський ад знущань,принижень,тортур.....
показать весь комментарий
22.06.2025 09:20 Ответить
І ц гарно. Все більше підорів взнають що їм краще у нас чим у рос армії, і нашим хлопцям легше,бо вони виходять, кидають зброю, та ще сдаються без бою. Потім ми міняємо на наших хлопців
показать весь комментарий
22.06.2025 09:40 Ответить
Це для них на кшалт санаторію.
показать весь комментарий
22.06.2025 14:31 Ответить
Найкраща новина на сьогодні!
показать весь комментарий
22.06.2025 09:22 Ответить
пілоту респект, дуже гарно відпрацював, наснаги тобі та надхнення..
показать весь комментарий
22.06.2025 09:22 Ответить
Черговому українському супергерою-респект...
показать весь комментарий
22.06.2025 09:23 Ответить
Хто захоче,той знайде новину за 17.06.25.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:26 Ответить
Не томи, Капитан, шо там было?
показать весь комментарий
22.06.2025 09:30 Ответить
Зайдіть в розділ Відео. Там вниз за списком недалеко.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:36 Ответить
Ааа, кто-то и 200-х, и пленных в ведомость записал
показать весь комментарий
22.06.2025 09:53 Ответить
Думав що дежавю, але я теж пам'ятаю цю новину. )
показать весь комментарий
22.06.2025 09:36 Ответить
Оторвать им ноги, как ***** говорило.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:36 Ответить
Без ніг , точно кацапи вже не припхаються на нашу землю!!
показать весь комментарий
22.06.2025 10:53 Ответить
І ще те яке між ногами щоб не розмножувалися.
показать весь комментарий
22.06.2025 14:35 Ответить
Дякую мужнім українським військовим.! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.06.2025 13:46 Ответить
 
 