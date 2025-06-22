12 российских военных сдались в плен после работы украинского оператора дрона в Сумской области. ВИДЕО

На Сумщине сразу 12 российских солдат добровольно сложили оружие и сдались в плен украинским защитникам. Это произошло после того, как украинский оператор нанес точный удар сбрасыванием боеприпаса.

По данным с места событий, после поражения укрытия противник оставил свои позиции и без сопротивления вышел с поднятыми руками. Весь процесс фиксировался с воздуха, передает Цензор.НЕТ.

