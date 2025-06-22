УКР
12 російських військових здалися в полон після роботи українського оператора дрона на Сумщині. ВIДЕО

На Сумщині одразу 12 російських солдатів добровільно склали зброю та здалися в полон українським захисникам. Це сталося після того, як український оператор завдав точного удару скидом боєприпасу.

За даними з місця подій, після ураження укриття противник залишив свої позиції та без спротиву вийшов із піднятими руками. Увесь процес фіксувався з повітря, передає Цензор.НЕТ.

армія рф (18832) полон (1657) Сумська область (4261)
+18
пілоту респект, дуже гарно відпрацював, наснаги тобі та надхнення..
22.06.2025 09:22 Відповісти
+16
Черговому українському супергерою-респект...
22.06.2025 09:23 Відповісти
+15
а шо їм станеться у полоні??вилікують,відкормлять, додому повернуть,це ж не кацапський ад знущань,принижень,тортур.....
22.06.2025 09:20 Відповісти
а шо їм станеться у полоні??вилікують,відкормлять, додому повернуть,це ж не кацапський ад знущань,принижень,тортур.....
22.06.2025 09:20 Відповісти
І ц гарно. Все більше підорів взнають що їм краще у нас чим у рос армії, і нашим хлопцям легше,бо вони виходять, кидають зброю, та ще сдаються без бою. Потім ми міняємо на наших хлопців
22.06.2025 09:40 Відповісти
Це для них на кшалт санаторію.
22.06.2025 14:31 Відповісти
Найкраща новина на сьогодні!
22.06.2025 09:22 Відповісти
Хто захоче,той знайде новину за 17.06.25.
22.06.2025 09:26 Відповісти
Не томи, Капитан, шо там было?
22.06.2025 09:30 Відповісти
Зайдіть в розділ Відео. Там вниз за списком недалеко.
22.06.2025 09:36 Відповісти
Ааа, кто-то и 200-х, и пленных в ведомость записал
22.06.2025 09:53 Відповісти
Думав що дежавю, але я теж пам'ятаю цю новину. )
22.06.2025 09:36 Відповісти
Оторвать им ноги, как ***** говорило.
22.06.2025 09:36 Відповісти
Без ніг , точно кацапи вже не припхаються на нашу землю!!
22.06.2025 10:53 Відповісти
І ще те яке між ногами щоб не розмножувалися.
22.06.2025 14:35 Відповісти
Дякую мужнім українським військовим.! Слава ЗСУ!
22.06.2025 13:46 Відповісти
 
 