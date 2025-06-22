12 російських військових здалися в полон після роботи українського оператора дрона на Сумщині. ВIДЕО

На Сумщині одразу 12 російських солдатів добровільно склали зброю та здалися в полон українським захисникам. Це сталося після того, як український оператор завдав точного удару скидом боєприпасу.

За даними з місця подій, після ураження укриття противник залишив свої позиції та без спротиву вийшов із піднятими руками. Увесь процес фіксувався з повітря, передає Цензор.НЕТ.

