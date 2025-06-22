8 113 17
12 російських військових здалися в полон після роботи українського оператора дрона на Сумщині. ВIДЕО
На Сумщині одразу 12 російських солдатів добровільно склали зброю та здалися в полон українським захисникам. Це сталося після того, як український оператор завдав точного удару скидом боєприпасу.
За даними з місця подій, після ураження укриття противник залишив свої позиції та без спротиву вийшов із піднятими руками. Увесь процес фіксувався з повітря, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+18 Ирина Александра
показати весь коментар22.06.2025 09:22 Відповісти Посилання
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.06.2025 09:23 Відповісти Посилання
+15 Влад #584963
показати весь коментар22.06.2025 09:20 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Влад #584963
показати весь коментар22.06.2025 09:20 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Артем Гурин
показати весь коментар22.06.2025 09:40 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Анатолій Панасюк
показати весь коментар22.06.2025 14:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Andrijmak63
показати весь коментар22.06.2025 09:22 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Ирина Александра
показати весь коментар22.06.2025 09:22 Відповісти Мені подобається 18 Посилання
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.06.2025 09:23 Відповісти Мені подобається 16 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар22.06.2025 09:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alexey Poltorak
показати весь коментар22.06.2025 09:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Gary Grant
показати весь коментар22.06.2025 09:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alexey Poltorak
показати весь коментар22.06.2025 09:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар22.06.2025 09:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар22.06.2025 09:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Amber
показати весь коментар22.06.2025 10:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Анатолій Панасюк
показати весь коментар22.06.2025 14:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
GICKO_ BANAN
показати весь коментар22.06.2025 13:46 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль