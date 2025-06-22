3 060 9
Украинские защитники ликвидировали двух российских военных, которые передвигались на мотоциклах. ВИДЕО
На Запорожском направлении отряд беспилотных систем "Тайфун" успешно ликвидировал двух российских военных, которые передвигались на мотоциклах. Как сообщают украинские военные, противник сам фактически вывел украинский дрон на свои позиции, что позволило нанести точный удар.
В результате попадания беспилотника мотоцикл и вражеская пехота были уничтожены, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Захисникам України!