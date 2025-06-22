РУС
Украинские защитники ликвидировали двух российских военных, которые передвигались на мотоциклах. ВИДЕО

На Запорожском направлении отряд беспилотных систем "Тайфун" успешно ликвидировал двух российских военных, которые передвигались на мотоциклах. Как сообщают украинские военные, противник сам фактически вывел украинский дрон на свои позиции, что позволило нанести точный удар.

В результате попадания беспилотника мотоцикл и вражеская пехота были уничтожены, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: FPV-дрон уничтожил вражеский квадроцикл, припаркованный на краю дороги в лесной полосе. ВИДЕО

армия РФ (20685) штурм (563) уничтожение (8007)
Смерть московським окупантам!
Слава Захисникам України!
22.06.2025 16:22 Ответить
Крупная группировка на двух мотоциклах...
22.06.2025 16:35 Ответить
********* з тими мотоциклами!
22.06.2025 16:40 Ответить
Ой не кажи. З бойового дивану видніше
23.06.2025 12:25 Ответить
22.06.2025 17:10 Ответить
ну если уже про двух оккупантов пишут ,то это событие , ...ть !!! событиеее !!!! а как же вы щьо дня убиваете по 1000 орков ??? неувязочка получается !!!((( я правду говорил ,что есть орки которые по два года в штурмовиках воюют !!! по два !!!((( значит нет потерь миллион !!!((( лапшу нам вешают !!!(((
22.06.2025 17:13 Ответить
Все дело в том, что в сводках заявляется о ликвидации этой 1000, но ликвидировать, это означает прекратить существование чего-либо, поэтому даже эксперты и всевозможные телеведущие, все время путаются с этим миллионом ликвидированных орков, преподнося их то убитыми в миллионе мешков или гробов, то убитыми и раненными, что на самом деле и есть.. Обычно это соотношение 1: 3-3.5.
22.06.2025 21:56 Ответить
з малого складається велике.. і даже немножечко - чайная ложечка - ето уже хорошо!
22.06.2025 17:58 Ответить
 
 