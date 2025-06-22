3 060 9
Українські захисники ліквідували двох російських військових, які пересувались на мотоциклах. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку загін безпілотних систем "Тайфун" успішно ліквідував двох російських військових, які пересувались на мотоциклах. Як повідомляють українські військові, противник сам фактично вивів український дрон на свої позиції, що дозволило завдати точного удару.
Внаслідок влучання безпілотника мотоцикл та ворожа піхота були знищені, передає Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Захисникам України!