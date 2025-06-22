УКР
Українські захисники ліквідували двох російських військових, які пересувались на мотоциклах. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку загін безпілотних систем "Тайфун" успішно ліквідував двох російських військових, які пересувались на мотоциклах. Як повідомляють українські військові, противник сам фактично вивів український дрон на свої позиції, що дозволило завдати точного удару.

Внаслідок влучання безпілотника мотоцикл та ворожа піхота були знищені, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: FPV-дрон знищив ворожий квадроцикл, припаркований на краю дороги в лісовій смузі. ВIДЕО

армія рф (18838) штурм (275) знищення (8323)
Смерть московським окупантам!
Слава Захисникам України!
22.06.2025 16:22 Відповісти
Крупная группировка на двух мотоциклах...
22.06.2025 16:35 Відповісти
********* з тими мотоциклами!
22.06.2025 16:40 Відповісти
Ой не кажи. З бойового дивану видніше
23.06.2025 12:25 Відповісти
22.06.2025 17:10 Відповісти
ну если уже про двух оккупантов пишут ,то это событие , ...ть !!! событиеее !!!! а как же вы щьо дня убиваете по 1000 орков ??? неувязочка получается !!!((( я правду говорил ,что есть орки которые по два года в штурмовиках воюют !!! по два !!!((( значит нет потерь миллион !!!((( лапшу нам вешают !!!(((
22.06.2025 17:13 Відповісти
Все дело в том, что в сводках заявляется о ликвидации этой 1000, но ликвидировать, это означает прекратить существование чего-либо, поэтому даже эксперты и всевозможные телеведущие, все время путаются с этим миллионом ликвидированных орков, преподнося их то убитыми в миллионе мешков или гробов, то убитыми и раненными, что на самом деле и есть.. Обычно это соотношение 1: 3-3.5.
22.06.2025 21:56 Відповісти
з малого складається велике.. і даже немножечко - чайная ложечка - ето уже хорошо!
22.06.2025 17:58 Відповісти
 
 