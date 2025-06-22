Українські захисники ліквідували двох російських військових, які пересувались на мотоциклах. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку загін безпілотних систем "Тайфун" успішно ліквідував двох російських військових, які пересувались на мотоциклах. Як повідомляють українські військові, противник сам фактично вивів український дрон на свої позиції, що дозволило завдати точного удару.

Внаслідок влучання безпілотника мотоцикл та ворожа піхота були знищені, передає Цензор.НЕТ.

