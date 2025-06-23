Оккупант летит высоко над домами после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Тело оккупанта взлетело высоко вверх после попадания украинского дрона в дом, в котором россияне хранили боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, как захватчик копается в куче битого кирпича вблизи дома, а через минуту его взрывной волной подбрасывает высоко над землей.

"Российский военнослужащий подлетает на несколько метров после попадания украинского FPV-дрона по зданию в Донецкой области, где хранились боеприпасы", - отмечает в комментарии автор публикации.

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