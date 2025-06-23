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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант летит высоко над домами после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Тело оккупанта взлетело высоко вверх после попадания украинского дрона в дом, в котором россияне хранили боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, как захватчик копается в куче битого кирпича вблизи дома, а через минуту его взрывной волной подбрасывает высоко над землей.

"Российский военнослужащий подлетает на несколько метров после попадания украинского FPV-дрона по зданию в Донецкой области, где хранились боеприпасы", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники ликвидировали двух российских военных, которые передвигались на мотоциклах. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) боеприпасы (2374) взрыв (6820) уничтожение (7379)


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Топ комментарии
+13
Залізна людина.
Початок.
Марвел...
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23.06.2025 09:32 Ответить
+11
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23.06.2025 10:07 Ответить
+6
Хахарін
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23.06.2025 09:52 Ответить
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Залізна людина.
Початок.
Марвел...
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23.06.2025 09:32 Ответить
Приквел блокбастера "Гравитация" еще без Сандры Баллок и Джорджа Клуни.В прокат не попал,ибо была присвоена категоия NC-17.
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23.06.2025 11:13 Ответить
Що з нього візьмеш? Спортсмен з стрибків у висоту.
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23.06.2025 09:33 Ответить
полетів назад в рашку лайно собаче
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23.06.2025 09:35 Ответить
В том-то и дело, что приземлился обратно на кирпичи.
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23.06.2025 10:02 Ответить
вниз головою
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23.06.2025 19:07 Ответить
раждьоний ползать-лєтать нє может...
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23.06.2025 09:36 Ответить
коли високо- на погоду..
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23.06.2025 09:42 Ответить
Нi, то коли низько, ластiвки не дадуть збрехати...
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23.06.2025 19:09 Ответить
Тягне на рекорд.
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23.06.2025 09:43 Ответить
бубка на максималках...
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23.06.2025 09:48 Ответить
Хахарін
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23.06.2025 09:52 Ответить
Хрюгарін
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23.06.2025 15:58 Ответить
Якби ще не ідіотичний музикальний супровід, то - картина маслом
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23.06.2025 09:53 Ответить
Не согласен, отличное муз.сопровождение.
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23.06.2025 09:56 Ответить
Дождя явно не предвидится
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23.06.2025 09:55 Ответить
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23.06.2025 10:07 Ответить
"Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна..."
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23.06.2025 10:11 Ответить
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23.06.2025 10:16 Ответить
"Лєтят пєрєльотниє птіци"
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23.06.2025 10:37 Ответить
Поєхалі!!!
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23.06.2025 10:39 Ответить
Возвращайся в свой сказочньій лес
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23.06.2025 11:01 Ответить
высоко летит-знать к дождю!
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23.06.2025 11:22 Ответить
Згадав пісню Найка Борзова початку нульових : вєрхом на звєздєєєєє!!!! ))))
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23.06.2025 11:33 Ответить
Це точно не китайський батут....
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23.06.2025 11:41 Ответить
Курли-курли кричав, чи, падла, мовчки летів?
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23.06.2025 12:15 Ответить
У нього від захвату від польоту, дихання перехопило...
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23.06.2025 13:03 Ответить
Йому зацiпило ще на стартi.
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23.06.2025 19:11 Ответить
Гагарин, ты?!
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23.06.2025 13:03 Ответить
рогозін скоріше...
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23.06.2025 13:11 Ответить
Карлсон...
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23.06.2025 14:12 Ответить
Портки в одну сторону, голова - в другую 😁
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23.06.2025 14:41 Ответить
Бегить по полю санитарка, звать Тамарка, в больших кирзовых сапогах. А он , молоденький парнишка лет 17, 20, 30... может больше, лежит с оторванной ногой, глаз - в кармане, руки - рядом.
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23.06.2025 19:14 Ответить
 
 