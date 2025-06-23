Окупант летить високо над хатами, після атаки українського дрона. ВIДЕО

Тіло окупанта злетіло високо догори після влучання українського дрона у будинок, у якому росіяни зберігали боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, як загарбник порпається у купі битої цегли поблизу будинку, а за хвилину його вибуховою хвилею підкидає високо над землею.

"Російський військовослужбовець підлітає на кілька метрів після влучання українського FPV-дрону по будівлі у Донецькій області, де зберігались боєприпаси", - зазначає у коментарі автор публікації.

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