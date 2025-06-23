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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант летить високо над хатами, після атаки українського дрона. ВIДЕО

Тіло окупанта злетіло високо догори після влучання українського дрона у будинок, у якому росіяни зберігали боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, як загарбник порпається у купі битої цегли поблизу будинку, а за хвилину його вибуховою хвилею підкидає високо над землею.

"Російський військовослужбовець підлітає на кілька метрів після влучання українського FPV-дрону по будівлі у Донецькій області, де зберігались боєприпаси", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ліквідували двох російських військових, які пересувались на мотоциклах. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) боєприпаси (2309) вибух (4532) знищення (7692)


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Топ коментарі
+13
Залізна людина.
Початок.
Марвел...
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23.06.2025 09:32 Відповісти
+11
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23.06.2025 10:07 Відповісти
+6
Хахарін
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23.06.2025 09:52 Відповісти
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Залізна людина.
Початок.
Марвел...
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23.06.2025 09:32 Відповісти
Приквел блокбастера "Гравитация" еще без Сандры Баллок и Джорджа Клуни.В прокат не попал,ибо была присвоена категоия NC-17.
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23.06.2025 11:13 Відповісти
Що з нього візьмеш? Спортсмен з стрибків у висоту.
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23.06.2025 09:33 Відповісти
полетів назад в рашку лайно собаче
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23.06.2025 09:35 Відповісти
В том-то и дело, что приземлился обратно на кирпичи.
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23.06.2025 10:02 Відповісти
вниз головою
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23.06.2025 19:07 Відповісти
раждьоний ползать-лєтать нє может...
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23.06.2025 09:36 Відповісти
коли високо- на погоду..
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23.06.2025 09:42 Відповісти
Нi, то коли низько, ластiвки не дадуть збрехати...
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23.06.2025 19:09 Відповісти
Тягне на рекорд.
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23.06.2025 09:43 Відповісти
бубка на максималках...
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23.06.2025 09:48 Відповісти
Хахарін
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23.06.2025 09:52 Відповісти
Хрюгарін
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23.06.2025 15:58 Відповісти
Якби ще не ідіотичний музикальний супровід, то - картина маслом
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23.06.2025 09:53 Відповісти
Не согласен, отличное муз.сопровождение.
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23.06.2025 09:56 Відповісти
Дождя явно не предвидится
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23.06.2025 09:55 Відповісти
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23.06.2025 10:07 Відповісти
"Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна..."
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23.06.2025 10:11 Відповісти
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23.06.2025 10:16 Відповісти
"Лєтят пєрєльотниє птіци"
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23.06.2025 10:37 Відповісти
Поєхалі!!!
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23.06.2025 10:39 Відповісти
Возвращайся в свой сказочньій лес
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23.06.2025 11:01 Відповісти
высоко летит-знать к дождю!
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23.06.2025 11:22 Відповісти
Згадав пісню Найка Борзова початку нульових : вєрхом на звєздєєєєє!!!! ))))
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23.06.2025 11:33 Відповісти
Це точно не китайський батут....
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23.06.2025 11:41 Відповісти
Курли-курли кричав, чи, падла, мовчки летів?
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23.06.2025 12:15 Відповісти
У нього від захвату від польоту, дихання перехопило...
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23.06.2025 13:03 Відповісти
Йому зацiпило ще на стартi.
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23.06.2025 19:11 Відповісти
Гагарин, ты?!
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23.06.2025 13:03 Відповісти
рогозін скоріше...
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23.06.2025 13:11 Відповісти
Карлсон...
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23.06.2025 14:12 Відповісти
Портки в одну сторону, голова - в другую 😁
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23.06.2025 14:41 Відповісти
Бегить по полю санитарка, звать Тамарка, в больших кирзовых сапогах. А он , молоденький парнишка лет 17, 20, 30... может больше, лежит с оторванной ногой, глаз - в кармане, руки - рядом.
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23.06.2025 19:14 Відповісти
 
 