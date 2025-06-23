7 862 34
Окупант летить високо над хатами, після атаки українського дрона. ВIДЕО
Тіло окупанта злетіло високо догори після влучання українського дрона у будинок, у якому росіяни зберігали боєприпаси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, як загарбник порпається у купі битої цегли поблизу будинку, а за хвилину його вибуховою хвилею підкидає високо над землею.
"Російський військовослужбовець підлітає на кілька метрів після влучання українського FPV-дрону по будівлі у Донецькій області, де зберігались боєприпаси", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+13 Роман Демченко
показати весь коментар23.06.2025 09:32 Відповісти Посилання
+11 Олександр Дніпро
показати весь коментар23.06.2025 10:07 Відповісти Посилання
+6 Sergei M #570318
показати весь коментар23.06.2025 09:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Початок.
Марвел...