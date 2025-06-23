Мотоциклы и легкая техника: враг изменил тактику штурмов на Волчанском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

Россияне активно используют мотоциклы для быстрых прорывов и высадки штурмовых групп в непосредственной близости к украинским позициям. Такая мобильность затрудняет их обнаружение и поражение на подходах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Ранее враг пытался действовать на БМП и легких тягачах ЛТЛБ, обычно штурмуя небольшими группами. Сейчас - ставка на скорость и маневренность. Мотоциклы позволяют быстро преодолевать открытую местность и уменьшать время пребывания под огнем.

Бойцы бригады "Форпост" подчеркивают: враг действует настойчиво и агрессивно, осуществляя по несколько штурмов ежедневно. В то же время наши защитники постоянно адаптируются к изменениям и держат оборону под постоянным давлением.

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