Мотоцикли та легка техніка: ворог змінив тактику штурмів на Вовчанському напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Росіяни активно використовують мотоцикли для швидких проривів і висадки штурмових груп у безпосередній близькості до українських позицій. Така мобільність ускладнює їх виявлення та ураження на підходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Раніше ворог намагався діяти на БМП і легких тягачах ЛТЛБ, зазвичай штурмуючи невеликими групами. Зараз – ставка на швидкість і маневреність. Мотоцикли дають змогу швидко долати відкриту місцевість і зменшувати час перебування під вогнем.

Бійці бригади "Форпост" наголошують: ворог діє наполегливо та агресивно, здійснюючи по кілька штурмів щодня. Водночас наші захисники постійно адаптуються до змін і тримають оборону під постійним тиском.

Також читайте: Ворог на Сумщині не використовує броньовану техніку, лише малі штурмові групі, - Держприкордонслужба