16 домов повреждены в результате ночной атаки РФ на Бориспольский район. ВИДЕО

Из-за ночного массированного удара по Киевской области пострадал Бориспольский район.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Еще одна мирная громада, которая оказалась под ударом вражеских дронов. Повреждены 16 частных домов, авто, хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших. Работаем вместе с местными властями, чтобы как можно быстрее помочь людям", - отметил председатель ОВА Николай Каланик.

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