16 домов повреждены в результате ночной атаки РФ на Бориспольский район. ВИДЕО
Из-за ночного массированного удара по Киевской области пострадал Бориспольский район.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Еще одна мирная громада, которая оказалась под ударом вражеских дронов. Повреждены 16 частных домов, авто, хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших. Работаем вместе с местными властями, чтобы как можно быстрее помочь людям", - отметил председатель ОВА Николай Каланик.
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Семен горбунков #575581
показать весь комментарий23.06.2025 21:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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