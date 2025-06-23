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Новости Видео Атака шахедов на Киевщину
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16 домов повреждены в результате ночной атаки РФ на Бориспольский район. ВИДЕО

Из-за ночного массированного удара по Киевской области пострадал Бориспольский район.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Еще одна мирная громада, которая оказалась под ударом вражеских дронов. Повреждены 16 частных домов, авто, хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших. Работаем вместе с местными властями, чтобы как можно быстрее помочь людям", - отметил председатель ОВА Николай Каланик.

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Киевская область (4238) обстрел (28205) Бориспольский район (31)


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Мабуть дуже "вдала позиція" ППО,ну просто зміститись,мабуть, нікуди - ні південно-західніше,ні північно-східніше.Навколо самий дебілізм!
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23.06.2025 21:42 Ответить
 
 