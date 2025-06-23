16 будинків пошкоджено через нічну атаку РФ на Бориспільський район. ВIДЕО
Через нічний масований удар по Київщині постраждав Бориспільський район.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Ще одна мирна громада, яка опинилась під ударом ворожих дронів. Пошкоджено 16 приватних будинків, авто, господарчі будівлі. На щастя, обійшлося без потерпілих. Працюємо разом із місцевою владою, аби якнайшвидше допомогти людям", - зазначив голова ОВА Микола Каланик.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Семен горбунков #575581
показати весь коментар23.06.2025 21:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль