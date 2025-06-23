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Новини Відео Атака шахедів на Київщину
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16 будинків пошкоджено через нічну атаку РФ на Бориспільський район. ВIДЕО

Через нічний масований удар по Київщині постраждав Бориспільський район.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Ще одна мирна громада, яка опинилась під ударом ворожих дронів. Пошкоджено 16 приватних будинків, авто, господарчі будівлі. На щастя, обійшлося без потерпілих. Працюємо разом із місцевою владою, аби якнайшвидше допомогти людям", - зазначив голова ОВА Микола Каланик.

Також читайте: Київщина вночі опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА: загинула жінка, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4132) обстріл (29527) Бориспільський район (32)


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Мабуть дуже "вдала позиція" ППО,ну просто зміститись,мабуть, нікуди - ні південно-західніше,ні північно-східніше.Навколо самий дебілізм!
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23.06.2025 21:42 Відповісти
 
 