16 будинків пошкоджено через нічну атаку РФ на Бориспільський район. ВIДЕО

Через нічний масований удар по Київщині постраждав Бориспільський район.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Ще одна мирна громада, яка опинилась під ударом ворожих дронів. Пошкоджено 16 приватних будинків, авто, господарчі будівлі. На щастя, обійшлося без потерпілих. Працюємо разом із місцевою владою, аби якнайшвидше допомогти людям", - зазначив голова ОВА Микола Каланик.

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