Теробороновцы из 104-й бригады выследили вражескую САУ "Мста-С" и поразили ее дронами в укрытии. ВИДЕО
Операторы дронов из интернациональной роты ударных беспилотников "Серафими" 104-й отдельной бригады теробороны "Горинь" выследили и поразили вражескую САУ "Мста-С".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Молодці Оборонці!)))