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Теробороновцы из 104-й бригады выследили вражескую САУ "Мста-С" и поразили ее дронами в укрытии. ВИДЕО

Операторы дронов из интернациональной роты ударных беспилотников "Серафими" 104-й отдельной бригады теробороны "Горинь" выследили и поразили вражескую САУ "Мста-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19892) уничтожение (7390) артиллерия (652) дроны (4205) тероборона (346) САУ (217)


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Мста вже не отоМСТіт
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24.06.2025 10:28 Ответить
Мста-С? Аданте!
Молодці Оборонці!)))
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24.06.2025 18:23 Ответить
 
 