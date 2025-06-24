Теробороновцы из 104-й бригады выследили вражескую САУ "Мста-С" и поразили ее дронами в укрытии. ВИДЕО

Операторы дронов из интернациональной роты ударных беспилотников "Серафими" 104-й отдельной бригады теробороны "Горинь" выследили и поразили вражескую САУ "Мста-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники обнаружили и нанесли поражение по российской самоходной артиллерийской установке "Пион". ВИДЕО