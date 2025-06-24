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Тероборонівці із 104-ї бригади вистежили ворожу САУ "Мста-С" та уразили її дронами в укритті. ВIДЕО

Оператори дронів із інтернаціональної рота ударних безпілотників "Серафими" 104-ї окремої бригади тероборони "Горинь" вистежили та уразили ворожу САУ "Мста-С".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (18043) знищення (7702) артилерія (805) дрони (5012) тероборона (392) САУ (233)


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Мста вже не отоМСТіт
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24.06.2025 10:28 Відповісти
Мста-С? Аданте!
Молодці Оборонці!)))
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24.06.2025 18:23 Відповісти
 
 