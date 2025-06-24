Тероборонівці із 104-ї бригади вистежили ворожу САУ "Мста-С" та уразили її дронами в укритті. ВIДЕО
Оператори дронів із інтернаціональної рота ударних безпілотників "Серафими" 104-ї окремої бригади тероборони "Горинь" вистежили та уразили ворожу САУ "Мста-С".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Молодці Оборонці!)))