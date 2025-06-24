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Три новейших вражеских ударных БПЛА "Черника-2" сбили зенитными дронами украинские воины. ВИДЕО

Силы Обороны Юга сбили три новейших дрона-камикадзе россиян "Черника-2", на крыле одного из которых была надпись "Сбейте уже его кто-нибудь!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских зенитных дронов опубликована в соцсетях.

По имеющейся информации беспилотник "Черника-2" - достаточно дешевый, имеет функцию донаведения на цель и боевую часть весом 3,5 килограмма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Теробороновцы из 104-й бригады выследили вражескую САУ "Мста-С" и поразили ее дронами в укрытии. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19892) уничтожение (7390) дроны (4205)


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Топ комментарии
+7
Росіян треба вбивати.
Всіх.
Мета війни: 89 млн трупів кацапів.
1 млн вже є.
Слава Україні!
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24.06.2025 11:49 Ответить
+5
так, дрони підорів почали збивати, але чим?! дронами від спільноти Стерненка закупленими на наші донати! а де ж дрони від штопаного гідранта та його чубурека?! де вже проплачена зброя і ********** від польської прокладки?!
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24.06.2025 13:00 Ответить
+4
Приємно, що піgapcькі боти вже вивчили священне українське вітання )
Кацапи закінчаться раніше, це ясно як Божий день усім, крім самих підарів, на наше щастя.
Бо:
1. Утилізація кацапської біомаси стабільно зростає в геометричній прогресії. У 2022 р. СОУ закривали денно 200 свинособак, а сьогодні 1100 це вже недобір.
2. "М'ясні штурми" -- промисловий конвеєр з утилізації кацапів.
3. Розвиток українських дронів, ШІ, донаведення, призначення Мадяра, який вдесятерить утилізацію хробаків.
4. Загальне зростання обсягів військової і фінансової допомоги з боку Європи. Американську зброю тупо купимо, всю, яку треба, вони ж бариги )
5. Рецесія і неминуча економічна криза на болотах. Ліквідних резервів фнб лишилося 30 млрд $ -- на 2 місяці війни. У Норвегії, союзника України, для порівняння, в ничці 1,6 ТРИЛЬЙОНА!
6. Масова еміграція підарів зі своїх ******.
7. Депопуляція через тотальне бухання і традиційне зачаття виродків з дефектами.
8. Наближення міжнаціональної різні, для якої тригером стане смерть кадирова.
9. Втрата мордором союзників: Асада, на черзі Іран, жовтосракі повільно відповідають.
10. Після падіння режиму аятол і нормалізації ціна жижі впаде до 40$ за барилко.

Слава Україні!
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24.06.2025 13:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Який позор: навіть таку дешеву лабуду кацапи самі просять збити!
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24.06.2025 11:14 Ответить
Росіян треба вбивати.
Всіх.
Мета війни: 89 млн трупів кацапів.
1 млн вже є.
Слава Україні!
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24.06.2025 11:49 Ответить
Героям Слава! Але ж українці закінчаться ще раніше, всі .. Це арифметика , якщо що
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24.06.2025 12:34 Ответить
Приємно, що піgapcькі боти вже вивчили священне українське вітання )
Кацапи закінчаться раніше, це ясно як Божий день усім, крім самих підарів, на наше щастя.
Бо:
1. Утилізація кацапської біомаси стабільно зростає в геометричній прогресії. У 2022 р. СОУ закривали денно 200 свинособак, а сьогодні 1100 це вже недобір.
2. "М'ясні штурми" -- промисловий конвеєр з утилізації кацапів.
3. Розвиток українських дронів, ШІ, донаведення, призначення Мадяра, який вдесятерить утилізацію хробаків.
4. Загальне зростання обсягів військової і фінансової допомоги з боку Європи. Американську зброю тупо купимо, всю, яку треба, вони ж бариги )
5. Рецесія і неминуча економічна криза на болотах. Ліквідних резервів фнб лишилося 30 млрд $ -- на 2 місяці війни. У Норвегії, союзника України, для порівняння, в ничці 1,6 ТРИЛЬЙОНА!
6. Масова еміграція підарів зі своїх ******.
7. Депопуляція через тотальне бухання і традиційне зачаття виродків з дефектами.
8. Наближення міжнаціональної різні, для якої тригером стане смерть кадирова.
9. Втрата мордором союзників: Асада, на черзі Іран, жовтосракі повільно відповідають.
10. Після падіння режиму аятол і нормалізації ціна жижі впаде до 40$ за барилко.

Слава Україні!
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24.06.2025 13:37 Ответить
Не куріть шо попало
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24.06.2025 13:43 Ответить
мрій мрійнику, та телемарахвон переглядай частіше
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24.06.2025 14:03 Ответить
Auf dicke Hose machen
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24.06.2025 15:19 Ответить
💩
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24.06.2025 16:21 Ответить
Фантазер при чому проплачений. Трендові слова українською.
АЛЄ.
Методичка недолуга з часів "шашлики в маю"
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25.06.2025 08:16 Ответить
Взагалі, то мета путіна - знищити млн 10 своїх орків, щоб тримати владу, та бути при владі. Війна для них не несе ніякого національно-патріотичного інтересу, тільки ніщебродський з відчаю. Недонаселення доведене до такого стану злиднів, що вибору вже ніякого немає; чи здохнуть в смітнику від шмурдяка, чи бути розірваним від снаряду. В другому випадку можливо рідня грошенят отримає. Але це тільки можливо. Плюс тотальне заведення народу в боргові ями, з яких вилізти вже ніяк. А так, підписав контракт, частину кредиту, іпотеки та й закрив.
Повторюю ще раз - війна для них, це засіб існування. Одним за копійки, іншим за владу. Зупиниться війна - паде влада. Тому кінця війни поки що не видно і не відчувається, хто б чого не пророчив.
Песимістично? Сам не хочу такого, але факти - річ вперта.
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24.06.2025 14:33 Ответить
Взагалі, то мета путіна - знищити млн 10 своїх орків, щоб тримати владу, та бути при владі.
Мета трохи інша.Я бачу,ви давно на форумі,тому вам корисно ознайомитись з інформацією,що я вам надам.Причини війни,та наслідки:
https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw

https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo

https://www.youtube.com/live/Z5BP2OlU6JQ?t=931s
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24.06.2025 16:21 Ответить
І що там нового для мене? Така собі аналітика на пеньку.
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24.06.2025 22:31 Ответить
Аналітика на пеньку?
Усі відео з різних джерел,а кінцева мета збігається.
А тепер додайте здачу півдня,який напередодні розмінували,саботаж влади з будівництвом оборонних фортифікацій,провал якісної рекрутінгової мобілізації,"м'ясні" штурми з обоїх сторін.
Все це логічно вкладається в канву першого відео,що через війну утилізують українців та росіян,щоб заселити інших.
У другому відео прямо вказано,що наш перекладач,почувши плани по закінченю війни,та що будуть робити з українськими та російскими землями.
Ну а трете просто доповнює.
Що тут важкого в розумінні?Треба мати якийсь потужний інтелект???Все на поверхні!!!
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25.06.2025 11:17 Ответить
То Ви за що зараз? За те, щоб Неньку здати і зберегти хлопців. По друге, ким буде заміщено заселено?
Я бачив ще до початку повномаштабки, що зелень навіть не напружувалась в піклуванні безпеки, попри те, що говорив Порошенко; там просто бігали по фонтанам, жрали шаурму і готувались до травневих шашличків. Те, що сталося з Чогаром, або забудеться або вже буде ні з ким розбиратись. Зараз же іде повна реструктуризація армії, як токової. Криво, косо, але йде. Бо совок ще глибоко закопаний в ментальності.
Ну і саме головне. Я ще років 20 тому висловлював свою думку, що світом править якась окрема канва лідерів, для котрих Масонське ложе, це інструмент керування. Такі собі, 5-6 старичків на дачі вирішують долю усього Світу і їм глибоко плювати на Україну, росію, Америку, Канаду, Англію, Китай. Вони земляні Боги. А в світі того, що їде перенаселення Землі, то Глобального конфлікту ніяк не уникнути. Можливо і застосування ЯЗ, що б розрядити ряди гомосапінс.
Ось що на поверхі.
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25.06.2025 12:11 Ответить
То Ви за що зараз? За те, щоб Неньку здати і зберегти хлопців.
Не треба ліпити на мене те,що я не писав.Я просто констатую,до чого йде.

По друге, ким буде заміщено заселено?
По вашому питанню становиться зрозуміло,що ви неуважно дивились перший і другий ролік.Там усе чітко сказано.
Щоб ви не гаяли час,натякну.Згадайте,хто по національності Зеленський?Ось цими товаришами.
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25.06.2025 15:00 Ответить
Перший ролік я не додивився, бо він піднесений, як читання біблії.
По всьому іншому - поживемо побачимо. Свого часу євреї з України тікали стрімголов, з якого перепугу вони сюди попруть масово?
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25.06.2025 15:26 Ответить
Самими мирними, приємними назвами кацапня називає смерть: лєпєсток, зємлєделєє, черніка...
суть куйлостану
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24.06.2025 12:18 Ответить
де вчорашні шавки , що гавкали на Стерненка ? вилазьте з під диванів по гавкайте !
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24.06.2025 12:41 Ответить
Девіз літунів))
Йдучи з аеродрому - не забудь ЩОСЬ і для дому.
На превеликий жаль - це РЕАЛІЇ((
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25.06.2025 08:18 Ответить
до чого твій коментар ? поясни ?
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25.06.2025 19:34 Ответить
А що той літун візьме додому з єродрому ? Хіба що шоколад із обіда . Літун не прапор
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25.06.2025 23:43 Ответить
так, дрони підорів почали збивати, але чим?! дронами від спільноти Стерненка закупленими на наші донати! а де ж дрони від штопаного гідранта та його чубурека?! де вже проплачена зброя і ********** від польської прокладки?!
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24.06.2025 13:00 Ответить
Свинособакоріз триває 👌
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24.06.2025 14:17 Ответить
 
 