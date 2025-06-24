Три новейших вражеских ударных БПЛА "Черника-2" сбили зенитными дронами украинские воины. ВИДЕО

Силы Обороны Юга сбили три новейших дрона-камикадзе россиян "Черника-2", на крыле одного из которых была надпись "Сбейте уже его кто-нибудь!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских зенитных дронов опубликована в соцсетях.

По имеющейся информации беспилотник "Черника-2" - достаточно дешевый, имеет функцию донаведения на цель и боевую часть весом 3,5 килограмма.

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